От перспектив переезда до тяжелых испытаний: астрологические тенденции ноября 2021

От перспектив переезда до тяжелых испытаний: астрологические тенденции ноября 2021Астрологи рассказали, чем порадует и удивит последний месяц осени
Инна Любимова
астролог, основатель Школы Астрологии (@lubimova.astrolog)
3 ноября — ретроградный Меркурий закончит свое влияние
Эмоционально непростые времена остались позади, так как Меркурий вновь становится стационарным. Теперь можно со спокойной душой выдохнуть и заняться осуществлением масштабных планов! Планировали переезд или запуск нового проекта? Сейчас самое благоприятное время для перемен.
5 ноября – Венера переходит в знак Козерога и новолуние в Скорпионе
Этот день наполнен сразу двумя астрологическими событиями. Венера переходит в знак Козерога – это время, когда люди становятся более рассудительными в амурных делах. Вы можете пересмотреть свои взгляды и ценности, сделать правильные выводы и проработать прошлые ошибки. Обсудите со своей второй половинкой сложности, которые сейчас существуют в вашей паре, и найдите конструктивное решение.
В этот же день ожидается и новолуние в Скорпионе. Это время для трансформаций – используйте его с пользой. Сделайте паузу, пофилософствуйте и взгляните на привычные ситуации под другим углом. Возможно, для вас откроются новые грани понимания.
6 ноября – Меркурий переходит в знак Скорпиона
Меркурий в Скорпионе помогает людям сосредоточиться на важных деталях. Ваше мышление станет более глубоким, а интуиция — обостренной. Но важно не забывать о том, что Скорпион склонен к крайностям. Некоторые решения вы можете принимать на эмоциях и в стрессе.
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12 ноября — коридор затмений
12 ноября ожидается коридор затмений. Это время, когда нужно остановиться и переосмыслить свою жизнь. Посвятите этот период личным трансформациям и проработкам планет – это поможет вам улучшить качество своей жизни.
19 ноября – Лунное затмение
Луна, как известно, управляет не только отливами и приливами океанических вод, но эмоциями человека. В период Лунного затмения в людях повышает чувствительность и ранимость. На этот день не нужно планировать никаких важных дел. Постарайтесь оставаться в гармонии с собой, не вступать в конфликты, принимать расслабляющие ванны и пить больше воды. Оградите себя от любых негативных мыслей и событий.
22 ноября – Солнце в Стрельце
Когда Солнце переходит в знак Стрельца люди становятся более позитивными, доброжелательными и открытыми по отношению друг к другу. Это время хорошо использовать для коллективной работы и раскрытия своего потенциала. Если вы давно мечтали попробовать себя в какой-то сфере – самое время дать своим талантам возможность реализоваться.
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24 ноября – Меркурий в Стрельце
Меркурий – планета любознательных и мудрых. И когда он переходит в знак Стрельца, в людях пробуждается тяга к науке и саморазвитию. Используйте это время по максимуму. Принимайте интересную и полезную информацию, смотрите больше научных передач и открывайте новые горизонты познания. Новые знания никогда не бывают лишними.
27 ноября – Нептун становится стационарным
Нептун неспроста называют планетой иллюзий и обмана. С одной стороны, он способствует раскрытию творческих навыков и помогает мечтать. С другой, способен сделать человека заложником собственных иллюзий. Во время стационарного движения Нептуна вы можете смотреть на ситуации сквозь призму розовых очков. Постарайтесь сохранить бдительность и не выдавать желаемое за действительное. Кроме того, в этот непростой период не рекомендуется употреблять алкоголь, так как возможны отравления.
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