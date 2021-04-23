Почему Семенович, Варнава, Боня не могут выйти замуж: комментарий психолога
Анна Семенович: я не вещь и не котенок
Экс-солистка «Блестящих», кажется, чаще других незамужних коллег слышала на интервью вопросы: «Когда замуж?». Фигуристка и певица долгое время отшучивалась, потом признавалась, что замуж хочет, но нет подходящего партнера, а теперь стала резко обозначать личные границы. На вопросы «почему замуж не берут» отвечает четко: «Я не вещь и не котенок, чтобы меня брали». 41-летняя артистка пропагандирует позицию, согласно которой жить нужно в удовольствие, не оглядываясь на общественное мнение. Анна допускает мысль, что может родить детей «для себя», если не сложится история с замужеством. На последнем она не зацикливается: быть счастливой можно и без штампа в паспорте. К тому же какие ее годы, ведь после сорока, как все помнят, жизнь только начинается.
Виктория Боня: сама неплохо зарабатываю
Виктория — ровесница Анны Семенович. У бывшей звезды «Дома-2» дочь Анджелина от богатого наследника из Монако, но замужем за ним она не была. Красивая, известная, явно не обделенная мужским вниманием, но тем не менее — ни одного предложения руки и сердца. Виктория и Алекс Смерфит были вместе на протяжении семи лет, а вот под венец так и не отправились. По словам Бони, момент был упущен, но бывшие возлюбленные в хороших отношениях, вместе воспитывают дочь — и это главное. Поклонники блогера думают, что девушка попросту меркантильна и готова связать свою жизнь только с обеспеченным избранником. Боня парирует: она и сама неплохо зарабатывает, но, безусловно, ей важен статус мужчины рядом. Кому интересен неудачник без гроша за душой?
Фото: GlobalLookPress
Любовь Толкалина: штамп ничего не гарантирует
Красавице-актрисе 43 года. Большую часть жизни она провела в гражданском браке с Егором Кончаловским — у них дочь Мария, которая недавно вышла замуж. Бывшие возлюбленные познакомились, когда актрисе было 17 лет, а режиссеру — 30. В интервью Толкалиной тоже часто приходилось объяснять, почему Егор не сделал ей предложение. То времени не хватало, то период не подходящий, а потом стало понятно, что у них разные приоритеты. Он хотел спокойствия, жизни за городом и уюта, а она — карьеры и шумных компаний. Любовь и Егор несколько лет скрывали свое расставание от журналистов, продолжая давать совместные интервью как пара. Объявление о расставании последовало, когда стало известно, что новая избранница режиссера беременна. Артистка ни о чем не жалеет и до сих пор уверена: штамп в паспорте ничего не значит и не гарантирует, а Егор — особенный человек в ее жизни.
Екатерина Варнава: для меня брак не актуален
Комедийной актрисе 36 лет. Она не один год провела в отношениях: сначала встречалась с коллегой Дмитрием Хрусталевым — они уже были готовы пожениться, но что-то пошло не так. Затем звезда Comedy Woman семь лет встречалась с танцором Константином Мякиньковым. Бывший возлюбленный делал ей предложение, но, как оказалось, тоже не вовремя. Подготовка к свадьбе затянулась, а потом стало понятно, что Варнава замуж за него не хочет, о чем ему и сказала. Возлюбленные расстались тихо, без скандалов, еще почти год поддерживая статус пары в публичном пространстве — даже друзья не знали, что они давно живут раздельно.
Екатерину задеть вопросами о замужество маловероятно — она открыто говорит о своей позиции: «Для меня сам брак не так актуален сегодня, потому что я самодостаточная. Я поняла, что не создана для брака. Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая никому не нужная дева. И это тоже правда».
Фото: GlobalLookPress
Давайте разбираться. Есть девушки, которые открыто говорят, что на данный момент не хотят замуж. Скорей всего, просто не встретили подходящего мужчину. Например, если женщина сильная, уверенная в себе, то и мужчина ей нужен под стать, но часто такие выбирают мягкотелых партнеров, которых неосознанно подминают под себя. То есть говорят: мне нужен сильный мужчина!», а в итоге все в паре хотят решать сами. Другие женщины выбирают избранников, которых затем пытаются переделать под себя. Бесполезная история. Мужчина будет меняться только если сам этого захочет — против воли никого изменить невозможно.
Есть тип женщин, которые за разом выбирают несвободных мужчин — они привыкли к невротическим отношениям. Что хорошего из этого получится? Ничего. Нужно изначально выбирать партнеров, которые ориентированы на брак, на серьезные отношения. Если мужчина всячески демонстрирует, что жениться не хочет, не нужно тайно надеяться, что он передумает. Не тратьте время, в мире есть мужчины, которые хотят семью и детей, — истории моих клиенток это подтверждают.
Еще часто вижу такую историю: девушка ничего особенно из себя не представляет, но хочет женить на себе богатого мужчину. Любой человек чувствует, когда его пытаются использовать. Кому это приятно? Никому. К тому же сейчас другие времена: успешным мужчинам интересны реализовавшие себя женщины, которые ведут активный образ жизни, зарабатывают, а не думают, как бы сесть кому-то на шею.
И мой традиционный совет: если вы уверены, что хотите замуж, но дело не двигается с мертвой точки годами, выпишите на бумагу все тайные выгоды своего положения. Часто мы чего-то хотим, но совсем не готовы меняться, чтобы получить это. Либо используем нерабочие тактики. Либо живем в плену ограничивающих установок и сами не замечаем этого. Покопайтесь в этом — можете узнать много интересного.
Фото: globallook, instagram
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