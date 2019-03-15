Почему нельзя справлять 40 лет и другие приметы, связанные с днем рождения

Что касается остальных примет, то есть некоторые рекомендации, соблюдая которые, можно существенно улучшить свое эмоциональное и физическое состояние, а также изменить жизнь в лучшую сторону.

Начнем с того, что день рождения ни в коем случае нельзя отмечать заранее. Считается, что в этот день к имениннику «наведываются» высшие силы, чтобы дать ему свое благословение и защиту. И «объявляя» себя родившимся на день (или даже два) раньше, вы тем самым можете нарушить ход жизни и накликать на себя различные беды и несчастья.

Также, не стоит проводить этот день с кем попало, а лучше окружить себя лишь самыми близкими людьми – таким образом, вы сможете защититься от недоброжелателей и завистников.

Переходим к десертам. Даже если вы не любите сладкое, все равно постарайтесь организовать именинный торт (хотя бы, в миниатюрном варианте). Считается, что таким образом вы «подслащиваете» весь следующий свой год, привлекая в свою жизнь удачу, любовь и счастье. Игнорировать задувание свечей и загадывание желаний тоже не стоит. Этот ритуал, если все сделать правильно и с первого раза, гарантирует вам исполнение самых заветных желаний, причем в самое ближайшее время. Но этот трюк работает лишь в ваш день рождения, а не в тот день, когда вам пришло в голову отметить торжество.

Кстати, накануне дня рождения, по мнению экспертов, очень часто снятся вещие сны. Поэтому постарайтесь запомнить (или даже записать) то, что вам привидится, и ожидайте повторение этих моментов в реальной жизни.