От переоценки ценностей до новых отношений: астрологические тенденции августа 2021
Инна Любимова
Астролог, основатель Школы астрологии
8 августа нас ждет новолуние
Прекрасный день, чтобы провести его активно, с пользой для здоровья и организма в целом. Начните день с пробежки или утренней зарядки. Лучшим решением станет активный отдых, участие в каких-либо соревнованиях, в том числе командных. Отличный повод устроить корпоративное мероприятие, это поможет сплотить коллектив для дальнейшей эффективной работы. Опасайтесь авантюр и не рискуйте. Все серьезные финансовые вопросы лучше отложить, чтобы избежать потерь в будущем.
12 августа Меркурий переходит в знак Девы
Вы можете заметить, как ваши мысли и идеи становятся более рациональными и прагматичными. Всю информацию, которую вы получаете извне, необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы. В этом случае вам будет легче вникать в нюансы любого дела, за которые вы беретесь, а значит и результаты будут превосходить все ваши ожидания.
Фото: Pexels.com
16 августа Венера переходит в знак Весов
Это лучшее время для обретения любви и тех удовольствий, о которых вы давно мечтали. Разделяйте их со своим партнером и наслаждайтесь каждым днём. В этот период вы сможете обустроить свой быт и организовать пространство так, как вам будет комфортно.
В этот же день Уран становится стационарным. Вокруг будет витать революционный дух и жажда перемен. Определите свои позиции заранее и не ведитесь на провокации.
20 августа Уран станет ретроградным
В этот период важно произвести переоценку собственных действий и взглянуть на мировые процессы под другим углом. Всеобщее желание перемен будет становиться перманентным и на этом фоне могут происходить новые интересные открытия.
22 августа — полнолуние
Если вы давно хотели написать научную работу или посвятить себя интеллектуальной деятельности — это знак! Все будет благоволить вам и вашим намерениям. Не растрачивайтесь на мелкие дела и события, сосредоточьтесь на главном. В этот день станет понятно, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными для достижения поставленных целей. Не сидите весь день дома! Общайтесь с единомышленниками и друзьями по интересам, это поможет вам обрести вдохновение и с новыми силами войти в рабочий процесс.
Фото: Pexels.com
23 августа Солнце перейдет в знак Девы
Задумайтесь о работе и делах насущных. Сосредочьтесь на деле, возьмите блокнот и составьте пошаговый план действий. Важно понять, что ответственность за результат — полностью ваша ответственность.
30 августа Меркурий переходит в знак Весов
Посвятите этот день коммуникациям. Больше общайтесь с коллегами, семьей, друзьями. Не бойтесь новых знакомств, в них вы можете как дать, так и почерпнуть для себя много полезной и интересной информации.
Фото: Pexels.com
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