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Плюсы и минусы работы вне офиса, о которых нужно знать тем, кто решил уйти в свободное плавание

В последнее время все больше женщин мечтают научиться успешно совмещать работу и ведение домашнего хозяйства, чтобы не тратить время (и силы) на дорогу, а посвящать его семье или близким людям. Но, прежде, чем решаться на такой заманчивый фриланс, необходимо взвесить все плюсы и минусы, а заодно реально оценить свои силы. Passion.ru пообщался с HR-экспертами и тем, кто уже давно отказался от работы в офисе, и выяснил, с какими сложностями придется столкнуться тем, кто решил уйти «в свободное плавание».

На самом деле, современные технологии так далеко ушли вперед, что сейчас вообще не понятно, как еще несколько лет назад люди были привязаны к своим рабочим местам в офисе, тем же самым стационарным телефонам и таким же компьютерам. Сейчас даже находясь за пределами компании очень много вопросов можно решить на раз-два – спасибо многофункциональным смартфонам и тем же ноутбукам, и планшетам, которые из года в год становятся все совершеннее и мобильнее. Да и многие работодатели давно уже поняли, что, если сотрудника нет в офисе, это не значит, что он прогуливает и работа встанет – возможно, в силу каких-то причин и для экономии времени, он решил поработать удаленно, что, естественно, ни коем образом не скажется на качестве его работы. К тому же, многие компании по всему миру вообще отказываются от офисов (в стандартном понимании) и переносят свои «компании» в виртуальное пространство, таким образом их сотрудники могут находиться в любой точке мира и оттуда заниматься своими непосредственными обязанностями. Если вы решили, что не хотите больше быть привязанным к своему офису, тогда рассмотрите несколько вариантов, чем можно заняться «на дому», чтобы не потерять в финансах и статусе.

Открыть свое дело

Хоть это и звучит заманчиво, на деле на подобную авантюру решаются лишь несколько человек – остальные отказываются от своего бизнеса еще на этапе примерного бизнес-плана, так как понимают, что в случае возникновения каких-либо проблем, просто не потянут это по финансам. Однако если эта история не про вас, и вы чувствуете в себе силы реализовать собственный проект (а то и не один), тогда можете начать двигаться в этом направлении.

Плюсы:

Вы можете выбрать абсолютно любую сферу деятельности, в которой чувствуете себя легко и непринужденно. Ведь рядом не будет никого, кто стоял бы над душой и заставлял заниматься нелюбимым делом – вы сами себе хозяин и можете самостоятельно планировать свой график и темп работы. На начальном этапе можно выбрать такой бизнес, который не требует больших вложений, тогда вы сможете научиться каким-то моментам, которые пригодятся вам в дальнейшем (например, изначально можно продвигать свои умения, таланты и идеи). В качестве первых клиентов можно привлечь друзей и знакомых – так вы сэкономите на рекламе и запустите, что называется, «сарафанное радио».

Минусы:

Сразу будьте готовы к тому, что рассчитывать придется только на себя и рядом не окажется «дяди», к которому можно будет обратиться за помощью или за советом. К тому же, в отличие от стабильного заработка, в данном случае вам придется смириться с тем, что в первые несколько месяцев прибыли может и не быть (от слова совсем), да и ведение отчетности тоже ляжет на ваши плечи. Если вы готовы к этим основным моментам, тогда можете попробовать.

Удаленная работа или фриланс

Что касается фриланса (или, дословно «свободный работник»), то здесь вы также можете самостоятельно определять степень своей занятости и выбирать именно тех клиентов, с которыми вам легко работать.

Плюсы:

Вы самостоятельно определяете степень нагрузки и можете снизить обороты в тот момент, когда поймете, что у вас не хватает ни сил, ни времени. К тому же, только вам решать – взять ли в работу один крупный проект или несколько маленьких, а не подстраиваться под настроение руководства. Как только вы освоитесь в статусе фрилансера, то можете уже попробовать взять «реализацию проекта под ключ», а это, как вы понимаете, совершенно другие деньги. Данная степень занятости идеально подходит для людей творческих профессий и дает возможность получить дополнительное образование онлайн, если вдруг это потребуется для дальнейшего профессионального роста.

Минусы:

Минусы, в принципе, тоже присутствуют. Во-первых, вам придется научиться самодисциплине и самоорганизованности, чтобы ненароком не сорвать сроки и не заработать репутацию безответственного человека, которому нельзя доверять. Во-вторых, необходимо научиться четко ограничивать свое рабочее время и закрывать компьютер, а не сидеть с ним ночи напролет просто потому, что вам не нужно тратить время на дорогу, поэтому вы можете еще немного поработать. Отдыхать тоже нужно уметь, иначе в противном случае вы можете подорвать свое здоровье. Начните с нескольких небольших проектов и, когда окрепнете, переходите к более перспективным заказам.

Удаленная работа подразумевает, что вы работаете полный день (как и те сотрудники, которые находятся в офисе), но при этом можете выполнять свои обязанности из любой точки мира. Этот способ, например, очень часто выбирают мамы, чьи дети постоянно болеют – так им не нужно оформлять регулярно больничный и они не боятся подвести работодателя. Естественно, этот вариант возможен только при согласовании с руководством и в том случае, если ваша деятельность предполагает удаленный формат.

Плюсы:

Вы остаетесь таким же наемным работником (со всеми привилегиями и оформлением в трудовой книжке), но при этом не приезжаете каждый день в офис. Да, вы периодически можете там появляться (например, во время важных собраний или презентаций), но никто не будет от вас требовать того, чтобы вы сидели в кабинете с 9.00 до 18.00. К тому же, у вас будет официальная стабильная зарплата, что, согласитесь, немаловажно (вы сможете планировать свои траты, потому что будете знать, когда и сколько вам компания перечислит денег). Кроме того, данный тип занятости подразумевает возможность оставаться в своей профессии и быть в курсе всех дел, которые происходят в компании (а не вариться в собственном соку, как это происходит зачастую при фрилансе, когда человек оторван от коллектива и действует сам по себе).

Минусы:

Данный вариант может не подойти экстравертам, которые очень быстро заскучают без живого общения. При удаленной занятости тоже очень важно научиться самодисциплине, чтобы не сорвать сроки и не подставить своего работодателя. Многие премии, бонусы и прочие плюшки могут пройти мимо вас (просто потому, что о многих вещах вы узнаете в последнюю очередь). При сокращении штата, очень многие компании начинают «зачистку» именно с тех, кто работает вне офиса. Поэтому периодически все же придется наведываться в компанию, хотя бы для того, чтобы про вас не забыли.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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