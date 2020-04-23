Овны «душат» заботой, а Близнецы – нравоучениями: как ведут себя знаки зодиака во время самоизоляции
Овен
Упрямые и амбициозные представители данного знака зодиака с трудом переносят «заточение» и всячески пытаются поддерживать тот образ жизни, к которому они привыкли. Со временем они, конечно, начинают понимать, что планы по спасению мира придется отложить и со всей своей неуемной энергией переключаются на домашних. А те, надо отметить, вовсе не против такой заботы. Овны если захотят, то сумеют обеспечить должный комфорт и уют даже во время карантина.
Телец
Семейноориентированные представители данного знака зодиака хоть и скучают по своей работе, однако не упустят возможность сделать что-нибудь полезное для родных. Они перевернут дом вверх дном, чтобы сделать его более уютным и симпатичным, освоят несколько коронных блюд, пересмотрят все любимые фильмы и перечитают книги. Кроме того, они придумают парочку гениальных идей, которые, возможно, помогут им не только удержаться на плаву в это непростое время, но и даже разбогатеть.
Близнецы
Гиперобщительные представители данного знака зодиака будут изнывать от скуки и грезить о тех днях, когда можно будет, наконец, выбраться из дома и устроить грандиозную вечеринку. Близнецы обожают быть в центре внимания и не упустят возможности повеселиться. Чтобы не сойти с ума во время изоляции, они будут доставать родных и друзей нравоучениями, читать им лекции по поводу и без, а также «взрывать» мозг креативными идеями, о которых забудут, как только закончится карантин. Если вы хотите поберечь свои нервы, отправьте их в виртуальное пространство – пусть там упражняются в своем остроумии и гениальности.
Рак
Представителей данного знака зодиака можно назвать самыми настоящими домоседами – они обожают проводить время с семьей и найдут сотни причин, чтобы отказаться от светского мероприятия и не покидать родные стены. Поэтому во время карантина они не будут страдать и обязательно найдут, чем заняться: фильмы, книги, кулинарные мастер-классы и еще множество интересных и полезных вещей. А если вдруг все же заскучают, то устроят онлайн-свидание с друзьями, во время которого обсудят последние новости и сплетни.
Фото: pexels.com
Лев
Царственные представители данного знака зодиака привыкли быть на виду, поэтому очень страдают от того, что сейчас не могут «выгулять» новые наряды или похвастаться последними достижениями. Они обожают восхищение и жить не могут без одобрения окружающих. В замкнутом пространстве они себя чувствуют неважно и еще больше себя накручивают. Чтобы избавиться от паники и психоза, им необходимо найти себе занятие по душе и почаще выходить «в люди» онлайн, чтобы удовлетворить жажду общения.
Дева
Практичные и деловитые представители данного знака зодиака еще до всеобщей паники запаслись всем необходимым – от антисептиков и масок до туалетной бумаги и гречки. В их доме наверняка найдутся запасы на всю родню, поэтому им нет надобности лишний раз покидать свое уютное жилище. Но если вдруг вы решите навестить их период изоляции, то приготовьтесь общаться через домофон – Девы не пустят вас на порог и еще на всякий случай продезинфицируют помещение, мало ли что.
Весы
Аристократичные и вечно сомневающиеся представители данного знака зодиака до последнего отказываются принимать тот факт, что настали нелегкие времена и как раньше уже не будет. Но как только до них доходит, что ситуация действительно серьезная, то они начинают в прямом смысле слова подготавливать себя к апокалипсису и творить странные поступки. Дома им очень скучно, но они постараются его не покидать, пока не удостоверятся, что все нормализовалось.
Скорпион
Представители данного знака зодиака ведут себя так, словно ничего не случилось – они не станут паниковать и сметать с полок магазинов необходимые товары. Вместо этого они в очередной раз докажут, что не из пугливых и со свойственным им спокойствием станут со стороны наблюдать за происходящим. Дома они тоже найдут чем заняться и постараются по максимуму использовать это время. Учтите, что они еще могут придумать несколько блестящих бизнес-идей, которые помогут им впоследствии изменить жизнь к лучшему.
Фото: pexels.com
Стрелец
Представители данного знака зодиака очень плохо переносят одиночество и поэтому могут впасть в депрессию, если вынуждены будут проводить изоляцию вдали от родных и друзей. Они постараются до последнего проявлять «геройство», но когда ситуация начнет ухудшаться, то перенесут свои встречи и вечеринки в виртуальное пространство, лишь бы не растерять круг общения и развлечь себя чем-то в это непростое время.
Козерог
Трудолюбивые представители данного знака зодиака будут не рады тому, что теперь им придется отказаться от привычного образа жизни и поставить на паузу некоторые проекты. Они будут стараться организовать рабочий процесс «на дому» и попробуют найти позитив в том, что теперь им не нужно тратить время на дорогу до офиса и обратно, а использовать эти часы с пользой. Домочадцам, кстати, от них тоже достанется. Чтобы удовлетворить жажду лидерства, они начнут вводить новые правила и строить своих близких.
Водолей
У представителей данного знака зодиака в кои-то веки появится четкий график, которому они будут строго следовать. Им, наконец, представится возможность переделать те дела, которые они откладывали из-за нехватки времени и вдоволь наобщаться с близкими. Кроме того, они получат возможность заняться своим любимым делом, а не выкраивать на свое хобби драгоценные минуты между выполнением рабочих обязанностей и заботой о семье.
Рыбы
Представители данного знака зодиака и в обычной жизни накручивают себя и родных, переживая, как бы не подхватить какой-нибудь серьезный недуг, а во время самоизоляции и вовсе станут изводить себя и близких «страшилками», в красках рассказывая, что с ними случится, если вдруг они подхватят ненароком вирус. Поэтому на всякий случай они запасутся всеми необходимыми лекарствами и повесят телефоны ближайших клиник на видное место. Чтобы немного успокоиться, им необходимо потратить это время на обучение и развитие, тем более что в интернете сейчас можно найти курсы и мастер-классы на любой вкус.
Фото: Pexels.com
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