Почему нас раздражает чужой успех — разбираем с психологом на примере заявления Собчак

«Я добилась всего сама!» — говорит Ксения Собчак в недавней беседе с психологом Вероникой Степановой. Реакция блогеров — тысячи саркастичных и гневных комментариев. Да, построить карьеру Ксении было проще, чем девушкам из провинции. Но стоит ли умалять ее личные труды и достоинства? Как ни крути, Собчак — не только дочь богатых родителей, но и вполне самодостаточная медиаперсона.

Отчего же некоторых людей так раздражает чужой успех? Многие тут же начинают искать в этом подводные камни: связи, влиятельную семью, богатого мужа. За этими хитроумными поисками стоит простейший мотив — зависть. При виде чужих побед она мгновенно бросает человека в болезненное переживание собственной ничтожности. И первой защитной реакцией будет немедленное обесценивание достижений другого. «Ха-ха, богачка говорит, что добилась всего сама! Посмотрим, как бы она запела, будучи простой девчонкой из Урюпинска!»

Но в случае Ксении Собчак дело не только и не столько в зависти. Некоторые из ее высказываний заведомо провокационны и нацелены на то, чтобы вызвать у аудитории бурную реакцию. Говоря о своем успехе, Ксения транслирует между строк: «Я стала такой не благодаря, а вопреки деньгам и связям моей семьи!»