Плюсы и минусы работы вне офиса, о которых нужно знать тем, кто решил уйти в свободное плавание

На самом деле, современные технологии так далеко ушли вперед, что сейчас вообще не понятно, как еще несколько лет назад люди были привязаны к своим рабочим местам в офисе, тем же самым стационарным телефонам и таким же компьютерам. Сейчас даже находясь за пределами компании очень много вопросов можно решить на раз-два – спасибо многофункциональным смартфонам и тем же ноутбукам, и планшетам, которые из года в год становятся все совершеннее и мобильнее. Да и многие работодатели давно уже поняли, что, если сотрудника нет в офисе, это не значит, что он прогуливает и работа встанет – возможно, в силу каких-то причин и для экономии времени, он решил поработать удаленно, что, естественно, ни коем образом не скажется на качестве его работы. К тому же, многие компании по всему миру вообще отказываются от офисов (в стандартном понимании) и переносят свои «компании» в виртуальное пространство, таким образом их сотрудники могут находиться в любой точке мира и оттуда заниматься своими непосредственными обязанностями. Если вы решили, что не хотите больше быть привязанным к своему офису, тогда рассмотрите несколько вариантов, чем можно заняться «на дому», чтобы не потерять в финансах и статусе.
Открыть свое дело
Хоть это и звучит заманчиво, на деле на подобную авантюру решаются лишь несколько человек – остальные отказываются от своего бизнеса еще на этапе примерного бизнес-плана, так как понимают, что в случае возникновения каких-либо проблем, просто не потянут это по финансам. Однако если эта история не про вас, и вы чувствуете в себе силы реализовать собственный проект (а то и не один), тогда можете начать двигаться в этом направлении.
Плюсы:
Вы можете выбрать абсолютно любую сферу деятельности, в которой чувствуете себя легко и непринужденно. Ведь рядом не будет никого, кто стоял бы над душой и заставлял заниматься нелюбимым делом – вы сами себе хозяин и можете самостоятельно планировать свой график и темп работы. На начальном этапе можно выбрать такой бизнес, который не требует больших вложений, тогда вы сможете научиться каким-то моментам, которые пригодятся вам в дальнейшем (например, изначально можно продвигать свои умения, таланты и идеи). В качестве первых клиентов можно привлечь друзей и знакомых – так вы сэкономите на рекламе и запустите, что называется, «сарафанное радио».
Минусы:
Сразу будьте готовы к тому, что рассчитывать придется только на себя и рядом не окажется «дяди», к которому можно будет обратиться за помощью или за советом. К тому же, в отличие от стабильного заработка, в данном случае вам придется смириться с тем, что в первые несколько месяцев прибыли может и не быть (от слова совсем), да и ведение отчетности тоже ляжет на ваши плечи. Если вы готовы к этим основным моментам, тогда можете попробовать.
Удаленная работа или фриланс
Что касается фриланса (или, дословно «свободный работник»), то здесь вы также можете самостоятельно определять степень своей занятости и выбирать именно тех клиентов, с которыми вам легко работать.
Плюсы:
Вы самостоятельно определяете степень нагрузки и можете снизить обороты в тот момент, когда поймете, что у вас не хватает ни сил, ни времени. К тому же, только вам решать – взять ли в работу один крупный проект или несколько маленьких, а не подстраиваться под настроение руководства. Как только вы освоитесь в статусе фрилансера, то можете уже попробовать взять «реализацию проекта под ключ», а это, как вы понимаете, совершенно другие деньги. Данная степень занятости идеально подходит для людей творческих профессий и дает возможность получить дополнительное образование онлайн, если вдруг это потребуется для дальнейшего профессионального роста.
Минусы:
Минусы, в принципе, тоже присутствуют. Во-первых, вам придется научиться самодисциплине и самоорганизованности, чтобы ненароком не сорвать сроки и не заработать репутацию безответственного человека, которому нельзя доверять. Во-вторых, необходимо научиться четко ограничивать свое рабочее время и закрывать компьютер, а не сидеть с ним ночи напролет просто потому, что вам не нужно тратить время на дорогу, поэтому вы можете еще немного поработать. Отдыхать тоже нужно уметь, иначе в противном случае вы можете подорвать свое здоровье. Начните с нескольких небольших проектов и, когда окрепнете, переходите к более перспективным заказам.
Удаленная работа подразумевает, что вы работаете полный день (как и те сотрудники, которые находятся в офисе), но при этом можете выполнять свои обязанности из любой точки мира. Этот способ, например, очень часто выбирают мамы, чьи дети постоянно болеют – так им не нужно оформлять регулярно больничный и они не боятся подвести работодателя. Естественно, этот вариант возможен только при согласовании с руководством и в том случае, если ваша деятельность предполагает удаленный формат.
Плюсы:
Вы остаетесь таким же наемным работником (со всеми привилегиями и оформлением в трудовой книжке), но при этом не приезжаете каждый день в офис. Да, вы периодически можете там появляться (например, во время важных собраний или презентаций), но никто не будет от вас требовать того, чтобы вы сидели в кабинете с 9.00 до 18.00. К тому же, у вас будет официальная стабильная зарплата, что, согласитесь, немаловажно (вы сможете планировать свои траты, потому что будете знать, когда и сколько вам компания перечислит денег). Кроме того, данный тип занятости подразумевает возможность оставаться в своей профессии и быть в курсе всех дел, которые происходят в компании (а не вариться в собственном соку, как это происходит зачастую при фрилансе, когда человек оторван от коллектива и действует сам по себе).
Минусы:
Данный вариант может не подойти экстравертам, которые очень быстро заскучают без живого общения. При удаленной занятости тоже очень важно научиться самодисциплине, чтобы не сорвать сроки и не подставить своего работодателя. Многие премии, бонусы и прочие плюшки могут пройти мимо вас (просто потому, что о многих вещах вы узнаете в последнюю очередь). При сокращении штата, очень многие компании начинают «зачистку» именно с тех, кто работает вне офиса. Поэтому периодически все же придется наведываться в компанию, хотя бы для того, чтобы про вас не забыли.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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