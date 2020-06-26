Победители по жизни: самые нелепые (и позорные) ситуации, из которых женщины вышли с достоинством

Елена, 37 лет: «Я выгуливала свое новое платье – помните, было такое с молнией во всю спину. И через пару километров от дома молния предательски поползла вверх, открывая взору окружающих мои прелести. Поправить ее самостоятельно оказалось не так уж и просто. Боком, задом, но я как-то прошмынула в ближайший магазин одежды (это оказался спортивный магазин), выбрала себе подходящую футболку и штаны и отправилась дальше по делам. А с новомодными нарядами я с тех самых пор завязала».

Дарья, 25 лет: «Я только выходила из салона после очередной процедуры по наращиванию волос. Навстречу мне вышел очень симпатичный мужчина. Мне захотелось сделать как в рекламе – запустить руку в копну волос и сексуально тряхнуть гривой. Ну, я и запустила – в итоге прядь наращенных волос осталась у мня в руке. Знаете, таких ошалелых глаз я не видела уже давно. На его недоуменный взгляд я лишь пожала плечами и бросив: «Опять линяю», вновь скрылась за дверями салона».

Наталья, 33 года: «Я вся такая красивая - в платье, на каблуках и при мейке, шла по Страстному бульвару на работу, чувствовала себя суперзвездой, а там было казино тогда еще и за зеркальной витриной стоял новенький автомобиль и эту витрину мужик мыл, и случайно облил меня водой прямо сверху - на прическу, платье и туфли. Мне ничего не оставалось, как дойти до офиса, переодеться в спортивный костюм, смыть мейк и обсудить с коллегами, что я почти как Керри Бредшоу».

Юлия, 38 лет: «Я как-то спешила вечером домой, запнулась за шланг (какой идиот его там кинул посреди дороги) и растянулась на асфальте. Телефон, сумка и пакет с покупками разлетелись в разные стороны. Пришлось тут же вскочить и с криком «Я в порядке» убегать оттуда под ошалелые взгляды молодых парней, шедших за мной. Парни, кстати, были очень даже симпатичные».

Алия, 35 лет: «В роскошном ресторане решила проявить галантность и пропустить солидную пару, идущую мне навстречу. Повернулась спиной к стене, начала чуть пятиться назад и…полетела практически вниз. Оказалось, что не стена это была, а ширма и как только я на нее облокотилась, то потеряла точку опоры и потеряла координацию. Было неловко (вдруг подумают, что я пьяна), но я выдавила из себя: «Кофе сегодня делают отменный, рекомендую» и поспешила к выходу».