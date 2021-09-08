Почему нас раздражает чужой успех — разбираем с психологом на примере заявления Собчак
Интервью после его выхода не разобрал только ленивый. Сама героиня выпуска «Осторожно, Собчак!» работой Ксении Анатольевны осталась недовольна. Мол, интервьюер должен раскрывать героя, а в данном случае большая часть выпуска представляла собой яростный спор, а то и перепалку. Степанова, по ее словам, сразу почувствовала «физическое напряжение и гневную энергию» со стороны Собчак. И только во второй половине беседы, когда вопросы стала задавать уже психолог, препарируя личность автора интервью, разговор потеплел, выровнялся и стал куда интереснее. Ксении Собчак было интересно узнать с точки зрения психологии, почему она так раздражает людей и отчего мало кто верит, что она самостоятельно добилась успеха. Вероника тут же дала ответ: легко добиться вершин, когда у тебя фамилия Собчак, с детства личный водитель и множество других привилегий, недоступных большинству. Пробиться условной девочке из Урюпинска в сотни раз сложнее.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Тема настолько задела журналистку, что уже после она написала несколько постов в соцсетях, где со крипом согласилась с тем, что сделать карьеру ей было легче, но приложила она к этому немало усилий. И как и многие, жила первое время на съемной квартире в Москве, ходила по кастингам и даже ездила на метро. Ксения Собчак уверяет, что и без фамилии отца добилась бы громкого успеха. «Если бы ее (фамилии — Прим.) не было, я бы добилась ровно того же, может быть, позже, но свое бы я забрала», — заключила она.
Ирина Белоусова
врач-психотерапевт, психиатр, психолог, член РОП
«Я добилась всего сама!» — говорит Ксения Собчак в недавней беседе с психологом Вероникой Степановой. Реакция блогеров — тысячи саркастичных и гневных комментариев. Да, построить карьеру Ксении было проще, чем девушкам из провинции. Но стоит ли умалять ее личные труды и достоинства? Как ни крути, Собчак — не только дочь богатых родителей, но и вполне самодостаточная медиаперсона.
Отчего же некоторых людей так раздражает чужой успех? Многие тут же начинают искать в этом подводные камни: связи, влиятельную семью, богатого мужа. За этими хитроумными поисками стоит простейший мотив — зависть. При виде чужих побед она мгновенно бросает человека в болезненное переживание собственной ничтожности. И первой защитной реакцией будет немедленное обесценивание достижений другого. «Ха-ха, богачка говорит, что добилась всего сама! Посмотрим, как бы она запела, будучи простой девчонкой из Урюпинска!»
Но в случае Ксении Собчак дело не только и не столько в зависти. Некоторые из ее высказываний заведомо провокационны и нацелены на то, чтобы вызвать у аудитории бурную реакцию. Говоря о своем успехе, Ксения транслирует между строк: «Я стала такой не благодаря, а вопреки деньгам и связям моей семьи!»
Фото: Instagram @veronik20011
Можно ли стать успешным, не имея надежного тыла и стартового капитала? Можно. Достаточно иметь в своей голове четко обозначенную цель и упорно работать, не отвлекаясь на сторонние раздражители. Важный фактор — люди вокруг. Легко впасть в хандру, будучи окруженным нытиками. И так же легко оставаться на позитиве, поддерживая общение с оптимистами. Не бойтесь пробовать новое! Однажды кто-то впервые решил публиковать полезные советы в «Инстаграме», а кто-то — вести блог на YouTube. Теперь это проверенные способы креативного заработка денег.
Достижению личного успеха здорово мешает то, что мы то и дело сравниваем себя с другими. Медийный персонаж, родственник или коллега — не самые удачные ориентиры, будь они хоть миллион раз преуспевающими. Каждый из нас работает в своем темпе и ставит перед собой цели, отличные от целей другого. Поэтому лучшим примером для нас самих будет… правильно, мы сами! Сравнивайте себя с самим собой в прошлом, чтобы ощутить и оценить прогресс. А взять верный курс поможет тщательно визуализированный образ себя в будущем. Избрав направление и составив план действий, день за днем совершайте реальные шаги по направлению к цели.
Каким должен быть действительно успешный человек? Не надо думать, что успех — это стандартный комплект регалий, универсальный для всех и каждого. Прислушайтесь к себе. Что нужно лично вам для того, чтобы жить полной жизнью и реализовывать высшие потребности? Для кого-то это процветающий бизнес или вершина карьеры, а кто-то мечтает воспитать четверых детей или стать блогером-миллионником. Строя амбициозные планы, не пытайтесь соответствовать чужим представлениям об успехе.
Фото: Globallook / Instagram