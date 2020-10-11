Овнам — Близнецы, а Тельцам — Раки: идеальные партнеры по знакам зодиака
Есть знаки, которые так или иначе подходят друг другу. Разумеется, это лишь рекомендации. Вы сможете создать гармоничный тандем с представителем любого знака, достаточно составить натальную карту партнера. По ней можно узнать о его сильных и слабых сторонах и найти способ сгладить углы и прийти к компромиссу.
Овны
Овны по своей натуре лидеры. Это сильный и яркий знак Зодиака с выраженным сексуальным темпераментом. У них моментально загораются глаза, и вспыхивает интерес, поддержать который по силам далеко не каждому. В личной жизни у Овнов могут возникать трудности из-за доминирующей планеты Марс, которая дает им мужество, силу и импульсивность. Представителям этого знака зодиака нужен партнер, который будет любить их такими, какие они есть, не пытаясь переделать под себя. Кроме того, Овны хотят видеть рядом с собой такую же сильную, яркую и реализованную личность – с другими им со временем может стать скучно. Идеальные отношения у Овнов сложатся с Близнецами, Львами, Стрельцами и Водолеями. Если же ваш партнер другого знака Зодиака, не отчаивайтесь. Просто постарайтесь скорректировать свое поведение, ориентируясь на его темперамент.
Тельцы
Тельцы – один из самых чувственных знаков, которым важно видеть вокруг себя красоту. Им важно, чтобы партнер следил за своей внешностью и умел заинтересовать. Тельцам нужны романтические ночи со свечами и лепестками роз, страстные поцелуи и полное взаимопонимание. Когда Тельцы доверяют своему партнеру, они могут полностью раскрепоститься. Идеальные партнеры для них – Раки, Девы, Козероги и Рыбы.
Близнецы
С Близнецами не соскучишься. Представители этого знака зодиака открыты, умны и всегда готовы следовать навстречу приключениям. Они не могут усидеть на месте и хотят видеть рядом человека, такого же легкого на подъем. Близнецы быстро найдут общий язык со Львами, Овнами, Весами и Водолеями. С представителями других знаков Зодиака крепкие отношения тоже возможны, если партнер будет готов последовать за Близнецами хоть на край земли.
Раки
Ракам очень трудно открыть свое сердце и полностью довериться человеку. Они не будут терпеть флирт за спиной и строить отношения с теми людьми, в ком они сомневаются. Представители этого знака зодиака больше всего ценят эмоциональный комфорт и чувство безопасности. Эти ощущения Ракам могут подарить Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы. С другими знаками Зодиака они тоже могут создать крепкий тандем, если партнер проявит себя с хорошей стороны и не будет испытывать нервную систему ранимых Раков.
Фото: pexels.com
Львы
Львы – самый царственный знак. Этим диким кошкам хочется ощущать свое превосходство и слушать комплименты день за днем. Одних людей авторитарность и доминирование Львов привлекает, а других – отталкивает. Этот знак зодиака также отличается щедростью, преданностью и умением ярко и красиво выражать свои чувства. Львам будет комфортно с Весами, Близнецами, Стрельцами и Овнами. Другие знаки зодиака тоже могут привлечь Льва и завоевать его сердце, если будут готовы уступать партнеру и восхищаться им.
Девы
Девы всегда находятся в поисках совершенства и обращают внимания на мелочи. Они мечтают создать идеальный тандем и часто руководствуются рациональностью и логикой, а не сердцем. Девам нужен человек, которым они будут гордиться. Укротить строптивый нрав этого знака зодиака смогут Скорпионы, Раки, Тельцы и Козероги. Другим знакам нужно будет корректировать отношения с помощью астрологии и работать над собой, чтобы союз не распался.
Весы
Весы – настоящие эстеты. Им хочется отношений, сошедших со страниц романтических книг. Они не выносят ссор и конфликтов, им не нужны бразильские разборки с битьем посуды, истериками и сбором чемоданов. Весы ценят партнеров, которые не будут нарушать их внутреннюю гармонию и заставлять нервничать по пустякам. Лучшие отношения у Весов будут со Стрельцами, Львами, Водолеями, Близнецами. Остальные, если хотят создать гармоничную пару с Весами, должны стать менее эмоциональными и научиться идти на компромисс.
Скорпионы
Скорпионы – страстные ревнивцы и собственники. Они готовы раствориться в любви, окутать своего партнера заботой и измениться до неузнаваемости только в том случае, если будут уверены в нем. Они не будут тратить свое время на тех, кто находится в постоянном поиске и перетягивает одеяло на себя. Как и Овны, представители этого знака зодиака проявляют лидерские качества и склонны к доминированию. Им подойдут Девы, Козероги, Рыбы и Раки. Если вы родились под другим знаком и хотите связать свою жизнь со Скорпионов, будьте готовы преодолевать сложности и бороться за свою чувства.
Фото: pexels.com
Стрельцы
Стрельцы любят путешествия и новые эмоции. Рядом с собой они хотят видеть единомышленника, который с радостью разделит их интересы и тягу к странствиям. Стрельцам будет сложно ужиться с домоседами и людьми, которые бояться идти на риск. Идеальную пару представителям этих знаков составят Водолеи, Весы, Овны и Львы. Остальным придется пересмотреть свои взгляды на жизнь и подстраиваться под смелых авантюристов-Стрельцов.
Козероги
Козероги – очень ответственные люди. Они чтут семейные традиции и не распыляются на мимолетные интрижки. К партнерам Козероги предъявляют высокие требования, так как рассматривают его как потенциального члена семьи. Им нужен трудолюбивый, честный человек, который способен на глубокие чувства. Козерогам будет комфортно со Скорпионами, Рыбами, Девами и Тельцами.
Водолеи
Водолеи подсознательно всегда ищут свободу. Им хочется птицей парить над землей, экспериментировать и пробовать все новое и необычное. Представители этого знака зодиака могут быстро потерять интерес к человеку, если тот не дает им новых эмоций. Водолеям нужен партнер, который будет уважать его свободу и личные границы, а также все время подогревать интерес. Они найдут общий язык со Стрельцами, Овнами, Весами и Близнецами. Другим знакам придется корректировать свое поведение и научиться давать партнеру больше независимости.
Рыбы
Рыбы – один из самых мечтательных знаков. Они открыты, сверхчувствительны и сентиментальны. Им нужен партнер, который станет для них опорой и поддержкой, сможет защитить и утешить. Рыбы хотят чувствовать единение со своей второй половинкой и как можно больше времени проводить вместе. Им подойдут Козероги, Тельцы, Скорпионы и Раки. Представителям других знаков зодиака, чтобы завоевать Рыбку, нужно стать более романтичными и эмпатичными.
Фото: Pexels.com
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