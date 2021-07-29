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От переоценки ценностей до новых отношений: астрологические тенденции августа 2021

Август — месяц перемен в сознании людей и переоценки своих взглядов и ценностей в отношении мировых событий. Об этом говорит положение звёзд, а расшифровать звёздные подсказки поможет астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова.
От переоценки ценностей до новых отношений: астрологические тенденции августа 2021

Инна Любимова

Астролог, основатель Школы астрологии

8 августа нас ждет новолуние

Прекрасный день, чтобы провести его активно, с пользой для здоровья и организма в целом. Начните день с пробежки или утренней зарядки. Лучшим решением станет активный отдых, участие в каких-либо соревнованиях, в том числе командных. Отличный повод устроить корпоративное мероприятие, это поможет сплотить коллектив для дальнейшей эффективной работы. Опасайтесь авантюр и не рискуйте. Все серьезные финансовые вопросы лучше отложить, чтобы избежать потерь в будущем.

12 августа Меркурий переходит в знак Девы

Вы можете заметить, как ваши мысли и идеи становятся более рациональными и прагматичными. Всю информацию, которую вы получаете извне, необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы. В этом случае вам будет легче вникать в нюансы любого дела, за которые вы беретесь, а значит и результаты будут превосходить все ваши ожидания.

От переоценки ценностей до новых отношений: астрологические тенденции августа 2021

Фото: Pexels.com

16 августа Венера переходит в знак Весов

Это лучшее время для обретения любви и тех удовольствий, о которых вы давно мечтали. Разделяйте их со своим партнером и наслаждайтесь каждым днём. В этот период вы сможете обустроить свой быт и организовать пространство так, как вам будет комфортно.

В этот же день Уран становится стационарным. Вокруг будет витать революционный дух и жажда перемен. Определите свои позиции заранее и не ведитесь на провокации.

20 августа Уран станет ретроградным

В этот период важно произвести переоценку собственных действий и взглянуть на мировые процессы под другим углом. Всеобщее желание перемен будет становиться перманентным и на этом фоне могут происходить новые интересные открытия.

22 августа — полнолуние

Если вы давно хотели написать научную работу или посвятить себя интеллектуальной деятельности — это знак! Все будет благоволить вам и вашим намерениям. Не растрачивайтесь на мелкие дела и события, сосредоточьтесь на главном. В этот день станет понятно, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными для достижения поставленных целей. Не сидите весь день дома! Общайтесь с единомышленниками и друзьями по интересам, это поможет вам обрести вдохновение и с новыми силами войти в рабочий процесс.

От переоценки ценностей до новых отношений: астрологические тенденции августа 2021

Фото: Pexels.com

23 августа Солнце перейдет в знак Девы

Задумайтесь о работе и делах насущных. Сосредочьтесь на деле, возьмите блокнот и составьте пошаговый план действий. Важно понять, что ответственность за результат — полностью ваша ответственность.

30 августа Меркурий переходит в знак Весов

Посвятите этот день коммуникациям. Больше общайтесь с коллегами, семьей, друзьями. Не бойтесь новых знакомств, в них вы можете как дать, так и почерпнуть для себя много полезной и интересной информации.

Фото: Pexels.com

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