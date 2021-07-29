От переоценки ценностей до новых отношений: астрологические тенденции августа 2021

16 августа Венера переходит в знак Весов

Это лучшее время для обретения любви и тех удовольствий, о которых вы давно мечтали. Разделяйте их со своим партнером и наслаждайтесь каждым днём. В этот период вы сможете обустроить свой быт и организовать пространство так, как вам будет комфортно.

В этот же день Уран становится стационарным. Вокруг будет витать революционный дух и жажда перемен. Определите свои позиции заранее и не ведитесь на провокации.

20 августа Уран станет ретроградным

В этот период важно произвести переоценку собственных действий и взглянуть на мировые процессы под другим углом. Всеобщее желание перемен будет становиться перманентным и на этом фоне могут происходить новые интересные открытия.

22 августа — полнолуние

Если вы давно хотели написать научную работу или посвятить себя интеллектуальной деятельности — это знак! Все будет благоволить вам и вашим намерениям. Не растрачивайтесь на мелкие дела и события, сосредоточьтесь на главном. В этот день станет понятно, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными для достижения поставленных целей. Не сидите весь день дома! Общайтесь с единомышленниками и друзьями по интересам, это поможет вам обрести вдохновение и с новыми силами войти в рабочий процесс.