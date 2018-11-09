Овнам – красный, а Тельцам – зеленый: какой цвет кошелька подходит каждому знаку зодиака

Овен
По уверениям экспертов, успех и удачу в финансовых делах этим огненным знакам принесут все оттенки красного, а также розовый, лимонно-желтый и белый цвет. Но если вы хотите укрепить свои позиции, тогда выбирайте насыщенно-красный, как планета-покровитель вашего знака – Марс. И не лишним будет поддержать эту установку не только ярким кошельком, но и красным чехлом, такого же цвета обложкой для паспорта, визитницей. Только ни в коем случае не приобретайте черное, синее или зеленое портмоне – оно не только не принесет вам удачу, но и отпугнет от вас приток денежных средств.
Телец
Представителям данного знака покровительствует Венера и вполне логично, что успех и благополучие Тельцам способны принести аксессуары зеленого цвета. Чтобы финансовое положение улучшилось наверняка, прикупите себе не только кошелек зеленого оттенка, но и блокнот, ручку, наушники или чехол для паспорта. Кроме того, можно присмотреться к портмоне розового или белого оттенка – они тоже будут «работать» на вас. А вот золотисто-желтый цвет вам лучше избегать.
Близнецы
Покровителем этих общительных представителей данного знака является Меркурий и, соответственно, для улучшения финансового положения им следует выбирать кошелек золотисто-желтого оттенка, а к нему еще ярко-желтый чехол, обложку для паспорта или наушники. Нежно-зеленый, розовый и белый оттенок тоже поможет привлечь успех Близнецам, а вот от приобретения портмоне синего или пурпурно-фиолетового оттенков лучше воздержаться.
Рак
Умиротворенным представителям данного знака покровительствует Луна и именно она диктует свои правила и влияет на все сферы их жизни. Чтобы привлечь счастье и богатство, Ракам необходимо купить кошелек жемчужно-белого или приглушенно-красного оттенка. Кроме того, эксперты рекомендуют им добавить в повседневный гардероб желтый цвет, что поможет этому знаку зодиака почувствовать себя более энергичным. А вот все оттенки зеленого им противопоказаны, поэтому их лучше обходить стороной.
Лев
Царственным представителям данного знака покровительствует само Солнце, и оно же влияет на все сферы жизни Львов. Для привлечения богатства этому щедрому знаку зодиака необходимо приобрести кошелек золотого или насыщенного оранжево-желтого оттенка. А заодно добавить в свой гардероб эти цвета – для пущей уверенности в успехе. А вот оттенки синего навевают на них тоску и не сулят им ничего хорошего в делах.
Дева
Практичными и мудрыми Девами управляет Меркурий и, соответственно, для полной реализации своих возможностей, а также для привлечения финансового благополучия, представителям данного знака лучше выбрать кошелек синего или голубого оттенка. А вот зеленые, желтые, белые и красные цвета не помогут им реализовать свои замыслы и добиться успеха.
Весы
Аристократичными и строгими Весами управляет планета Венера, она же наделяет представителей данного знака мощным внутренним стержнем и стремлением прикоснуться к прекрасному. Для достижения успеха и процветания, Весам необходимо обратить внимание на портмоне белого, бежевого, светло-зеленого или небесно-голубого оттенка. А вот черный, фиолетовый, насыщенно-красный и серый однозначно не их цвета и не принесут им удачу.
Скорпион
Покровителем страстного знака является Марс и им, также, как и Овнам, подходят все оттенки красного. Однако, чтобы привязать к себе удачу надолго, необходимо присмотреться к аксессуарам белого, шоколадного, синего или насыщенно-оранжевого цвета. Зеленый и желтый оттенок лучше избегать (не только при выборе кошелька, но и в основном гардеробе).
Стрелец
Непоседливыми и амбициозными представителями данного знака является Юпитер и именно он дает им энергию и ощущение свободы. Чтобы поправить свое финансовое положение, Стрельцам стоит выбирать кошелек бежевого, зеленого, насыщенно-желтого или оранжевого оттенка. А вот фиолетовый и болотный цвет им противопоказан.
Козерог
Сдержанным и трудолюбивым представителям данного знака покровительствует Сатурн, который делает их жизнь такой спокойной и размеренной. Козероги очень консервативны и с трудом решаются на какие-то перемены, поэтому и предпочитают выбирать то, что проверено ими лично. Если говорить об удаче, то представителю данного знака подойдет кошелек цвета хаки, черный, серый, зеленый, синий, коричневый. А вот золотые или красные оттенки им точно не подойдут.
Водолей
Независимым и знающим себе цену Водолеям также покровительствует Сатурн. Однако, в отличие от Козерогов, представители данного знака решаются на перемены, если считают, что пришло время наконец-то изменить свою жизнь. Чтобы наладить свое финансовое положение, Водолеям рекомендуется выбирать кошелек светло-голубого, красного, фиолетового или оранжевого оттенка. И воздерживаться от коричневого, черного и серого цвета.
Рыбы
Таинственным Рыбам покровительствует Юпитер, наполняя их жизнь творчеством, меланхолией и некой таинственностью. Чтобы привлечь успех и благополучие, представителям данного знака необходимо обратить внимание на желтый, зеленый, розовый или оранжевый кошелек и обходить стороной насыщенно-красные, черные и фиолетовые оттенки.
Текст: Юлия Кальницкая
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