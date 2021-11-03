От перспектив переезда до тяжелых испытаний: астрологические тенденции ноября 2021

Эмоционально непростые времена остались позади, так как Меркурий вновь становится стационарным. Теперь можно со спокойной душой выдохнуть и заняться осуществлением масштабных планов! Планировали переезд или запуск нового проекта? Сейчас самое благоприятное время для перемен.

5 ноября – Венера переходит в знак Козерога и новолуние в Скорпионе

Этот день наполнен сразу двумя астрологическими событиями. Венера переходит в знак Козерога – это время, когда люди становятся более рассудительными в амурных делах. Вы можете пересмотреть свои взгляды и ценности, сделать правильные выводы и проработать прошлые ошибки. Обсудите со своей второй половинкой сложности, которые сейчас существуют в вашей паре, и найдите конструктивное решение.

В этот же день ожидается и новолуние в Скорпионе. Это время для трансформаций – используйте его с пользой. Сделайте паузу, пофилософствуйте и взгляните на привычные ситуации под другим углом. Возможно, для вас откроются новые грани понимания.

6 ноября – Меркурий переходит в знак Скорпиона

Меркурий в Скорпионе помогает людям сосредоточиться на важных деталях. Ваше мышление станет более глубоким, а интуиция — обостренной. Но важно не забывать о том, что Скорпион склонен к крайностям. Некоторые решения вы можете принимать на эмоциях и в стрессе.