Овны «душат» заботой, а Близнецы – нравоучениями: как ведут себя знаки зодиака во время самоизоляции

Овен

Упрямые и амбициозные представители данного знака зодиака с трудом переносят «заточение» и всячески пытаются поддерживать тот образ жизни, к которому они привыкли. Со временем они, конечно, начинают понимать, что планы по спасению мира придется отложить и со всей своей неуемной энергией переключаются на домашних. А те, надо отметить, вовсе не против такой заботы. Овны если захотят, то сумеют обеспечить должный комфорт и уют даже во время карантина.

Телец

Семейноориентированные представители данного знака зодиака хоть и скучают по своей работе, однако не упустят возможность сделать что-нибудь полезное для родных. Они перевернут дом вверх дном, чтобы сделать его более уютным и симпатичным, освоят несколько коронных блюд, пересмотрят все любимые фильмы и перечитают книги. Кроме того, они придумают парочку гениальных идей, которые, возможно, помогут им не только удержаться на плаву в это непростое время, но и даже разбогатеть.

Близнецы

Гиперобщительные представители данного знака зодиака будут изнывать от скуки и грезить о тех днях, когда можно будет, наконец, выбраться из дома и устроить грандиозную вечеринку. Близнецы обожают быть в центре внимания и не упустят возможности повеселиться. Чтобы не сойти с ума во время изоляции, они будут доставать родных и друзей нравоучениями, читать им лекции по поводу и без, а также «взрывать» мозг креативными идеями, о которых забудут, как только закончится карантин. Если вы хотите поберечь свои нервы, отправьте их в виртуальное пространство – пусть там упражняются в своем остроумии и гениальности.

Рак

Представителей данного знака зодиака можно назвать самыми настоящими домоседами – они обожают проводить время с семьей и найдут сотни причин, чтобы отказаться от светского мероприятия и не покидать родные стены. Поэтому во время карантина они не будут страдать и обязательно найдут, чем заняться: фильмы, книги, кулинарные мастер-классы и еще множество интересных и полезных вещей. А если вдруг все же заскучают, то устроят онлайн-свидание с друзьями, во время которого обсудят последние новости и сплетни.