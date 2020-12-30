Овнам — все блага мира, а Тельцам — жесткая экономия: что ждет ваши финансы в 2021 году
Белый Металлический Бык в 2021 году подготовил для представителей каждого знака зодиака свои сюрпризы. Одни смогут продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свои доходы, а другим придется пока что подождать и не предпринимать серьезных шагов. Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, каким будет наступающий год в финансовом плане.
Некоторые знаки зодиака в 2021 году будут уверенно взбираться по карьерной лестнице, а вот другим придется умерить свой пыл и дождаться более подходящего момента.
Овен
Хозяин года обещает Овнам все блага этого мира взамен на усердную работу. Вплотную займитесь своей карьерой и не жалейте сил, тогда вас ждет долгожданное повышение. С деньгами будьте осторожней — иначе рискуете спустить крупные суммы на ветер. Планируйте крупные покупки заранее.
Телец
Тельцы, крепитесь. В 2021 году вам придется преодолеть ряд трудностей, которые ожидают вас в карьерных делах. Возникнет желание бросить все, уволиться и уехать на Гавайи — не идите на поводу у эмоций и мимолетных желаний, потому что необдуманные действия приведут к негативным последствиям. Научитесь откладывать деньги, они вам еще потребуются.
Близнецы
2021 год принесет Близнецам отличные возможности для самореализации. Вы можете стать авторитетом и лидером мнений, если будете прикладывать максимум усилий и проявлять свой профессионализм. Деньги будут приходить легко, а вы рискуете потратить все до копейки. Будьте более расчетливыми и практичными.
Рак
Год Быка подготовил для Раков кардинальные перемены. Если вы решите поменять работу — действуйте! На новом месте вас ждет больше интересных возможностей для роста. Материальных потрясений ждать не стоит. Финансовая сфера останется стабильной. Увеличить доход вы сможете только с помощью грамотных инвестиций.
Фото: Pexels.com
Лев
Львы, в предстоящем году вам лучше умерить карьерные амбиции. Для вас наступает не лучший момент, чтобы что-то менять в своей жизни. Увольнение с работы принесет разочарование, так что держитесь за свою должность и не пытайтесь убежать от проблем. С точки зрения финансов рассчитывайте только на свои силы. Не берите кредиты и ипотеки, иначе рискуете оказаться в долговой яме.
Дева
Трудолюбивым Девам 2021 год обещает финансовый взлет. Смело инвестируйте деньги в проекты, это поможет вам удвоить капитал. Продвижения по карьерной лестнице, больших премий и повышения зарплаты ждать не стоит. В профессиональной сфере будьте более внимательными, так как возможны ошибки на рабочем месте.
Весы
Весы, в наступающем году вам нужно пустить все свои силы на построение карьеры. У вас есть все шансы доказать своему руководству, что вы достойны повешения. Уже с января начните откладывать деньги. Накопления станут отличной базой для достижения ваших грандиозных планов.
Скорпион
Скорпионы в 2021-м будут мечтать об интересных и творческих задачах, однако впереди преимущественно скучные и рутинные дела. Не принимайте спонтанных решений и проявляйте терпение. Год Быка обещает неплохое финансовое развитие. Доверяйте интуиции — она подскажет, как увеличить доход.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Свободолюбивым Стрельцам стоит взять себя в руки. В предстоящем году у вас будет много шансов улучшить дела на работе. Запишитесь на курсы повышения квалификации и работайте не покладая рук — только в этом случае вас ждет успех. К деньгам относитесь бережно, лишние траты вам сейчас ни к чему.
Козерог
Козероги в 2021 году смогут в очередной раз доказать свой профессионализм, если будут усердно работать и соизмерять свои силы. Беритесь только за те проекты, которые действительно сможете реализовать. С точки зрения финансов возможны две ситуации — денег может быть либо слишком много, либо не хватать. Придерживайтесь середины.
Водолей
Водолеи, для вас 2021 год будет проверкой на прочность. Судьба подкинет много препятствий, но вы должны их преодолеть. Работайте продуктивнее и не бойтесь брать ответственность. Финансовое благополучие тоже будет зависеть от вас. Откажитесь от излишеств, начните экономить и сможете накопить достаточно денег, чтобы реализовать задумки.
Рыбы
Рыбам в 2021-м не стоит плыть по течению и надеяться, что жизнь сама повернется в нужное русло. Проявляйте инициативу, действуйте и будьте хозяевами своей судьбы. Поверьте, у вас будет достаточно возможностей проявить себя и улучшить финансовое состояние.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!