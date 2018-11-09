Овнам – красный, а Тельцам – зеленый: какой цвет кошелька подходит каждому знаку зодиака

Овен

По уверениям экспертов, успех и удачу в финансовых делах этим огненным знакам принесут все оттенки красного, а также розовый, лимонно-желтый и белый цвет. Но если вы хотите укрепить свои позиции, тогда выбирайте насыщенно-красный, как планета-покровитель вашего знака – Марс. И не лишним будет поддержать эту установку не только ярким кошельком, но и красным чехлом, такого же цвета обложкой для паспорта, визитницей. Только ни в коем случае не приобретайте черное, синее или зеленое портмоне – оно не только не принесет вам удачу, но и отпугнет от вас приток денежных средств.

Телец

Представителям данного знака покровительствует Венера и вполне логично, что успех и благополучие Тельцам способны принести аксессуары зеленого цвета. Чтобы финансовое положение улучшилось наверняка, прикупите себе не только кошелек зеленого оттенка, но и блокнот, ручку, наушники или чехол для паспорта. Кроме того, можно присмотреться к портмоне розового или белого оттенка – они тоже будут «работать» на вас. А вот золотисто-желтый цвет вам лучше избегать.

Близнецы

Покровителем этих общительных представителей данного знака является Меркурий и, соответственно, для улучшения финансового положения им следует выбирать кошелек золотисто-желтого оттенка, а к нему еще ярко-желтый чехол, обложку для паспорта или наушники. Нежно-зеленый, розовый и белый оттенок тоже поможет привлечь успех Близнецам, а вот от приобретения портмоне синего или пурпурно-фиолетового оттенков лучше воздержаться.

Рак

Умиротворенным представителям данного знака покровительствует Луна и именно она диктует свои правила и влияет на все сферы их жизни. Чтобы привлечь счастье и богатство, Ракам необходимо купить кошелек жемчужно-белого или приглушенно-красного оттенка. Кроме того, эксперты рекомендуют им добавить в повседневный гардероб желтый цвет, что поможет этому знаку зодиака почувствовать себя более энергичным. А вот все оттенки зеленого им противопоказаны, поэтому их лучше обходить стороной.