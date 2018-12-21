Совершить открытие, найти любовь и не только: в чем смысл вашей жизни, согласно знаку зодиака

Овен
Представителям этого знака судьба готовит множество приключений, во время которых им придется проверять себя на прочность. Вам предначертано совершать открытия, исследовать новые места, знакомиться с интересными людьми и, в конце концов, подарить миру нечто потрясающее. Кто знает, может в ближайшем будущем вас ждет Нобелевская премия?
Телец
Основная цель представителей данного знака – встретить свою настоящую любовь. Тельцам действительно это непросто сделать, ведь они разочаровываются в человеке гораздо быстрее, чем вспоминают, что надо было бы дать ему еще один шанс. Однако судьба напоминает, чтобы вы не разбрасывались людьми и, если встретите действительно родственную душу, тогда решайтесь на крепкий и комфортный брак.
Близнецы
Для представителей данного знака зодиака смысл всей жизни является… в выживании. Им нужно идти вперед и не опускать руки ни при каких обстоятельствах. Прожить долго и, по возможности, обеспеченно – главная их мечта и цель. Стоит отметить, что многим Близнецам это отлично удается, ну а другие просто стараются не сворачивать с намеченного пути, что бы не случилось.
Рак
Судьба регулярно напоминает Ракам, что главная их задача – помогать другим людям. Дарить свои эмоции, протягивать руку помощи и вытаскивать из переделок тех, кто менее удачен по жизни – вот что помогает представителям данного знака развиваться и процветать (не только в материальном, но и в духовном смысле). Обычно из таких людей получаются прекрасные наставники, учителя и руководители – требовательные, но справедливые.
Лев
Казалось бы, о чем еще могут мечтать эти царственные особы? Однако есть такая вещь, которая, по мнению судьбы, сделает представителей этого знака еще более лучшей версией самих себя. Предназначение Львов – познать любовь к самим себе. Другими словами, им необходимо научиться обходиться без «свиты» и получать удовольствие, проводя время в одиночестве. Научитесь находить радость даже в обыденных вещах и будет вам счастье!
Дева
Представители данного знака должны понять, что именно делает их по-настоящему счастливыми. Судьба рекомендует Девам научиться ценить то, что они имеют на данный момент, а не гнаться за призрачными мечтами, которые, увы, не всегда сбываются (или исполняются, но не в том виде, в котором вам бы того хотелось). Создайте вокруг себя такую атмосферу, в которой будете чувствовать себя легко и комфортно.
Весы
Аристократичные представители данного знака должны научиться доставлять радость другим людям, а не проводить все дни напролет в мрачном настроении, анализируя, что же в их жизни пошло не так. Ведь пока вы будете копаться в своем создании, близкие люди могут отдалиться от вас или вовсе переключиться на кого-то другого. Попробуйте проявить себя в творчестве – пишите или исполняйте музыку, создавайте какие-то красивые вещи и так далее.
Скорпион
Представителям данного знака зодиака необходимо научиться доверять своей интуиции и следовать за своей мечтой, куда бы она вас не завела. Не бойтесь осуществлять свои грандиозные планы, живете тем, что доставляет радость именно вам и не думайте о том, что скажут окружающие или как они отнесутся к вашим идеям. Отдавайтесь любимому делу целиком и первые позитивные результаты не заставят себя ждать.
Стрелец
Удивительно, но у представителей данного знака смысл жизни заключается в том… чтобы задавать как можно вопросов и, получать на них ответы. Это, пожалуй, один из самых философских знаков – нередко Стрельцов можно встретить всматривающимися в звездное небо и пытающихся понять, как же устроена Вселенная на самом деле.
Козерог
Представителям данного знака уготовано судьбой постоянное усовершенствование своих навыков и получение дополнительных знаний. «Учиться никогда не поздно!» - это совершенно точно описывает смысл жизни Козерогов, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы изучать мир, расширять свой кругозор, и, если нужно, в зрелом возрасте снова взяться за учебники.
Водолей
Для представителей данного знака смысл жизни заключается в творчестве. Им достаточно найти свой источник вдохновения (или то, что будет их мотивировать) и тогда они смогут создать нечто потрясающее, практически из ничего. Они не любят одиночества, предпочитают всегда находиться среди людей и обычно вносят свой вклад в историю.
Рыбы
Представителям данного знака предначертано делать счастливыми окружающих. Они испытывают настоящий восторг от того, что могут быть полезными еще кому-то, кроме себя, и пытаются регулярно создавать и поддерживать уют и комфорт для тех людей, которых зачисляют в ранг самых близких.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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