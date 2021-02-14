Овен — поиск идеального партнера, а Телец — умение прощать: предназначение в любви по знаку зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака видят основной смысл своего существования в поисках идеального партнера, взаимной любви и гармоничном союзе. Овны действительно не мыслят себя без второй половинки и обычно стараются подарить своему партнеру самые яркие и положительные эмоции. Авторитарные с окружающими, со своими избранниками они обычно бывают милы и предупредительны.

Телец

Своим основным предназначением представители данного знака зодиака считают поиск того самого единственного человека, который предназначен им самой судьбой. Тельцы однолюбы по жизни, поэтому очень быстро заканчивают отношения, если поймут, что ошиблись и идеал все еще бродит где-то рядом.

Близнецы

Представители данного знака зодиака ищут вдохновение во всем, в чем только можно (в том числе и в любви). Как только они влюбляются в кого-то, как тут же начинают ощущать себя на все 100%, поражая окружающих своей неуемной энергией и фантазией. Они остаются с человеком ровно до того момента, пока испытывают к нему какие-то чувства. Как только это проходит, они заканчивают отношения и отправляются искать новый источник вдохновения. А этом и есть их предназначение – найти наконец того, кто станет для них самой настоящей Музой.

Рак

Представители данного знака зодиака свое истинное предназначение в любви видят в том, чтобы найти того единственного, кто может подарить им ощущение защиты, комфорта и жизненной опоры. Именно с таким человеком они пытаются создать тихую семейную гавань и отправиться вместе в светлое будущее.