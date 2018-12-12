Плюсы и минусы трудоустройства «по блату», о которых вам полезно знать

Если рекомендуете вы…

Для начала подумайте, действительно ли вы готовы выступать в данной роли? Ведь, если, например, сотрудник не справится с обязанностями, или, что еще хуже, подставит компанию (и руководителя), то отдуваться, конечно, придется вам. Вам еще долго будут припоминать вашего подопечного и, возможно, попросят какую-либо компенсацию за причиненные неудобства.

Но, если вы все же уверены в человеке, тогда можете попробовать свести его с потенциальным работодателем. В этом случае вас тоже ждут определенные плюсы от такой рекомендации. Во-первых, вы в глазах руководителя будете выглядеть надежным человеком с полезными связями и определенными навыками, во-вторых, вы помогаете упростить решение некоторых рабочих вопросов (например, поиск сотрудников), в-третьих, вы можете стать кумиром в глазах друзей или родственников, чью карьеру вы устраиваете, в-четвертых, вы в очередной раз подтвердите, что являетесь авторитетным человеком, чье мнение ценят окружающие.

Минусы, повторим, тоже присутствуют. Помимо того, что на вас могут обидеться или затребовать компенсацию в случае провала вашего протеже, есть еще и другие риски. Например, ваш авторитет упадет сразу, как возникнут первые проблемы, в коллективе сформируется предвзятое отношение к вам, о карьерной лестнице можно забыть (по крайней мере до тех пор, пока ваши промахи не забудет руководство), нанесение урона не только компании, но и личной репутации, разочарование в друзьях или родственниках и испорченные отношения с окружением.

Если рекомендуют вас…