От паузы в личной жизни до трансформации: астрологические тенденции июля 2021

10 июля — новолуние в Раке

Если вы давно мечтали что-то поменять в своей жизни, не ждите понедельника. Начните свою трансформацию уже в субботу. 10 июля в 4:16 по московскому времени произойдет новолуние в Раке. Это прекрасное время для того, чтобы сделать паузу, переосмыслить свою жизнь и начать с чистого листа.

В этот период следует больше времени проводить с семьей, укрепляя родственные связи. Луна в Раке обостряет материнский инстинкт и наделяет людей стремлением создать домашний уют. Однако есть и другая сторона новолуния. Люди в это время испытывают сентиментальные чувства и не всегда могут контролировать перепады настроения. Под Луной в Раке вы особенно восприимчивы к проявлению сочувствия и знакам внимания со стороны окружения. Приоритетом будет решение психологических проблем в семье.

11 июля — Меркурий переходит в Рака

11 июля Меркурий начнет двигаться в Раке, к которому он настроен враждебно. В этот период повышается эмоциональность. Людям сложно выражать свои мысли и контролировать прилив чувств. В принятии решений многие будут руководствоваться не здравым смыслом и логикой, а эмоциями Раке чего делать категорически не стоит. Постарайтесь взять контроль над своим настроением и больше опираться на прагматизм и рациональность.