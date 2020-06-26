Победители по жизни: самые нелепые (и позорные) ситуации, из которых женщины вышли с достоинством
Говоря о нелепых ситуациях, большинство дам тут же вспоминают моделей – вот точно кому не позавидуешь, когда приходится вышагивать по подиуму на 11-сантиметровых каблуках, не запутавшись при этом в подоле дизайнерского платья. Обычно девушки стараются замаскировать конфуз и продолжить шествие (если не на той самой злосчастной обуви, то босиком они все же преодолевают полосу препятствий).
Но, думаете подобные конфузы случаются только за кулисами моды? Вовсе нет. Мы собрали еще несколько животрепещущих рассказов, героини которых нашли весьма креативный выход из непростой ситуации.
Ольга, 30 лет: «Никогда не забуду, как меня подвел дизайнерский комплект белья, а точнее – стринги. Иду я летним днем вся такая красивая – шелковый топ на тонких бретелях и плиссированная юка в тон – и чувствую, как что-то мягко начало скользить сначала по бедру, потом по колену и дальше вниз. Опускаю глаза и холодею – на трусиках лопнула лямка и они просто сползли с меня. Что я сделала? /гордо переступила через данный предмет одежды и, стараясь сохранять невозмутимость, прошествовала в первый попавшийся магазин белья».
Фото: Christopher Ross/Pixabay.com
Елена, 37 лет: «Я выгуливала свое новое платье – помните, было такое с молнией во всю спину. И через пару километров от дома молния предательски поползла вверх, открывая взору окружающих мои прелести. Поправить ее самостоятельно оказалось не так уж и просто. Боком, задом, но я как-то прошмынула в ближайший магазин одежды (это оказался спортивный магазин), выбрала себе подходящую футболку и штаны и отправилась дальше по делам. А с новомодными нарядами я с тех самых пор завязала».
Дарья, 25 лет: «Я только выходила из салона после очередной процедуры по наращиванию волос. Навстречу мне вышел очень симпатичный мужчина. Мне захотелось сделать как в рекламе – запустить руку в копну волос и сексуально тряхнуть гривой. Ну, я и запустила – в итоге прядь наращенных волос осталась у мня в руке. Знаете, таких ошалелых глаз я не видела уже давно. На его недоуменный взгляд я лишь пожала плечами и бросив: «Опять линяю», вновь скрылась за дверями салона».
Наталья, 33 года: «Я вся такая красивая - в платье, на каблуках и при мейке, шла по Страстному бульвару на работу, чувствовала себя суперзвездой, а там было казино тогда еще и за зеркальной витриной стоял новенький автомобиль и эту витрину мужик мыл, и случайно облил меня водой прямо сверху - на прическу, платье и туфли. Мне ничего не оставалось, как дойти до офиса, переодеться в спортивный костюм, смыть мейк и обсудить с коллегами, что я почти как Керри Бредшоу».
Юлия, 38 лет: «Я как-то спешила вечером домой, запнулась за шланг (какой идиот его там кинул посреди дороги) и растянулась на асфальте. Телефон, сумка и пакет с покупками разлетелись в разные стороны. Пришлось тут же вскочить и с криком «Я в порядке» убегать оттуда под ошалелые взгляды молодых парней, шедших за мной. Парни, кстати, были очень даже симпатичные».
Алия, 35 лет: «В роскошном ресторане решила проявить галантность и пропустить солидную пару, идущую мне навстречу. Повернулась спиной к стене, начала чуть пятиться назад и…полетела практически вниз. Оказалось, что не стена это была, а ширма и как только я на нее облокотилась, то потеряла точку опоры и потеряла координацию. Было неловко (вдруг подумают, что я пьяна), но я выдавила из себя: «Кофе сегодня делают отменный, рекомендую» и поспешила к выходу».
Фото: Erik Lucatero/ Pixabay.com
Вера, 35 лет: «Выходила из такси, дверца захлопнулась и зацепила часть юбки. Так водитель дал по газам и даже не остановился. В итоге часть моей юбки уехала с ним навсегда, а другую я попыталась обернуть вокруг своих бедер и добежать до места назначения. Прохожим, кстати, мой креатив понравился.
Наталья, 33 года: «Рассталась с парнем, влюбилась в другого и активно общалась с ним в icq (боже, какая я старая), и случайно бывшему вместо нынешнего отправила сообщение, как же мне прям сейчас хочется секса, безудержного и развратного. Бывший воспылал надеждой, но я как-то отшутилась, что он даже не обиделся».
Ирина, 28 лет: «Пришла на свидание, отправились после к мужчине домой, поцелуи, страстные объятия – ну, вы понимаете. И вот в самый ответственный момент у меня выскакивает гигиеническая прокладка прямо на его ботинки. Почему я вообще от нее не отказалась в тот день? Пришлось мне аккуратно ногой задвинуть ее под ближайший стул. Мужчина вроде не заметил (или сделал вид, что тоже неплохо)».
Дина, 27 лет: «Пыталась выйти из метро самой первой (так как по времени опаздывала на автобус), запнулась каблуком за расщелину в полу и вывалилась прямо из открывшихся дверей на перрон. К счастью, приложилась лишь коленкой – мне удалось ухватиться за впередистоящего мужчину, иначе бы разбила весь нос. На его недоуменный взгляд выдала: «Так хотела с вами поужинать сегодня, что не смогла вас отпустить». Посмеялись, дружим с ним до их пор».
Мария, 36 лет: «С моим бойфрендом решили провести отпуск вдвоем и отправиться в роскошный отель на море. Накануне мне приспичило избавиться от нежелательной растительности на теле и почему-то сделать это я решила обычным бритвенным станком – неудачно провела по ноге, содрала глубоко кожу и получила воспалительный процесс и глубокую рану. В итоге в отпуск все же поехала, но проходила все время в специальных компрессионных чулках и длинных нарядах. Бойфренд, кстати, решил, что специально для него запаслась чулками, а когда узнал настоящую причину, то тут же отправил к врачу решать проблему. К слову, шрам остался и теперь благоверный подкалывает, что надо было довериться профессионалу, а не хвататься за колюще-режущие предметы».
Наталья, 33 года: «На Тверской улице, в московскую жару я вплавилась шпилькой в «поплывший» асфальт, пока стояла и разговаривала с подругой. Туфлю достать не удалось, пришлось там и оставить, дорогую, с золотыми подошвами. Шла по улице и от расстройства орала "Девушка по улице шагает босиком" Бутусова, познакомилась заодно с мужчиной, в итоге у нас с ним был красивый роман».
Фото: Pixabay.com
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