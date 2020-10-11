Овнам — Близнецы, а Тельцам — Раки: идеальные партнеры по знакам зодиака

Овны

Овны по своей натуре лидеры. Это сильный и яркий знак Зодиака с выраженным сексуальным темпераментом. У них моментально загораются глаза, и вспыхивает интерес, поддержать который по силам далеко не каждому. В личной жизни у Овнов могут возникать трудности из-за доминирующей планеты Марс, которая дает им мужество, силу и импульсивность. Представителям этого знака зодиака нужен партнер, который будет любить их такими, какие они есть, не пытаясь переделать под себя. Кроме того, Овны хотят видеть рядом с собой такую же сильную, яркую и реализованную личность – с другими им со временем может стать скучно. Идеальные отношения у Овнов сложатся с Близнецами, Львами, Стрельцами и Водолеями. Если же ваш партнер другого знака Зодиака, не отчаивайтесь. Просто постарайтесь скорректировать свое поведение, ориентируясь на его темперамент.

Тельцы

Тельцы – один из самых чувственных знаков, которым важно видеть вокруг себя красоту. Им важно, чтобы партнер следил за своей внешностью и умел заинтересовать. Тельцам нужны романтические ночи со свечами и лепестками роз, страстные поцелуи и полное взаимопонимание. Когда Тельцы доверяют своему партнеру, они могут полностью раскрепоститься. Идеальные партнеры для них – Раки, Девы, Козероги и Рыбы.

Близнецы

С Близнецами не соскучишься. Представители этого знака зодиака открыты, умны и всегда готовы следовать навстречу приключениям. Они не могут усидеть на месте и хотят видеть рядом человека, такого же легкого на подъем. Близнецы быстро найдут общий язык со Львами, Овнами, Весами и Водолеями. С представителями других знаков Зодиака крепкие отношения тоже возможны, если партнер будет готов последовать за Близнецами хоть на край земли.

Раки

Ракам очень трудно открыть свое сердце и полностью довериться человеку. Они не будут терпеть флирт за спиной и строить отношения с теми людьми, в ком они сомневаются. Представители этого знака зодиака больше всего ценят эмоциональный комфорт и чувство безопасности. Эти ощущения Ракам могут подарить Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы. С другими знаками Зодиака они тоже могут создать крепкий тандем, если партнер проявит себя с хорошей стороны и не будет испытывать нервную систему ранимых Раков.