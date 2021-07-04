От паузы в личной жизни до трансформации: астрологические тенденции июля 2021

От паузы в личной жизни до трансформации: астрологические тенденции июля 2021Чем удивит второй летний месяц
Коридор затмений и ретроградный Меркурий остались позади, но радоваться пока рано: июль не обещает быть легким. Планеты в летнем месяце пройдут сложные транзиты и создадут некое напряжение, которое необходимо пережить. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказывает, к каким событиям стоит себя подготовить.
Инна Любимова
Астролог, основатель Школы астрологии
10 июля — новолуние в Раке
Если вы давно мечтали что-то поменять в своей жизни, не ждите понедельника. Начните свою трансформацию уже в субботу. 10 июля в 4:16 по московскому времени произойдет новолуние в Раке. Это прекрасное время для того, чтобы сделать паузу, переосмыслить свою жизнь и начать с чистого листа.
В этот период следует больше времени проводить с семьей, укрепляя родственные связи. Луна в Раке обостряет материнский инстинкт и наделяет людей стремлением создать домашний уют. Однако есть и другая сторона новолуния. Люди в это время испытывают сентиментальные чувства и не всегда могут контролировать перепады настроения. Под Луной в Раке вы особенно восприимчивы к проявлению сочувствия и знакам внимания со стороны окружения. Приоритетом будет решение психологических проблем в семье.
11 июля — Меркурий переходит в Рака
11 июля Меркурий начнет двигаться в Раке, к которому он настроен враждебно. В этот период повышается эмоциональность. Людям сложно выражать свои мысли и контролировать прилив чувств. В принятии решений многие будут руководствоваться не здравым смыслом и логикой, а эмоциями Раке чего делать категорически не стоит. Постарайтесь взять контроль над своим настроением и больше опираться на прагматизм и рациональность.
Фото: Pexels.com
22 июля — Венера переходит в Деву
Когда Венера перейдет в Деву, разум возьмет контроль над эмоциями и чувствами. Люди начнут фокусироваться на более важных аспектах своей жизни, анализировать произошедшие события и делать правильные выводы. Это время отлично подходит для того, чтобы проработать межличностные отношения — улучшить и укрепить их.
22 июля — Солнце переходит в знак Льва
22 июля Солнце переходит в яркий огненный знак Льва и дарит много позитивных моментов. Появится потребность в признании окружающих, тяга к успеху и авторитету. Многие действия будут направлены на то, чтобы создать о себе правильное и благоприятное впечатление. Взращивайте оптимизм, укрепляйте позитивные мысли и не бойтесь проявлять инициативу.
24 июля — полнолуние в Водолее
24 июля в 5:36 по московскому времени произойдет полнолуние в Водолее. Это астрологическое событие призывает избавиться от болезненных воспоминаний, всего старого и ненужного. Время, когда нужно отпустить свое прошлое и идти вперед навстречу счастливому будущему.
Так как полнолуние произойдет в воздушном и креативном знаке, усилится интерес ко всему нестандартному. Захочется больше свободы и творчества. Запаситесь блокнотом и ручкой, вас часто будут посещать интересные идеи и задумки. Но не спешите браться за реализацию, для начала вам следует навести порядок в собственной жизни. Хорошо почистите свой список контактов и пересмотрите окружение — возможно, рядом с вами сейчас не самые преданные и честные люди.
Фото: Pexels.com
29 июля — Марс переходит в Деву
29 июля воинственный знак перейдет в прагматичную и рациональную Деву. Хорошее время для того, чтобы реализовать все свои самые амбициозные планы и идеи. Однако стоит хорошо продумывать и взвешивать каждый свой шаг. Только правильно выстроенная и точечная работа принесут хорошие плоды и благоприятно скажутся на дальнейшей карьере.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!