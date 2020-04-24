По каким критериям дамы выбирают идеальных любовников и мужей: мнение эксперта

Фигура имеет значение

В первую очередь женский взгляд падает в целом на фигуру, глаза и руки потенциального партнера.

Больше всего шансов на успех у мужчин с атлетичным, мускулистым телосложением. И дело тут не только в красоте. Женщина подсознательно видит в таком защитника.

Глаза являются показателем чуткости и отражением внутреннего мира мужчины. Но самый любопытный критерий - руки. В идеале они должны сочетать два противоположных качества: нежность, чтобы приласкать любимую, и мужскую силу, чтобы постоять за ее честь. Конечно, ухоженность тоже никто не отменял. Отдельного внимания заслуживают украшения. Часы и прочие дорогие аксессуары на мужских руках женщины считают невероятно сексуальными.

При этом мужчины со слишком изящными чертами лица, холеными руками прекрасный пол отталкивают, так как совсем не ассоциируются с мужественностью. А вот растительность на мужском теле принято считать проявлением темперамента. Однако, женщины считывают ее как минус, потому что излишняя волосатость указывает на первобытную связь мужчины с представителями животного мира. Да нам не угодишь!