От резюме до собеседования: как женщине искать работу после 45 лет и насколько это реально

Как (и где) искать работу в первую очередь?

Активировать личные связи. Многие кандидаты признаются, что нашли работу мечты через знакомых, так почему бы вам не воспользоваться тем же методом? Например, «теорию 6 рукопожатий» никто не отменял и если в вашем окружении есть кто-то кому срочно нужен такой ответственный сотрудник как вы, так почему бы вам не познакомиться? К тому же, по рекомендациям проще найти что-то действительно достойное, чем просто воспользоваться специальными сервисами или прийти в компанию, что называется «с улицы».

Изучить небольшие (практически семейные) компании. Крупные и средние компании обычно менее мобильны в этом плане, поэтому вам стоит обратить внимание на малый бизнес. Именно небольшие организации обычно предлагают достаточное количество вакансий, из которых вы точно сможете выбрать то, что вам подойдет идеально. Да и скорость принятия решений у них намного выше, ведь там нет нужды ждать, пока кандидатуру соискателя утвердят все департаменты. Поэтому приступить к работе, в случае положительного результата, можно будет практически сразу же.

Подумать об удаленной работе или фрилансе. Еще один неплохой вариант, на который можно обратить внимание - удаленная, проектная или временная работа, а также home-office. Зачастую там можно найти достойные предложения и вполне неплохой заработок (впоследствии, например, вы можете оставить это в качестве подработки, если найдете что-то более актуальное).

О чем говорить на собеседовании и стоит ли скрывать свой возраст?

HR-специалисты обращают внимание на то, что не стоит скрывать свой возраст. Даже если вы его намеренно не указали в своем резюме, то на встрече можно упомянуть о том, сколько вам лет, не заостряя на этом особое внимание. Ведь в любом случае в первую очередь вас будут оценивать по вашим профессиональным качествам, а не по тому, какая цифра указана у вас в паспорте. А вот если вы намеренно будете ее занижать, то это может быть расценено как обман и, соответственно, вам могут отказать в работе. Запомните, что возраст легко считывается (по тому опыту, который у вас указан, по вашей манере держаться и общаться).

Кроме того, постарайтесь сразу показать, что вам интересно то, чем занимается компания, что вы готовы участвовать в ее развитии и будете честно выполнять свои обязанности, а не искать причины, как бы отмазаться от работы. И не забудьте упомянуть о своих сильных сторонах и о том, чего вам удалось добиться за последние несколько лет (возможно, вы участвовали в запуске какого-то крупного проекта или помогали выводить на рынок компанию, которая сейчас занимает топовые позиции). Не стесняйтесь, но постарайтесь соблюдать грань между откровенным хвастовством и изложением сути дела.