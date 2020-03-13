Плюсы и минусы гостевого брака, о которых вы, возможно, даже не догадывались

Что же такое гостевой брак?

Данный формат отношений подразумевает минимум ответственности и обязательств при совместном проведении досуга (при желании) и наличие штампа в паспорте. Другими словами, возлюбленные официально регистрируют свои отношения в ЗАГСе, но продолжают проживать раздельно и вести каждый свой быт (например, они могут находиться в разных странах, где у каждого есть своя работа, друзья и досуг, но раз в несколько месяцев приезжать друг к другу или вовсе встречаться на нейтральной территории). При этом они готовы к партнерским отношениям и полностью доверяют друг другу, предпочитая организовать семейную жизнь таким образом, чтобы она не мешала карьере, саморазвитию и прочим важным для них вещам.

Какие преимущества есть у таких отношений?

Если говорить о плюсах гостевого брака, то к ним можно отнести следующие: