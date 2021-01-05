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Почему после Нового года мы чувствуем себя обманутыми и что с этим делать

Декабрь по праву считается месяцем, наполненным приятными хлопотами. Что бы не бурчали мы по поводу растущих цен, пандемии (журнал Time объявил 2020 год худшим за все времена), бесснежной зимы и прочего, Нового года мы все равно ждали. И большинство из нас традиционно загадывали желания под бой курантов. Вроде наивно, но каждый год ведь бормочем себе что-то с надеждой под нос. А уже в январе испытываем разочарование — чуда опять не случилось. Как же так?

Почему мы верим в чудо

Во многом виноваты стереотипы, закладываемые в детстве. История про то, что «под Новый год что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается». Взрослея, мы узнаем, что за подарки отвечает не Дед Мороз, а родители. И далеко не все из загаданного сбудется. Чтобы весело встретить праздники, нужно опять же постараться самим: продумать с кем встречать, где, опять же вложиться материально. А потом весь январь провести в режиме экономии, так как смета на подарки вновь превысила закладываемую сумму. Да, в этом году жители самых разных стран потратили на презенты родным и друзьям меньше обычного, но тем не менее потратили. Но это не единственный повод для печали.

Первые дни нового года мы традиционно проводим у телевизора с семьей, поедая калорийные салатики. И это вполне себе приятное времяпрепровождение, учитывая сданные объемы работ и утомительные разъезды по магазинам. Наконец-то можно выдохнуть и провести несколько дней на диване! В это время, отмечают психологи, многие из нас чувствуют приятное удовлетворение и расслабленность. Через три-четыре дня все меняется: сидеть дома становится скучно, а на работу еще не скоро. Здесь нас поджидает первое послепраздничное разочарование. Хочется веселья, а в наличии только едва уловимая тревога и скука.

«Такова человеческая психология. Новый год у каждого человека ассоциируется с ожиданием чуда, у многих это чувство осталось с детства на подсознательном уровне. Ну если не чуда, то позитивных перемен точно хочется — за это же поднимаются все тосты. А когда после праздников наступают трудовые будни, мы опять сталкиваемся с рутиной. И где же обещанное чудо, перемены? Впрочем, сами себе ведь обещали… В общем, уже давно бумажки с желаниями не пишу и пепел шампанским не запиваю. Чтобы не разочароваться, лучше изначально не очаровываться. У меня такая установка и, знаете, жить стало чуточку лучше», — пишет одна из пользовательниц Сети.

«Динамичная подготовка к празднованию Нового года, вечеринки, подарки, сам праздник приводят к эмоциональному выгоранию. Бывает и такое, что от активного отдыха надо отдохнуть. Поэтому многие люди после затяжных праздников стремятся выйти скорей на работу, чтобы привычный ритм жизни встал в свое русло», — делится размышлениями другая. И то и другое замечания справедливы.

Фото: Pexels.com

Что на самом деле приносит радость

Чтобы избежать разочарования и скуки на каникулах, необходимо заранее продумать, чем вы будете заниматься. Лучший отдых — тот, что дает энергию. А последнюю все-таки сулит некое действие. Стоит заранее подумать о маршрутах на каникулах и лучше, если это будет не только курсирование от одного застолья к другому. Время на свежем воздухе — в лесу, парке, на даче — скажется на самочувствии (как физическом, так и ментальном) гораздо лучше. Не зря природа считается лучшим ресурсом для восстановления. И осуществить план легко: парк, лесопарковая зона доступны каждому.

Еще одно наблюдение: реальный способ увеличить количество радости — это полноценное качественное общение с другими людьми. Качественное, то есть приносящее пользу обеим сторонам, когда после разговора, пусть даже с малознакомым человеком, настроение вдруг улучшается. Этой части нашей жизни, сетуют психологи, мы уделяем до обидного мало времени. Не инвестируем в отношения, годами копим обиды, не здороваемся с соседями, не делаем коллегам комплиментов. В то время как именно общение позволяет нам быть услышанными и понятыми. И значительно уменьшает наши шансы чувствовать себя опустошенными после череды праздников.

Важное замечание: чтобы избежать послепраздничного чувства опустошения, стоит заранее избавить себя от наполеоновских планов. Мечтать нужно правильно. И лучшая мечта — та, после которой есть что делать и над чем работать. Возможно, стоит наметить небольшой план действий на пару-тройку месяцев. И не бросаться громкими фразами вроде: «С 1 января иду в фитнес-зал!», «В новом году брошу курить!», «В 2021 году питаюсь правильно, завязываю с алкоголем!», «С января начну учить английский — хватит откладывать!». Дело в том, что планы, которые не выполняются (дела, которые не делаются), «висят» мертвым грузом в голове, отнимая энергию. Мы помним, что обещали себе, но сил нет — отсюда типичное разочарование. Попробуйте написать список дел на день грядущий и отметить все выполненное плюсиками. Если большая часть сделана — вы чувствуете удовлетворение и прилив энергии. И наоборот!

Фото: Pexels.com

Мечтать нужно правильно

И, конечно, мечтать о том, что все как-нибудь само собой разрешится, откуда-то появится миллион долларов, трехкомнатная квартира и тур на Мальдивы, — это верный путь к разочарованиям. Психологи рекомендуют делать акцент на состоянии, в котором вы хотите оказаться, например «переезжаю в собственную просторную квартиру, где пахнет ремонтом, а в широкие окна льется солнечный свет!». Мозг запомнит состояние, сулящее ему удовольствие, и заставит вас работать в нужном направлении. Ключевое слово здесь: работать, а не только мечтать с блаженной улыбкой на лице. Ведь чудеса мы творим сами и везет тому, кто везет.

А деятельные люди обязательно добавят: не стоит воспринимать январские каникулы как повод пролежать все десять дней тюленем на диване, позволяя себе лишь вылазки в магазин. Потом будет очень сложно вернуться в рабочий строй. Обязательно наметьте себе хотя бы по одному делу на день, сделав которое, вы с чувством выполненного долга сможете предаться отдыху. Не стоит ждать мифического прекрасного или ужасного будущего: лучше самим браться за посильные цели и потихоньку к ним двигаться. И если каждый из нас сделает все, что было в его силах в той или иной ситуации, спустя год, когда придет негласная пора подводить итоги, разочарования и опустошенности точно не будет.

Фото: Pexels.com

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