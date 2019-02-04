Почему иногда стоит искать работу через соцсети и насколько это оправдано

Вся ваша работа (и портфолио) находятся в соцсетях

Если у вас аккуратные профили и ваша профессиональная деятельность напрямую связана с виртуальным пространством, тогда логично, что новые проекты (или новых партнеров) вы будете искать в социальных сетях. Во-первых, так вы сразу сможете, что называется, продемонстрировать «товар лицом» и наглядно показать, чем именно вы занимаетесь, а во-вторых, так проще будет предоставить рекомендации (ведь наверняка у вас найдется немало общих знакомых, которые, если что, смогут вас поддержать и подтвердить, что вы являетесь ответственным человеком, которому можно доверить любое сложное дело). Однако, чтобы наладить данный процесс, HR-специалисты советую еще раз трезво оценить свои странички в соцсетях и внести некоторые коррективы в профиль, если, например, вы хотите получить серьезное предложение, а не разовые заказы.

Проверьте, чтобы на вашей страничке не было постов, содержащих нецензурные выражение или непристойные фотографии, а также те материалы, которые косвенно указывают на то, что вы не заинтересованы в работе. Фотография на аватарке тоже должна быть максимально приличной (и лучше, если на фото будете действительно вы, а не герой какого-то фильма, комикса, анимации). Кроме того, разместите несколько своих фотографий в деловом стиле, чтобы потенциальные работодатели смогли оценить, насколько гармонично вы впишитесь в их команду в случае принятия положительного решения. Также укажите свои сильные стороны, опишите свои таланты, синхронизируйте контакты из других социальных сетей, заполните профиль на нескольких языках (английский в данном случае будет вполне оправдан). И попросите ваших друзей и коллег дать вам несколько рекомендаций (в двух словах рассказать о том, что вы за личность и можно ли вам доверять).