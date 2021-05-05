От насыщенных событий до больших достижений: астрологические тенденции мая 2021

4 мая Меркурий переходит в Близнецы

Близнецы для Меркурия – родной дом. В этой позиции планета проявляется наиболее ярко. Мышление станет быстрым, и вы начнете щелкать задачи как орешки. Не удивляйтесь, если в этот день вам позвонят те, с кем вы давно не поддерживаете контакт. Люди в этот период становятся более коммуникабельными и общительными. На 4 мая хорошо планировать переговоры и старт обучения, так как новая информация будет легче усваиваться.

9 мая Венера переходит в Близнецы

9 мая в гости к Близнецам заскочит Венера – планета, отвечающая за амурные дела и красоту. Наступает благоприятный период для обсуждения каких-либо вопросов, касающихся личных взаимоотношений. Вы сможете открыто и начистоту обсудить со своей второй половинкой моменты, которые вас беспокоят – а главное, найти компромиссы. Бросаться с головой в новый роман не стоит, так как Венера все-таки пребывает под влиянием воздушного знака. Чувства созревают легко, но быстро проходят.

14 мая Юпитер переходит в знак Рыб

Время духовного прозрения. Многие из нас проведут его в философских размышлениях и самоанализе. Люди начнут интересоваться вопросами религии, пересматривать свое прошлое, анализировать поступки и стремиться к лучшим идеалам.