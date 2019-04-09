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От резюме до собеседования: как женщине искать работу после 45 лет и насколько это реально

Если к этому времени вы обзавелись элитной недвижимостью в каком-нибудь престижном районе и внушительным счетом в банке (а то и не в одном), то вас можно назвать по-настоящему счастливым человеком. Однако в большинстве случаев к этому времени люди обзаводятся долгами, усталостью и неудовлетворением от того, как сложилась их жизнь. Или, женщина 40-45 лет, исполнявшая до этого роль домохозяйки и занимающаяся по большей части воспитанием детей, а потом вдруг решила (или обстоятельства так сложились), что ей срочно нужно выйти на работу. А за плечами ни опыта, ни понимания того, что сейчас происходит на рынке труда. Passion.ru пообщался с HR-менеджерами и узнал, как же правильно искать работу женщинам 40+ и насколько это реально.

«После 40 лет жизнь только начинается», - помните фразу главной героини из культового фильма «Москва слезам не верит»? И это действительно так. Хотя дамы, столкнувшиеся с суровой реальностью, что по достижению определенного возраста работодатели уже неохотно присылают долгожданный оффер, уверены в том, что героиня данной ленты немного лукавила и карьеру нужно строить до определенного возраста, а потом лишь наслаждаться ее плодами. Так кто же все-таки прав и где искать подходящие вакансии, если ситуация сложилась таким образом, что вам срочно нужна работа (сокращение, выход из декрета, тяжелая финансовая ситуация и прочее).

Правильное резюме – залог успеха

Для начала критическим взглядом окиньте свое резюме и посмотрите, что можно в нем исправить. Например, если ваш послужной список достаточно велик, то можно оставить либо самые крупные компании, либо просто в хронологическом порядке описать несколько последних лет работы. Помимо этого, подумайте о сопроводительном письме (600 символов будет вполне достаточно), где в краткой форме вы расскажите о себе и своих достижениях. Помимо этого, постарайтесь не устраивать массовую рассылку, а найдите для каждого работодателя особенное описание своих качеств, которые могли бы пригодиться именно данной компании.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Как (и где) искать работу в первую очередь?

Активировать личные связи. Многие кандидаты признаются, что нашли работу мечты через знакомых, так почему бы вам не воспользоваться тем же методом? Например, «теорию 6 рукопожатий» никто не отменял и если в вашем окружении есть кто-то кому срочно нужен такой ответственный сотрудник как вы, так почему бы вам не познакомиться? К тому же, по рекомендациям проще найти что-то действительно достойное, чем просто воспользоваться специальными сервисами или прийти в компанию, что называется «с улицы».

Изучить небольшие (практически семейные) компании. Крупные и средние компании обычно менее мобильны в этом плане, поэтому вам стоит обратить внимание на малый бизнес. Именно небольшие организации обычно предлагают достаточное количество вакансий, из которых вы точно сможете выбрать то, что вам подойдет идеально. Да и скорость принятия решений у них намного выше, ведь там нет нужды ждать, пока кандидатуру соискателя утвердят все департаменты. Поэтому приступить к работе, в случае положительного результата, можно будет практически сразу же.

Подумать об удаленной работе или фрилансе. Еще один неплохой вариант, на который можно обратить внимание - удаленная, проектная или временная работа, а также home-office. Зачастую там можно найти достойные предложения и вполне неплохой заработок (впоследствии, например, вы можете оставить это в качестве подработки, если найдете что-то более актуальное).

О чем говорить на собеседовании и стоит ли скрывать свой возраст?

HR-специалисты обращают внимание на то, что не стоит скрывать свой возраст. Даже если вы его намеренно не указали в своем резюме, то на встрече можно упомянуть о том, сколько вам лет, не заостряя на этом особое внимание. Ведь в любом случае в первую очередь вас будут оценивать по вашим профессиональным качествам, а не по тому, какая цифра указана у вас в паспорте. А вот если вы намеренно будете ее занижать, то это может быть расценено как обман и, соответственно, вам могут отказать в работе. Запомните, что возраст легко считывается (по тому опыту, который у вас указан, по вашей манере держаться и общаться).

Кроме того, постарайтесь сразу показать, что вам интересно то, чем занимается компания, что вы готовы участвовать в ее развитии и будете честно выполнять свои обязанности, а не искать причины, как бы отмазаться от работы. И не забудьте упомянуть о своих сильных сторонах и о том, чего вам удалось добиться за последние несколько лет (возможно, вы участвовали в запуске какого-то крупного проекта или помогали выводить на рынок компанию, которая сейчас занимает топовые позиции). Не стесняйтесь, но постарайтесь соблюдать грань между откровенным хвастовством и изложением сути дела.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Типичные ошибки соискателей

Изначально откликаться на должность, не соответствующую вашему опыту. Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок. Человек, который имеет достаточный опыт на руководящей должности, не должен искать заведомо низшую позицию. Во-первых, это вызовет непонимание у потенциального руководителя, а во-вторых, вас просто не пригласят на встречу, потому что понимают, что с вашим опытом вам будет просто скучно занимать менее ответственную должность.

Занижать зарплатные ожидания или соглашаться на низкооплачиваемую работу. Старайтесь придерживаться рыночного уровня и не принижать свой опыт. В противном случае это вызовет массу вопросов у рекрутера и не факт, что вас пригласят на встречу. Допустимо наоборот чуть завысить свои зарплатные ожидания (на 10-15%), чтобы потом уже во время собеседования установить ту планку, которая устроит и вас, и вашего потенциального руководителя.

Сразу (с порога) рассказывать HR-менеджеру, что вам вообще не отвечают в других компаниях и не приглашают на собеседования. Если во время разговора вы начнете рассказывать о том, что вот у вас опыт приличный, но на хорошую работу вас не зовут, услуги рекрутеров подорожали, да и вообще на этой позиции сидят «молодые да зеленые», которые еще и жизни не знают, то, будьте уверены, что и с этой компанией у вас отношения не сложатся. Даже если вас позвали на встречу со специалистом, который гораздо моложе вас, постарайтесь не делать на этом акцент, равно как и не жаловаться постороннему человеку на несправедливость жизни. Сконцентрируйтесь на своих достижениях и тех качествах, которые могут быть полезны данному конкретному работодателю.

Делать упор на то, что в работе для вас важна стабильность и деньги. Понятно, что стабильность нужна всем, однако по мнению экспертов, тем самым вы подчеркиваете, что для вас главное – «досидеть до получения пенсии», не сильно при этом напрягаясь. и не выдавая хорошие результаты Поэтому во время разговора лучше обращайте внимание на тот функционал, который был у вас раньше и уточняйте, будет ли он существенно отличаться или можно предложить нечто такое, что позволит оптимизировать процесс (без потери качества).

Повышение квалификации? Почему бы и нет!

Если вдруг вы понимаете, что спрос на вас как на специалиста достаточно невелик, либо вы не обладаете достаточным багажом знаний и навыков, необходимых для того, чтобы занять желаемую должность, тогда вам стоит подумать о том, чтобы пройти курсы повышения квалификации или поступить в университет, предварительно узнав, есть ли в нем факультет для взрослых, где можно подтянуть свои знания или получить дополнительное образование. Кстати, большинство подобных бесплатны курсов можно найти в департаментах по трудоустройству мэрии или областной администрации, или даже на бирже труда (не стесняйтесь туда обращаться).

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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