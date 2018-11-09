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Овнам – красный, а Тельцам – зеленый: какой цвет кошелька подходит каждому знаку зодиака

Как говорят эксперты, если вы до сих пор не богаты, значит сами пока того не хотите. Проще всего сетовать на несправедливость жизни или малооплачиваемую работу, однако если вы действительно хотите поправить свое финансовое положение, тогда перестаньте рассуждать и начните действовать. Например, выберите себе правильный кошелек. Астрологи и специалисты по фэн-шуй утверждают, что каждый определенный оттенок может либо привлечь к вам удачу и богатство, либо, напротив, сделать так, что деньги будут утекать, как вода. Рассказываем, какой цвет кошелька должен быть у каждого знака зодиака, чтобы наладилось финансовое благополучие.

Овен

По уверениям экспертов, успех и удачу в финансовых делах этим огненным знакам принесут все оттенки красного, а также розовый, лимонно-желтый и белый цвет. Но если вы хотите укрепить свои позиции, тогда выбирайте насыщенно-красный, как планета-покровитель вашего знака – Марс. И не лишним будет поддержать эту установку не только ярким кошельком, но и красным чехлом, такого же цвета обложкой для паспорта, визитницей. Только ни в коем случае не приобретайте черное, синее или зеленое портмоне – оно не только не принесет вам удачу, но и отпугнет от вас приток денежных средств.

Телец

Представителям данного знака покровительствует Венера и вполне логично, что успех и благополучие Тельцам способны принести аксессуары зеленого цвета. Чтобы финансовое положение улучшилось наверняка, прикупите себе не только кошелек зеленого оттенка, но и блокнот, ручку, наушники или чехол для паспорта. Кроме того, можно присмотреться к портмоне розового или белого оттенка – они тоже будут «работать» на вас. А вот золотисто-желтый цвет вам лучше избегать.

Близнецы

Покровителем этих общительных представителей данного знака является Меркурий и, соответственно, для улучшения финансового положения им следует выбирать кошелек золотисто-желтого оттенка, а к нему еще ярко-желтый чехол, обложку для паспорта или наушники. Нежно-зеленый, розовый и белый оттенок тоже поможет привлечь успех Близнецам, а вот от приобретения портмоне синего или пурпурно-фиолетового оттенков лучше воздержаться.

Рак

Умиротворенным представителям данного знака покровительствует Луна и именно она диктует свои правила и влияет на все сферы их жизни. Чтобы привлечь счастье и богатство, Ракам необходимо купить кошелек жемчужно-белого или приглушенно-красного оттенка. Кроме того, эксперты рекомендуют им добавить в повседневный гардероб желтый цвет, что поможет этому знаку зодиака почувствовать себя более энергичным. А вот все оттенки зеленого им противопоказаны, поэтому их лучше обходить стороной.

Лев

Царственным представителям данного знака покровительствует само Солнце, и оно же влияет на все сферы жизни Львов. Для привлечения богатства этому щедрому знаку зодиака необходимо приобрести кошелек золотого или насыщенного оранжево-желтого оттенка. А заодно добавить в свой гардероб эти цвета – для пущей уверенности в успехе. А вот оттенки синего навевают на них тоску и не сулят им ничего хорошего в делах.

Дева

Практичными и мудрыми Девами управляет Меркурий и, соответственно, для полной реализации своих возможностей, а также для привлечения финансового благополучия, представителям данного знака лучше выбрать кошелек синего или голубого оттенка. А вот зеленые, желтые, белые и красные цвета не помогут им реализовать свои замыслы и добиться успеха.

Весы

Аристократичными и строгими Весами управляет планета Венера, она же наделяет представителей данного знака мощным внутренним стержнем и стремлением прикоснуться к прекрасному. Для достижения успеха и процветания, Весам необходимо обратить внимание на портмоне белого, бежевого, светло-зеленого или небесно-голубого оттенка. А вот черный, фиолетовый, насыщенно-красный и серый однозначно не их цвета и не принесут им удачу.

Скорпион

Покровителем страстного знака является Марс и им, также, как и Овнам, подходят все оттенки красного. Однако, чтобы привязать к себе удачу надолго, необходимо присмотреться к аксессуарам белого, шоколадного, синего или насыщенно-оранжевого цвета. Зеленый и желтый оттенок лучше избегать (не только при выборе кошелька, но и в основном гардеробе).

Стрелец

Непоседливыми и амбициозными представителями данного знака является Юпитер и именно он дает им энергию и ощущение свободы. Чтобы поправить свое финансовое положение, Стрельцам стоит выбирать кошелек бежевого, зеленого, насыщенно-желтого или оранжевого оттенка. А вот фиолетовый и болотный цвет им противопоказан.

Козерог

Сдержанным и трудолюбивым представителям данного знака покровительствует Сатурн, который делает их жизнь такой спокойной и размеренной. Козероги очень консервативны и с трудом решаются на какие-то перемены, поэтому и предпочитают выбирать то, что проверено ими лично. Если говорить об удаче, то представителю данного знака подойдет кошелек цвета хаки, черный, серый, зеленый, синий, коричневый. А вот золотые или красные оттенки им точно не подойдут.

Водолей

Независимым и знающим себе цену Водолеям также покровительствует Сатурн. Однако, в отличие от Козерогов, представители данного знака решаются на перемены, если считают, что пришло время наконец-то изменить свою жизнь. Чтобы наладить свое финансовое положение, Водолеям рекомендуется выбирать кошелек светло-голубого, красного, фиолетового или оранжевого оттенка. И воздерживаться от коричневого, черного и серого цвета.

Рыбы

Таинственным Рыбам покровительствует Юпитер, наполняя их жизнь творчеством, меланхолией и некой таинственностью. Чтобы привлечь успех и благополучие, представителям данного знака необходимо обратить внимание на желтый, зеленый, розовый или оранжевый кошелек и обходить стороной насыщенно-красные, черные и фиолетовые оттенки.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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