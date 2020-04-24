По каким критериям дамы выбирают идеальных любовников и мужей: мнение эксперта
Фигура имеет значение
В первую очередь женский взгляд падает в целом на фигуру, глаза и руки потенциального партнера.
Больше всего шансов на успех у мужчин с атлетичным, мускулистым телосложением. И дело тут не только в красоте. Женщина подсознательно видит в таком защитника.
Глаза являются показателем чуткости и отражением внутреннего мира мужчины. Но самый любопытный критерий - руки. В идеале они должны сочетать два противоположных качества: нежность, чтобы приласкать любимую, и мужскую силу, чтобы постоять за ее честь. Конечно, ухоженность тоже никто не отменял. Отдельного внимания заслуживают украшения. Часы и прочие дорогие аксессуары на мужских руках женщины считают невероятно сексуальными.
При этом мужчины со слишком изящными чертами лица, холеными руками прекрасный пол отталкивают, так как совсем не ассоциируются с мужественностью. А вот растительность на мужском теле принято считать проявлением темперамента. Однако, женщины считывают ее как минус, потому что излишняя волосатость указывает на первобытную связь мужчины с представителями животного мира. Да нам не угодишь!
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Не врожденное, а приобретенное
С лица, как говорится, воды не пить. Зачастую, самым желанным в женских глазах является тот, кто обладает высоким социальным статусом. Нередко девушки предпочитают уже состоявшихся обеспеченных мужчин пылким влюбленным сверстникам. Не стоит упрекать их в расчетливости. Девушка подсознательно видит в таком мужчине надежного кормильца будущих детей. Выходя замуж за обеспеченного мужчину она понимает, что ее дети ни в чем не будут нуждаться и получат хорошие стартовые возможности в жизни.
При этом, чтобы покорить барышню, мужчине необязательно иметь деньги. Достаточно быть уверенным в себе! Доказано, что женщин привлекают мужчины с внутреннем стержнем, в них они видят опору и перспективу. Высоко ценятся такие качества как чувство юмора, скромность и умение слушать, талант и живой ум. Причём женщине не важно в какой конкретно сфере талантлив ее собеседник, главное, чтобы он выгодно отличался от остальных.
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Чувствуем носом
Как бы нам ни казалось, что выбор мы делаем умом, порой ключевую роль в этом процессе играет нечто подсознательное. Так, например, нередко девушка выбирает мужчину похожего на отца. В хорошей семье папа является для девочки эталоном мужчины, поэтому, повзрослев, она ищет мужа, похожего на отца как внешне, так и по набору внутренних качеств.
А еще важную роль играет запах. Женщина буквально носом чувствует подходящего партнера, любовника. Он сексуально привлекает ее на физическом уровне. И речь не о дорогом парфюме, а именно об индивидуальном запахе тела. Ответа на вопрос, как именно должен пахнуть идеальный мужчина, нет. Это сугубо индивидуально.
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12 состояний женщины
«Выбор, который делает женщина, во многом зависит от ее внутреннего состояния. Успешная, уверенная в себе девушка гораздо более щепетильна в выборе мужчины. Она будет обращать внимание не только на сиюминутные проявления чувств, но прежде всего на те качества, которые будут проявляться у партнёра в течение жизни. Здесь мы имеем в виду характер и темперамент мужчины, набор его полезных и вредных привычек, стиль жизни. Чтобы дожить до золотой свадьбы, партнерам необходима схожесть во взглядах и ценностях.
У Юнга есть теория архетипов, согласно которой женщина в течение жизни проживает разные состояния. Чаще всего за основу берут 12 богинь греческого олимпа. Но есть и другие схожие типологии.
Например, в состоянии «девочка» женщина выбирает того, кто будет носить ее на ручках, создавать ощущение безопасности, играть роль спасителя. При этом женщина может закрывать глаза на то, что по набору остальных качеств это вовсе не тот мужчина, с кем ей будет интересно прожить всю жизнь.
Фото: Pexels.com
В состоянии «охотница» женщина настроена на получение удовольствия здесь и сейчас. В это состояние может перейти любая девушка и для короткого удовольствия завоевать того, на кого в обычной жизни не стала бы тратить усилия. Она хочет поставить себе галочку, отыграться за неудачи в прошлых отношения с мужчинами. Но скорее всего такое поведение продиктовано внутренней неуверенностью в своих чарах.
В состоянии «Гера» (греческая богиня-покровительница семьи, жена Бога Зевса) женщина будет настроена на долгосрочные отношения. Она ищет того, с кем можно создать семью, на кого будут похожи ее дети. Отрицательная черта архетипа- приступы ревности.
«Королева» вряд ли будет считать сколько зарабатывает ее партнер, она ориентирована на свое удовольствие в отношениях с ним. Кстати, именно из этого архетипа проще договориться и достигнуть взаимопонимания в отношениях.
В идеале женщина проживает все эти состояния в течение жизни. Смена архетипа, как правило, связана не с возрастом, а с жизненным опытом».
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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