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Почему нужно перестать стыдить себя за недостатки и сконцентрироваться на достоинствах

Вы тоже замечали, что большинство людей предпочитают не заострять внимание на своих достоинствах, но при этом в красках описывают все свои недостатки, словно заранее извиняясь, если вдруг что-то пойдет не так. Мы решили разобраться, почему так происходит и как изменить эту ситуацию.

В последнее время все вдруг повально начали делиться опытом недовольства собой, погони за красотой, стремления к совершенству и в конечном итоге принятия себя. Особенно отличились женщины – будучи разного возраста, телосложения и социального статуса, они все, как одна, идентично описывали восприятие собственного несовершенства и борьбы со своими недостатками. Другими словами, абсолютно разные дамы, практически одинаковыми словами рассказывали о недовольстве собственной внешностью, попытке замаскировать свои недостатки или вовсе искоренить их раз и навсегда. При этом одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что многие из этих особ просто наговаривают на себя и имея такую яркую внешность, вполне могли бы украсить обложку какого-нибудь модного журнала или спокойно пополнить ряды обворожительных телеведущих. Но, однако они сами твердо уверены, что не дотягивают до звания «самых симпатичных», не говоря уже о более высоких титулах.

По мнению психологов, большинство проблем подобного характера идут родом из детства, когда девочкам регулярно указывают на их недостатки и учат критически относиться к собственной персоне, чтобы не зазнавались. И в тоге из таких юных особ вырастают неуверенные в себе женщины, которые совершенно искренне считают себя малопривлекательными и невыдающимися личностями. При этом многие родители считают, что это действительно наиболее действенный способ воспитании – не захваливать ребенка, чтобы он не загордился. А что с таким ребенком будет во взрослом возрасте – их мало заботит.

На этом, кстати, и построена бьюти-индустрия, которой выгодно, чтобы дамы были зациклены на своей внешности и постоянно хотели что-то в себе изменить. Ведь если внимательно изучить список Forbs, то помимо нефтяных и металлургических гигантов, в топе можно обнаружить немало компаний, сосредоточенных именно на производстве бьюти-средств. Средства массовой информации не отстают и настойчиво предлагают свой идеал красоты, к которому и пытаются стремиться миллионы женщин.

А как же утверждение, что «принимать себя нужно такой, какая ты есть и зачастую наши особенности являются результатом возраста или генетики»? Некоторые люди пытаются донести эту простую мысль, однако в обществе потребления все еще принято встречать по одежке, и счастливая жизнь является синонимом внешности, вписывающейся в модные стандарты красоты. Большое количество идеальных лиц и шикарных фигур в глянце, социальных сетях, телевидении заставляет женщин все больше обращать внимание именно на свое несоответствие данным стандартам и расстраиваться, осознавая, что они не дотягивают до определения «востребованных красоток». Все это выливается в разочарование от себя самой, от своей жизни, от отсутствия возможности что-либо изменить.

Вспомните, например, как реагирует общество, если вместо отфотошопленных красоток ему показать снимки реальных людей? Недоумение и возмущение от того, что зачем это показывать на страницах журналов или на экране, если все это можно увидеть и в обычной жизни. И если с мужчинами, которым действительно нравится смотреть на красивые женские тела, все понятно, то совершенно не объяснима реакция прекрасной половины человечества, которые так же бурно возмущаются по тому поводу, что им показали «неидеальную» картинку.

Эксперты напоминают, что во всем должна быть мера. С одной стороны, некоторые обеспокоены тем, что как только общество снизит планку и все эти аккуратные красавицы канут в Лету, то и обычные женщины расслабятся, перестанут следить за собой и начнут «любить себя такими, какие они есть». Но с другой стороны, никто не мешает им самим стать тем самым идеалом, к которому они так стремятся. Ведь для этого нужно лишь пересмотреть свои привычки, подкорректировать свой рацион (отказаться о фаст-фуда, газированных напитков и другой вредной еды), записаться в спортзал и чаще бывать в салоне красоты. Как сказал кто-то из классиков: «нет некрасивых женщин», поэтому перестаньте заниматься выискиванием недостатков у себя или окружающих и попробуйте сконцентрироваться на своих достоинствах.

Найдите стимул и двигайтесь к заветной цели. Да, это сложнее, чем каждый день жаловаться на несправедливость жизни и мечтать о внешности супермодели, но это того стоит. Поверьте, что через некоторое время вы сможете увидеть в зеркале красивую особу, абсолютно довольную своей жизнью. Нужно лишь приложить усилия и меньше обращать внимания на общественное мнение.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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