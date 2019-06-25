Плюсы и минусы вашей легкомысленности, которая на самом деле всех раздражает

Умение находить счастье в мелочах

Вы привыкли жить здесь и сейчас, поэтому с легкостью видите какие-то моменты, которые не замечают те, кто «живет на перспективу». Вам непонятны доводы тех, кто привык ущемлять себя сейчас, чтобы в будущем иметь гораздо больше возможностей, ведь вы, напротив, уверены в том, что нужно брать от жизни все сегодня, а не откладывать что-то на завтра. До определенного времени такая позиция приносит свои плоды, пока у вас не появляются дети, обязательства и ответственность. Тогда уж приходится думать не только о себе и прочитывать все на два шага вперед.

Сохранение психоэмоционального здоровья

Пока ваши друзья или близкие бегают по психологам и пытаются поправить свое психоэмоциональное состояние, вы наслаждаетесь жизнью и стараетесь избегать конфликтных ситуаций, провоцирующих стресс. Поэтому и выглядите намного бодрее, моложе и здоровее, чем ваши сверстники, страдающие от непрекращающихся проблем, хронической усталости и депрессии.

Защита от профессионального выгорания

В отличие от своих серьезных коллег, которые через какое-то время начинают испытывать апатию, депрессию и другие признаки профессионального выгорания, вас благополучно минует эта участь. А все потому, что вы легко относитесь к своей профессиональной деятельности, избегаете стрессов и переработок и не идете по головам, чтобы добиться более высокой должности в компании.

Независимость от финансов и чужого мнения

Если вы достаточно легко относитесь к жизни, то вам совершенно все равно, сколько денег вы зарабатываете и уж тем более – сколько и куда вы тратите. Даже если окружающие будут смотреть на вас осуждающе, вы все равно спустите последние средства на то, на что посчитаете нужным. Оставить на завтра и позаботиться о «финансовой подушке безопасности»? Нет, это точно не про вас. Вы умеете устроить настоящий праздник и порадовать своих близких (разумеется, если вам на это хватает средств).

Минусы:

Сожаление об упущенных возможностях

Возможно, если бы вы меньше витали в облаках и чаще обращали бы внимание на то, что происходит вокруг вас, то тогда вы бы не упускали возможности и имели бы гораздо больше, чем имеете на данный момент: блестящую карьеру или стабильную работу, крепкие отношения или полноценную семью. И если сейчас вам достаточно довольствоваться сиюминутными желаниями, то в старости вы можете пожалеть о том, что воспользовались моментом, который когда-то давала вам Судьба.

Отсутствие планов и перспектив

Жить без определенных целей, планов и ответственности – можно лишь тогда, когда у вас рядом есть надежный человек, способный решить за вас все вопросы и обеспечить вам комфортное существование. Но вот когда рядом нет сильного плеча, приходится самостоятельно справляться со всеми трудностями и перипетиями судьбы. Тут уж не до легкомысленности, знаете ли.