Почему мы покупаем то, что видим в рекламе: мнение эксперта

Реклама – старейшее из явлений нашего мира. Как только у человечества появились какие-то блага цивилизации, сразу же возникла необходимость ими обмениваться и, соответственно, рассказывать друг другу, что у кого есть “в наличии”. Реклама существовала еще до появления письменности, в античном мире за сообщения о скидках и новых поставках отвечали глашатаи на рыночных площадях. Сегодня, с развитием технологий, реклама принимает множество самых причудливых форм, но суть ее остается прежней – стимулировать покупки и продажи. И механизмы, которыми она воздействует на сознание, хорошо известны и отработаны веками.

Почему реклама вызывает желание что-то купить?

Мы видим в ней знакомые образы

В рекламных роликах часто появляются люди, иллюстрирующие всем знакомые стереотипные образы: гостеприимная бабушка, счастливая семья, веселые дети. Актеры в рекламных роликах заставляют нас вспомнить о приятных моментах, о любимых людях, о важных для нас ценностях. Молодая семья, похожая на семью ваших друзей, в рекламе ипотечного кредитования рассказывает о своем новом доме. Напоминающая вашу маму женщина расхваливает стиральный порошок, а пожилая дама с голосом, как у вашей бабушки, говорит, как удобно делать уборку этим пылесосом. Такие теплые, приятные образы не могут оставить нас равнодушными, и мы начинаем заранее доверять тому, что они нам предлагают

Она предлагает ответы на наши вопросы и предлагает решение наших проблем

Перед запуском любого продукта маркетологи проводят обширные исследования, чтобы выявить, какие проблемы есть у целевой аудитории и как новинка может облегчить ей жизнь. Например, у вас сложные отношения в семье, а психолог в ролике в соцсетях рассказывает, как достичь понимания с близкими. Вы давно переживаете из-за формы вашего носа, а в любимом журнале вышла статья с комментарием пластического хирурга о том, почему не стоит бояться ринопластики. Вы сразу же запоминаете эксперта, предложившего ответы на ваши вопросы, у вас формируется к нему заочное доверие, ведь он помог вам в трудную минуту. Когда вы решите прибегнуть к тем или иным услугам, в вашей голове сразу возникнет знакомый образ.