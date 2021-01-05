Почему после Нового года мы чувствуем себя обманутыми и что с этим делать

Что на самом деле приносит радость

Чтобы избежать разочарования и скуки на каникулах, необходимо заранее продумать, чем вы будете заниматься. Лучший отдых — тот, что дает энергию. А последнюю все-таки сулит некое действие. Стоит заранее подумать о маршрутах на каникулах и лучше, если это будет не только курсирование от одного застолья к другому. Время на свежем воздухе — в лесу, парке, на даче — скажется на самочувствии (как физическом, так и ментальном) гораздо лучше. Не зря природа считается лучшим ресурсом для восстановления. И осуществить план легко: парк, лесопарковая зона доступны каждому.

Еще одно наблюдение: реальный способ увеличить количество радости — это полноценное качественное общение с другими людьми. Качественное, то есть приносящее пользу обеим сторонам, когда после разговора, пусть даже с малознакомым человеком, настроение вдруг улучшается. Этой части нашей жизни, сетуют психологи, мы уделяем до обидного мало времени. Не инвестируем в отношения, годами копим обиды, не здороваемся с соседями, не делаем коллегам комплиментов. В то время как именно общение позволяет нам быть услышанными и понятыми. И значительно уменьшает наши шансы чувствовать себя опустошенными после череды праздников.

Важное замечание: чтобы избежать послепраздничного чувства опустошения, стоит заранее избавить себя от наполеоновских планов. Мечтать нужно правильно. И лучшая мечта — та, после которой есть что делать и над чем работать. Возможно, стоит наметить небольшой план действий на пару-тройку месяцев. И не бросаться громкими фразами вроде: «С 1 января иду в фитнес-зал!», «В новом году брошу курить!», «В 2021 году питаюсь правильно, завязываю с алкоголем!», «С января начну учить английский — хватит откладывать!». Дело в том, что планы, которые не выполняются (дела, которые не делаются), «висят» мертвым грузом в голове, отнимая энергию. Мы помним, что обещали себе, но сил нет — отсюда типичное разочарование. Попробуйте написать список дел на день грядущий и отметить все выполненное плюсиками. Если большая часть сделана — вы чувствуете удовлетворение и прилив энергии. И наоборот!