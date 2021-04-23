Почему Семенович, Варнава, Боня не могут выйти замуж: комментарий психолога

Любовь Толкалина: штамп ничего не гарантирует

Красавице-актрисе 43 года. Большую часть жизни она провела в гражданском браке с Егором Кончаловским — у них дочь Мария, которая недавно вышла замуж. Бывшие возлюбленные познакомились, когда актрисе было 17 лет, а режиссеру — 30. В интервью Толкалиной тоже часто приходилось объяснять, почему Егор не сделал ей предложение. То времени не хватало, то период не подходящий, а потом стало понятно, что у них разные приоритеты. Он хотел спокойствия, жизни за городом и уюта, а она — карьеры и шумных компаний. Любовь и Егор несколько лет скрывали свое расставание от журналистов, продолжая давать совместные интервью как пара. Объявление о расставании последовало, когда стало известно, что новая избранница режиссера беременна. Артистка ни о чем не жалеет и до сих пор уверена: штамп в паспорте ничего не значит и не гарантирует, а Егор — особенный человек в ее жизни.

Екатерина Варнава: для меня брак не актуален

Комедийной актрисе 36 лет. Она не один год провела в отношениях: сначала встречалась с коллегой Дмитрием Хрусталевым — они уже были готовы пожениться, но что-то пошло не так. Затем звезда Comedy Woman семь лет встречалась с танцором Константином Мякиньковым. Бывший возлюбленный делал ей предложение, но, как оказалось, тоже не вовремя. Подготовка к свадьбе затянулась, а потом стало понятно, что Варнава замуж за него не хочет, о чем ему и сказала. Возлюбленные расстались тихо, без скандалов, еще почти год поддерживая статус пары в публичном пространстве — даже друзья не знали, что они давно живут раздельно.

Екатерину задеть вопросами о замужество маловероятно — она открыто говорит о своей позиции: «Для меня сам брак не так актуален сегодня, потому что я самодостаточная. Я поняла, что не создана для брака. Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая никому не нужная дева. И это тоже правда».