Плюсы и минусы гостевого брака, о которых вы, возможно, даже не догадывались
«Мы с мужем принципиально отдыхаем порознь, а если и едем куда-то вместе, то ночуем обязательно в разных спальнях и устраиваем себе свидания на нейтральной территории», - все чаще такую фразу можно услышать от современных женщин, находящихся в браке не первый год. И если раньше дамы ни за что не соглашались на подобные условия, вспоминая наказы своих мам и бабушек, что за мужем нужен глаз да глаз, иначе он вообще уйдет из дома, то сейчас они не видят в этом ничего плохого. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что у гостевого брака есть и противники. Мужчины, например, и вовсе расслабляются в таких отношениях и продолжают вести себя так, словно они до сих пор холостые. Не все, конечно, но большинство из них воспринимают проживание с супругой на разной территории именно так. Разбираемся, какие еще плюсы и минусы есть у подобных отношений и кому они подходят.
Фото: Artistic Films/Pixabay
Что же такое гостевой брак?
Данный формат отношений подразумевает минимум ответственности и обязательств при совместном проведении досуга (при желании) и наличие штампа в паспорте. Другими словами, возлюбленные официально регистрируют свои отношения в ЗАГСе, но продолжают проживать раздельно и вести каждый свой быт (например, они могут находиться в разных странах, где у каждого есть своя работа, друзья и досуг, но раз в несколько месяцев приезжать друг к другу или вовсе встречаться на нейтральной территории). При этом они готовы к партнерским отношениям и полностью доверяют друг другу, предпочитая организовать семейную жизнь таким образом, чтобы она не мешала карьере, саморазвитию и прочим важным для них вещам.
Какие преимущества есть у таких отношений?
Если говорить о плюсах гостевого брака, то к ним можно отнести следующие:
- Нет пресыщенности друг другом. Супруги не проводят вместе 24 часа в сутки и не успевают друг другу надоесть. Наоборот, за время разлуки они понимают, как сильно скучают по своему партнеру и ценят каждую минуту, проведенную вместе. Чувства не притупляются, а наоборот, разгораются с новой силой (многие пары, живущие по такому принципу, признаются, что каждая встреча происходит как в первый раз и они еще больше влюбляются в своего партнера, их не покидает ощущение вечного конфетно-букетного периода).
- Нет скандалов по поводу ведения совместного быта. Зачастую люди выбирают подобную форму отношений потому, что никак не могут ужиться под одной крышей – они тут же начинают выяснять, «кто здесь главный», а заодно устанавливать свои порядки. Не все могут вытерпеть подобное отношение, особенно те, кто привык к определенному распорядку. Поэтому им проще жить раздельно и время от времени приезжать в гости друг к другу.
- Нет желания «закрыться в домике». Как бы сильно вы не любили человека, согласитесь, что невозможно проводить с ним все дни напролет. Вам нужно свое личное пространство и возможность заниматься любимым делом (а не смотреть грустно в экран телевизора, где показывают очередной футбольный матч потому, что муж захотел, чтобы вы были рядом и разделяли с ним его увлечения). Гостевой брак как раз и дает возможность устроить себе некую перезагрузку и переосмысление того, что вы хотите в итоге получить от жизни (и от этих отношений).
- Нет времени на выяснение отношений. Конечно, если вы ревнивы и не доверяете на 100% своему избраннику, то ни о каком гостевом браке не может быть и речи. Ведь вы будете изводить не только его, но и себя своей ревностью и в конце концов просто разрушите отношения. Данная форма брака подойдет тем парам, которые полностью уверены в своих чувствах, имеют одинаковые взгляды на жизнь и с пониманием относятся к личному пространству партнера. Поэтому во время долгожданных встреч им гораздо важнее обсудить глобальные планы, поделиться новостями и решить какие-то текущие вопросы, чем тратить драгоценные минуты на выяснение отношений. Определенная степень свободы помогает чувствам не погаснуть, а, напротив, разгореться с новой силой.
Фото: StockSnap/Pixabay
Есть ли минусы у таких отношений?
Но если так все идеально, то почему не все супружеские пары соглашаются на подобные условия? Психологи отмечают, что у такой формы брака, при очевидных плюсах, есть и существенные недостатки. К ним можно отнести:
- Испорченные отношения с родственниками. Согласитесь, мало кто из родственников обрадуется тому факту, что вроде вы женаты, но при этом ведете себя с супругом как два абсолютно свободных человека (живете раздельно и встречаетесь лишь время от времени). Большинство людей старой закалки до сих пор видят только одно развитие событий – ведение совместного быта и проживание под одной крышей, в противном случае это и браком, по их мнению, назвать нельзя. Однако обстоятельства бывают разные, и если вы с партнером определились, что для вас такая форма будет приемлемой, то отстаивайте свою точку зрения до конца. Не идите на поводу у родни, ведь в конце концов это ваше личное дело и жить по чужой указке как минимум глупо. Но морально подготовьтесь к тому, что некоторые ваши близкие могут так и не принять ваше решение.
- Сложности с деторождением. Возможно, в самом начале супружеской жизни вы не задумываетесь о том, как будете решать вопрос с наследниками (их воспитанием), если будете находиться далеко друг от друга. Мужчине в данном вопросе немного проще, а вот женщина, вынужденная рассчитывать только на себя, может столкнуться с определенными сложностями, вплоть до того, что нужно будет потом как-то объяснить ребенку, почему его мама и папа живут отдельно, хотя очень любят друг друга. К тому же, наверняка найдутся «доброжелатели», которые постоянно будут подливать масло в огонь, заставляя вас усомниться в правильности принятого решения. Тут, как говорится, необходимо все «острые моменты» обсудить на берегу, чтобы потом не было никаких неприятных сюрпризов.
- Финансовые трудности. Безусловно, не все супруги при такой форме отношений испытывают материальные сложности, однако некоторые пары признаются, что им было бы намного комфортнее иметь общий семейный бюджет и понимать, что в случае возникновения каких-то непредвиденных обстоятельств они могут рассчитывать на партнера (и на его финансы в том числе). А в гостевом браке люди чаще всего ведут раздельный бюджет не отчитываются друг перед другом о своих тратах, распоряжаются деньгами так, как считают нужным. Хотя эксперты напоминают, что некоторые и в традиционном браке живут по такому же принципу – муж и жена имеют свои «заначки», о которых предпочитают не сообщать свой второй половинке и распоряжаются деньгами так, как считают нужным, зачастую спуская их на какие-то свои прихоти, а не на благо семьи.
- Осуждение общества. Косые взгляды, усмешки, открытое выражение недовольства и прочие моменты будут преследовать тех, кто решит «идти против системы» и вместо создания традиционной ячейки общества выберет гостевой брак. Многие люди до сих пор с сомнением относятся к подобной форме сосуществования, считая, что тем самым супруги просто хотят избежать ответственности и потому не могут считаться полноценной семьей. Разумеется, вы не обязаны объяснять каждому, почему не живете со своим избранником под одной крышей, но придумать несколько универсальных ответов на тот случай, если вас все же допекут любопытствующие, стоит.
- Отсутствие поддержки и слабая эмоциональная связь. Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что в сложной жизненной ситуации вам так необходима поддержка (пусть даже эмоциональная) близкого человека, а ее нет. К тому же, ваш партнер находится далеко и просто не видит, что на самом деле происходит в вашей жизни (например, он может решить, что вы перенервничали из-за пустяка, хотя на самом деле ситуация накалена до предела). Поэтому вам придется свыкнуться с мыслью, что свои проблемы вы будете решать самостоятельно, посвящая (при желании) в них свою вторую половинку. Некоторые дамы, кстати, признаются, что отсутствие поддержки в самом начале воспринимается еще нормально, но со временем начинает тяготить. И тогда они задумываются, какой смысл быть замужем, если все вопросы все равно приходится решать самостоятельно. А если им захочется кому-то «поплакаться» или рассказать о наболевшем, то, опять же, на помощь приходят друзья, а не супруг, который находится на другом конце города (или вообще в другой стране). Конечно, можно с помощью гаджета попробовать поддерживать эмоциональную связь, однако зачастую даже это не помогает, и в итоге люди просто отдаляются друг от друга.
А как вы относитесь к гостевому браку?
Фото: Andreas Wohlfahrt/Pixabay, Artistic Films/Pixabay, StockSnap/Pixabay
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