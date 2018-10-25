Почему нужно перестать стыдить себя за недостатки и сконцентрироваться на достоинствах

В последнее время все вдруг повально начали делиться опытом недовольства собой, погони за красотой, стремления к совершенству и в конечном итоге принятия себя. Особенно отличились женщины – будучи разного возраста, телосложения и социального статуса, они все, как одна, идентично описывали восприятие собственного несовершенства и борьбы со своими недостатками. Другими словами, абсолютно разные дамы, практически одинаковыми словами рассказывали о недовольстве собственной внешностью, попытке замаскировать свои недостатки или вовсе искоренить их раз и навсегда. При этом одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что многие из этих особ просто наговаривают на себя и имея такую яркую внешность, вполне могли бы украсить обложку какого-нибудь модного журнала или спокойно пополнить ряды обворожительных телеведущих. Но, однако они сами твердо уверены, что не дотягивают до звания «самых симпатичных», не говоря уже о более высоких титулах.

По мнению психологов, большинство проблем подобного характера идут родом из детства, когда девочкам регулярно указывают на их недостатки и учат критически относиться к собственной персоне, чтобы не зазнавались. И в тоге из таких юных особ вырастают неуверенные в себе женщины, которые совершенно искренне считают себя малопривлекательными и невыдающимися личностями. При этом многие родители считают, что это действительно наиболее действенный способ воспитании – не захваливать ребенка, чтобы он не загордился. А что с таким ребенком будет во взрослом возрасте – их мало заботит.

На этом, кстати, и построена бьюти-индустрия, которой выгодно, чтобы дамы были зациклены на своей внешности и постоянно хотели что-то в себе изменить. Ведь если внимательно изучить список Forbs, то помимо нефтяных и металлургических гигантов, в топе можно обнаружить немало компаний, сосредоточенных именно на производстве бьюти-средств. Средства массовой информации не отстают и настойчиво предлагают свой идеал красоты, к которому и пытаются стремиться миллионы женщин.