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Плюсы и минусы вашей легкомысленности, которая на самом деле всех раздражает

Несмотря на все уверения психологов, что к жизни нужно относиться легко и в любых ситуациях (даже самых сложных) искать лишь позитивные моменты, многие личности воспринимают это буквально и в прямом смысле слова начинают вести себя, словно малые дети. Некоторые дамы уверены, что это выглядит весьма сексуально, а вот большинство людей все же склоняются к мысли, что излишняя оптимистичность (или, даже легкомысленность), очень раздражает. Обо всех плюсах и минусах вашей легкомысленности – в материале Passion.ru.

Представьте себе ситуацию, что в вашем окружении появилась особа, которая привыкла идти по жизни легко, считает свою внезапность достоинством, а легкомысленность – изюминкой, привлекающей мужчин. И, возможно, представителям сильного пола действительно в определенный период понравится подобное поведение дамы, не обремененной никакими проблемами и зацикленной лишь на получении сиюминутных удовольствий. Вот только потом, и мужчинам, и женщинам, вынужденных ежедневно сталкиваться с подобным поведением кого-то в своем окружении, умиление пройдет и останется лишь разочарование и раздражение. Или, все же не так все плачевно? Разбираемся в основных плюсах и минусах.

Плюсы:

Никакого разбитого сердца и безответной любви

Вы с легкостью относитесь ко всему, в том числе и к отношениям, считая, что отсутствие привязанности (эмоциональной зависимости) играет вам только на руку. С одной стороны, это действительно так, ведь вы не влюбляетесь настолько сильно, чтобы, в случае, если все пойдет не так как вы планировали, не страдать от того, что с этим конкретным человеком ничего не получилось. Но с другой – вы лишаете себя тех ощущений, которые испытывают люди, когда они любят и любимы.

Фото: vostock-photo/fotolia

Умение находить счастье в мелочах

Вы привыкли жить здесь и сейчас, поэтому с легкостью видите какие-то моменты, которые не замечают те, кто «живет на перспективу». Вам непонятны доводы тех, кто привык ущемлять себя сейчас, чтобы в будущем иметь гораздо больше возможностей, ведь вы, напротив, уверены в том, что нужно брать от жизни все сегодня, а не откладывать что-то на завтра. До определенного времени такая позиция приносит свои плоды, пока у вас не появляются дети, обязательства и ответственность. Тогда уж приходится думать не только о себе и прочитывать все на два шага вперед.

Сохранение психоэмоционального здоровья

Пока ваши друзья или близкие бегают по психологам и пытаются поправить свое психоэмоциональное состояние, вы наслаждаетесь жизнью и стараетесь избегать конфликтных ситуаций, провоцирующих стресс. Поэтому и выглядите намного бодрее, моложе и здоровее, чем ваши сверстники, страдающие от непрекращающихся проблем, хронической усталости и депрессии.

Защита от профессионального выгорания

В отличие от своих серьезных коллег, которые через какое-то время начинают испытывать апатию, депрессию и другие признаки профессионального выгорания, вас благополучно минует эта участь. А все потому, что вы легко относитесь к своей профессиональной деятельности, избегаете стрессов и переработок и не идете по головам, чтобы добиться более высокой должности в компании.

Независимость от финансов и чужого мнения

Если вы достаточно легко относитесь к жизни, то вам совершенно все равно, сколько денег вы зарабатываете и уж тем более – сколько и куда вы тратите. Даже если окружающие будут смотреть на вас осуждающе, вы все равно спустите последние средства на то, на что посчитаете нужным. Оставить на завтра и позаботиться о «финансовой подушке безопасности»? Нет, это точно не про вас. Вы умеете устроить настоящий праздник и порадовать своих близких (разумеется, если вам на это хватает средств).

Минусы:

Сожаление об упущенных возможностях

Возможно, если бы вы меньше витали в облаках и чаще обращали бы внимание на то, что происходит вокруг вас, то тогда вы бы не упускали возможности и имели бы гораздо больше, чем имеете на данный момент: блестящую карьеру или стабильную работу, крепкие отношения или полноценную семью. И если сейчас вам достаточно довольствоваться сиюминутными желаниями, то в старости вы можете пожалеть о том, что воспользовались моментом, который когда-то давала вам Судьба.

Отсутствие планов и перспектив

Жить без определенных целей, планов и ответственности – можно лишь тогда, когда у вас рядом есть надежный человек, способный решить за вас все вопросы и обеспечить вам комфортное существование. Но вот когда рядом нет сильного плеча, приходится самостоятельно справляться со всеми трудностями и перипетиями судьбы. Тут уж не до легкомысленности, знаете ли.

Фото: vostock-photo/fotolia

Никакой стабильности и доверия

С легкомысленными людьми очень легко в самом начале отношений, когда партнеры только-только узнают и привыкают друг к другу. Но вот потом такой подход начинает надоедать, ведь нежелание брать на себя ответственность и невозможность правильно расставить приоритеты (равно, как и определить, к какому совместному будущему вы хотите в итоге прийти) не дают вам ощущение стабильности и защищенности. А если появятся дети? Вы тоже будете жить одним днем, не заботясь об их благополучии и здоровье?

Несоблюдение дедлайнов и договоренностей

Постоянный срыв дедлайнов и договоренностей приведет к тому, что руководство перестанет поручать вам какие-либо важные проекты, ведь вы все равно все завалите. Максимум, что вам могут доверить – какую-нибудь мелкую работу, которую вы точно не запорете. А то и вовсе могут вежливо указать на дверь, чтобы освободить место для того, кто серьезнее относится к выполнению своих обязанностей. Если не хотите оказаться без работы, постарайтесь четко в срок выполнить то, что от вас просят. А если заранее знаете, что не успеете, то договаривайтесь о переносе даты. Но, повторим, это делать нужно заранее, а не в самый последний момент.

Непунктуальность и неуважение чужого пространства

Вы привыкли, что все в этом мире кружится вокруг вас, поэтому вам ничего не стоит назначить встречу и опоздать на непростительно большой срок, или вовсе не прийти, не заботясь о том, что человек пожертвовал своим временем ради вас. Кроме того, вам ничего не стоит пуститься в обсуждения личной жизни кого-то из знакомых, заведомо зная, что раскрываете некую информацию, о которой, возможно, человек не хотел бы распространяться. Такой подход, увы, не прибавит вам популярности, да и друзья потихоньку начнут от вас отстраняться.

Безрассудные поступки

Легкое отношение к жизни – это, конечно, не так плохо, однако ровно до того момента, когда безрассудность не становится вашей визитной карточкой. Например, вы привыкли жить здесь и сейчас, не прислушиваетесь к своему организму и походы в больницу считаете пустой тратой времени. И очень удивляетесь, попав однажды с малоутешительным диагнозом в медучреждение или столкнувшись с какой-нибудь проблемой посерьезнее. Поэтому, хоть вы и идете по жизни легко, постарайтесь к себе (своему здоровью), а также к проблемам своих близких относиться чуточку внимательнее. Ведь, как известно, тяжелые последствия лучше предотвратить, чем потом тратить нервы, силы и деньги на их решение. И, поверьте, такой подход убережет вас от многих необдуманных решений, о которых, возможно, вы будете потом сожалеть.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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