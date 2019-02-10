Плюсы и минусы работы вне офиса, о которых нужно знать тем, кто решил уйти в свободное плавание

На самом деле, современные технологии так далеко ушли вперед, что сейчас вообще не понятно, как еще несколько лет назад люди были привязаны к своим рабочим местам в офисе, тем же самым стационарным телефонам и таким же компьютерам. Сейчас даже находясь за пределами компании очень много вопросов можно решить на раз-два – спасибо многофункциональным смартфонам и тем же ноутбукам, и планшетам, которые из года в год становятся все совершеннее и мобильнее. Да и многие работодатели давно уже поняли, что, если сотрудника нет в офисе, это не значит, что он прогуливает и работа встанет – возможно, в силу каких-то причин и для экономии времени, он решил поработать удаленно, что, естественно, ни коем образом не скажется на качестве его работы. К тому же, многие компании по всему миру вообще отказываются от офисов (в стандартном понимании) и переносят свои «компании» в виртуальное пространство, таким образом их сотрудники могут находиться в любой точке мира и оттуда заниматься своими непосредственными обязанностями. Если вы решили, что не хотите больше быть привязанным к своему офису, тогда рассмотрите несколько вариантов, чем можно заняться «на дому», чтобы не потерять в финансах и статусе.

Открыть свое дело

Хоть это и звучит заманчиво, на деле на подобную авантюру решаются лишь несколько человек – остальные отказываются от своего бизнеса еще на этапе примерного бизнес-плана, так как понимают, что в случае возникновения каких-либо проблем, просто не потянут это по финансам. Однако если эта история не про вас, и вы чувствуете в себе силы реализовать собственный проект (а то и не один), тогда можете начать двигаться в этом направлении.

Плюсы:

Вы можете выбрать абсолютно любую сферу деятельности, в которой чувствуете себя легко и непринужденно. Ведь рядом не будет никого, кто стоял бы над душой и заставлял заниматься нелюбимым делом – вы сами себе хозяин и можете самостоятельно планировать свой график и темп работы. На начальном этапе можно выбрать такой бизнес, который не требует больших вложений, тогда вы сможете научиться каким-то моментам, которые пригодятся вам в дальнейшем (например, изначально можно продвигать свои умения, таланты и идеи). В качестве первых клиентов можно привлечь друзей и знакомых – так вы сэкономите на рекламе и запустите, что называется, «сарафанное радио».

Минусы:

Сразу будьте готовы к тому, что рассчитывать придется только на себя и рядом не окажется «дяди», к которому можно будет обратиться за помощью или за советом. К тому же, в отличие от стабильного заработка, в данном случае вам придется смириться с тем, что в первые несколько месяцев прибыли может и не быть (от слова совсем), да и ведение отчетности тоже ляжет на ваши плечи. Если вы готовы к этим основным моментам, тогда можете попробовать.