Овнам — все блага мира, а Тельцам — жесткая экономия: что ждет ваши финансы в 2021 году

Овен

Хозяин года обещает Овнам все блага этого мира взамен на усердную работу. Вплотную займитесь своей карьерой и не жалейте сил, тогда вас ждет долгожданное повышение. С деньгами будьте осторожней — иначе рискуете спустить крупные суммы на ветер. Планируйте крупные покупки заранее.

Телец

Тельцы, крепитесь. В 2021 году вам придется преодолеть ряд трудностей, которые ожидают вас в карьерных делах. Возникнет желание бросить все, уволиться и уехать на Гавайи — не идите на поводу у эмоций и мимолетных желаний, потому что необдуманные действия приведут к негативным последствиям. Научитесь откладывать деньги, они вам еще потребуются.

Близнецы

2021 год принесет Близнецам отличные возможности для самореализации. Вы можете стать авторитетом и лидером мнений, если будете прикладывать максимум усилий и проявлять свой профессионализм. Деньги будут приходить легко, а вы рискуете потратить все до копейки. Будьте более расчетливыми и практичными.

Рак

Год Быка подготовил для Раков кардинальные перемены. Если вы решите поменять работу — действуйте! На новом месте вас ждет больше интересных возможностей для роста. Материальных потрясений ждать не стоит. Финансовая сфера останется стабильной. Увеличить доход вы сможете только с помощью грамотных инвестиций.