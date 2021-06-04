От взаимной любви до исполнения желаний: астрологические тенденции июня 2021

10 июня – Солнечное затмение

Время пожинать плоды своих действий. Будьте готовы, что вселенная может преподнести вам урок, если вы ранее совершили ошибку. В отличие от Лунного затмения, которое влияет на наши эмоции, Солнечное несет событийные перемены. От того, и какие шаги вы предпринимаете и о чем думаете, зависит ваша судьба на ближайшие 6 месяцев. Подойдите к этому процессу ответственно.

11 июня – Марс переходит в знак Льва

Марс – планета активности и неиссякаемой энергии. Только представьте, какой силой она наделит земных обитателей, когда перейдет в царский знак Льва. В стихии огня Марс буквально оживает и раскрывает свои самые положительные качества. В этот день люди будут чувствовать себя уверенно и прилагать усилия, чтобы добиться авторитета. Захочется выйти на публику, продемонстрировать все свои умения и способности, а также получить хорошую оценку. Конфликты в этот день возможны, если бить по самолюбию. Старайтесь воздержаться от критики и не принимать язвительные комментарии на свой счет.

16 июня – Юпитер становится стационарным

В астрологии Юпитер покровительствует социальным связям. При стационарном движении планеты на первый план для людей выйдут нормы и правила, установленные обществом. Перед тем, как совершить какое-то действие, вы задумаетесь о том, как отреагируют окружающие. Для вас в этот день будет важна поддержка со стороны.