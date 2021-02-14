Овен — поиск идеального партнера, а Телец — умение прощать: предназначение в любви по знаку зодиака
Овен
Представители данного знака зодиака видят основной смысл своего существования в поисках идеального партнера, взаимной любви и гармоничном союзе. Овны действительно не мыслят себя без второй половинки и обычно стараются подарить своему партнеру самые яркие и положительные эмоции. Авторитарные с окружающими, со своими избранниками они обычно бывают милы и предупредительны.
Телец
Своим основным предназначением представители данного знака зодиака считают поиск того самого единственного человека, который предназначен им самой судьбой. Тельцы однолюбы по жизни, поэтому очень быстро заканчивают отношения, если поймут, что ошиблись и идеал все еще бродит где-то рядом.
Близнецы
Представители данного знака зодиака ищут вдохновение во всем, в чем только можно (в том числе и в любви). Как только они влюбляются в кого-то, как тут же начинают ощущать себя на все 100%, поражая окружающих своей неуемной энергией и фантазией. Они остаются с человеком ровно до того момента, пока испытывают к нему какие-то чувства. Как только это проходит, они заканчивают отношения и отправляются искать новый источник вдохновения. А этом и есть их предназначение – найти наконец того, кто станет для них самой настоящей Музой.
Рак
Представители данного знака зодиака свое истинное предназначение в любви видят в том, чтобы найти того единственного, кто может подарить им ощущение защиты, комфорта и жизненной опоры. Именно с таким человеком они пытаются создать тихую семейную гавань и отправиться вместе в светлое будущее.
Фото: Pexels.com
Лев
Представителям данного знака зодиака, как никому, нужно обожание, признание и восхищение. Они нуждаются в любви и всю жизнь пытаются найти того, кто будет смотреть на них восторженным взглядом, как в первый день знакомства. В противном случае для них жизнь теряет всякий смысл и их накрывает апатия и ощущение безысходности. Поэтому Львы стараются окружить себя свитой почитателей и наслаждаться их вниманием.
Дева
Для практичных представителей данного знака зодиака любой союз – это сотрудничество. Предназначение в любви для них заключается в том, чтобы найти настоящего единомышленника и друга, с которым они смогут пройти бок о бок по жизни, поддерживая и вдохновляя друг друга на новые свершения. Ради этого они даже готовы поступиться какими-то своими принципами и жизненными установками.
Весы
Основное предназначение в любви для данных знаков зодиака заключается в том, чтобы достичь гармонии и равновесия, а заодно осознать свое место в жизни. По мнению звезд, именно светлое чувство поможет им определиться и достичь того уровня, к которому они всегда стремились. Весы отдаются этому чувству без остатка, но как только понимают, что не получают того ощущения в отношениях, как в самом начале, сразу же отправляются на поиски нового фаворита.
Скорпион
Представители данного знака зодиака полностью погружаются в свои чувства и целиком отдаются страсти, требуя от партнера такого же отношения. К сожалению, такая привязанность зачастую заканчивается страданиями и переживаниями, поэтому предназначением в любви для Скорпионов является умение спокойно отпускать избранника в случае, если чувства угасли, а не превращать жизнь бывшего в кошмар, как они обычно и поступают.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Представители данного знака зодиака очень быстро влюбляются, но и также быстро угасают. Им важно именно свое ощущение, а не сам партнер, поэтому они достаточно быстро и легко соглашаются на новые отношения. Предназначением в любви для них заключается в том, чтобы замедлиться и сосредоточиться не на себе, а на том, что важно для партнера и их отношений.
Козерог
Представители данного знака зодиака отчаянно нуждаются в любви, хотя и боятся этого чувства. В состоянии влюбленности Козероги обычно теряют чувство с реальностью и Представители данного знака зодиака отчаянно нуждаются в любви, хотя и боятся этого чувства. Влюбленные Козероги теряют связь с реальностью и готовы поступиться своими желаниями ради потребностей своей второй половинки. Увы, но иногда это срабатывает против них самих и они, отдав последнее партнеру, просто остаются ни с чем. Предназначением для них является умение находить баланс между собственными потребностями и желаниями избранника.
Водолей
Представители данного знака зодиака видят свое предназначение в том, чтобы относиться к любви, как к незабываемому приключению, увлекательному путешествию или даже некой авантюре. Через любовь Водолеи познают окружающий мир и осознают свое место в нем (свои истинные желания и потребности). Им нужна мотивация и вдохновение, которое они и находят в любви.
Рыбы
Представители данного знака зодиака уверены, что любовь – это обязательно жертва. Они готовы полностью раствориться в партнере и отдаться чувству без остатка. Звезды рекомендуют не доводить до крайностей и не забывать о своих потребностях. Поэтому и предназначение в любви для них заключается в том, чтобы найти золотую середину, не упустив для себя что-то по настоящему важное и значимое.
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Фото: Pixabay.com; Pexels.com
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