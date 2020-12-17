Почему давать второй шанс своему избраннику — плохая привычка

Вы переживаете, что о вас подумают окружающие

На самом деле, ваши отношения с тем или иным человеком касаются только вас и никого больше. Поэтому не стоит ориентироваться на мнение окружающих и строить свою жизнь в зависимости от того, кто и что о вас может подумать. Вместо этого сосредоточьтесь на собственных потребностях и желаниях, иначе свернете не туда и будете следовать чужим, а не своим собственным путем.

Он абсолютно вам не нравится, но ваши родные от него без ума

Стоит напомнить, что жить с человеком вам, а не вашим родным и близким, поэтому даже если окружающие без ума от вашего избранника, но вы сами чувствуете, что отношениям пришел конец, то не стоит идти на поводу у общественности и принимать то решение, о котором, вы знаете, рано или поздно пожалеете. Сходиться снова, по мнению экспертов, стоит лишь в том случае, если вы с партнером поняли, что все еще любите друг друга, осознали свои ошибки в отношениях и готовы меняться, чтобы обрести гармоничный и прочный союз. В остальных случаях лучше не мучить друг друга и присмотреться к тому, кто подходит вам больше по всем параметрам.

Вас коробит от одной только мысли, что он достанется кому-то другому (хотя и вам он больше не нужен)

Собственничество — тоже не лучший повод держать возле себя человека, к которому вас, по сути, уже и не тянет. Однако вы решаетесь попробовать начать все сначала лишь потому, чтобы ваш «экс» не достался кому-нибудь другому. Как в той поговорке — и сам не ам, и другим не дам. По мнению экспертов, ни к чему хорошему это не приведет. Во-первых, вы будете раздражаться, находясь рядом с нелюбимым, а во-вторых, вы, скорее всего, лишите и себя, и вашего избранника права найти свою любовь и счастье.