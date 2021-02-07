Овны берут паузу, а Тельцы уходят в работу: как знаки зодиака справляются с конкурентами

Представители данного знака зодиака сразу же стараются себя зарекомендовать и в самом начале общения демонстрируют свои лучшие качества и деловую схватку. Обычно они не обращают внимание на трудности и целенаправленно идут к своей цели. Но, ровно до того момента, пока им на пути не повстречается умные люди, которые, по их мнению, в чем-то их превосходят. Тогда они решают взять паузу, обдумать план В и вернуться к конкурентной борьбе с новыми силами и идеями.

Телец

Представители данного знака зодиака сразу же берут быка за рога и демонстрируют невиданное упрямство, чтобы получить желаемое. Сначала они выматывают душу, а затем демонстрируют смертельную обиду и пренебрежение. У Тельцов действительно сложный характер, поэтому проще им в каких-то моментах уступить, чем объяснять, почему нет. Но есть и плюсы. Получив желаемое, они тут же погружаются в работу и трудятся за троих, оставляя своих конкурентов далеко позади.

Близнецы

Общительные представители данного знака зодиака очень ценят дружбу и готовы отказаться от своих принципов, если они хоть как-то затронут тех, кого они считают своими друзьями или приятелями. С конкурентами они ведут себя достаточно мягко и уважительно относятся к тем, кто превосходит их по уму, опыту или интеллекту. Всегда стараются действовать прямо и не терпят интриг и предательства.

Рак

Представители данного знака зодиака только на первый взгляд кажутся ранимыми и неспособными постоять за себя. На самом деле они обладают незаурядными психологическими способностями и умеют скрывать свои эмоции. Именно эти качества дают им преимущества перед конкурентами. Раки всегда предугадывают действия людей и просчитывают на несколько шагов вперед. Поэтому, получают желаемое, не прилагая к этому каких-то особых усилий.