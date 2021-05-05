От насыщенных событий до больших достижений: астрологические тенденции мая 2021
Несмотря на начало трудового дачного сезона, май будет легким и пролетит на одном дыхании. Большая часть астрологических событий связана с созвездием Близнецов – воздушного, коммуникабельного и шустрого знака. И хотя многие из нас будут находиться в динамике и крутиться как белка в колесе, насыщенные события ни капли не утомят, а только прибавят силы для дальнейших достижений. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказывает о самых значимых астрологических событиях месяца, на которые стоит обратить внимание.
Ретроградное движение Сатурна даст возможность по-настоящему повзрослеть и взять ответственность за будущее в свои руки. В это время хорошо переосмыслить свою жизнь и вынести из нее важные уроки.
4 мая Меркурий переходит в Близнецы
Близнецы для Меркурия – родной дом. В этой позиции планета проявляется наиболее ярко. Мышление станет быстрым, и вы начнете щелкать задачи как орешки. Не удивляйтесь, если в этот день вам позвонят те, с кем вы давно не поддерживаете контакт. Люди в этот период становятся более коммуникабельными и общительными. На 4 мая хорошо планировать переговоры и старт обучения, так как новая информация будет легче усваиваться.
9 мая Венера переходит в Близнецы
9 мая в гости к Близнецам заскочит Венера – планета, отвечающая за амурные дела и красоту. Наступает благоприятный период для обсуждения каких-либо вопросов, касающихся личных взаимоотношений. Вы сможете открыто и начистоту обсудить со своей второй половинкой моменты, которые вас беспокоят – а главное, найти компромиссы. Бросаться с головой в новый роман не стоит, так как Венера все-таки пребывает под влиянием воздушного знака. Чувства созревают легко, но быстро проходят.
14 мая Юпитер переходит в знак Рыб
Время духовного прозрения. Многие из нас проведут его в философских размышлениях и самоанализе. Люди начнут интересоваться вопросами религии, пересматривать свое прошлое, анализировать поступки и стремиться к лучшим идеалам.
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19 мая Сатурн стационарный
Сатурн – планета ограничений, правил и самодисциплины. Все события, которые происходят государственной сфере, притягивают особый интерес общественности. В этот период люди действуют по совести, придерживаются жизненных принципов и стараются не преступать закон.
20 Мая Солнце переходит в Близнецы
Солнце переходит в воздушный знак, и все мы немного становимся Близнецами: легкими на подъем и общительными оптимистами. Появляется тяга к обучению и саморазвитию. Но есть у Близнецов и слабая сторона – неусидчивость. В этот период порой будет сложно сосредоточиться на чем-то одном. Все время будет хотеться попробовать что-то новое.
23 мая Сатурн ретроградный
Ретроградное движение Сатурна даст возможность по-настоящему повзрослеть и взять ответственность за будущее в свои руки. В это время хорошо переосмыслить свою жизнь и вынести из нее важные уроки. Начинать судебные тяжбы, обращаться за юридическими услугами и заниматься оформлением документов не стоит – могут возникнуть сложности.
Фото: Pexels.com
28 мая Меркурий стационарный
Время больших и гениальных идей. Всегда держите поблизости блокнот и ручку, чтобы записать очередную классную мысль. Продумывайте каждый свой шаг на пути достижение цели, но не беритесь за ее реализацию, пока не пройдет ретроградное движение планеты.
30 мая Меркурий ретроградный
Меркурий отвечает за получение информации, торговлю, оформление документов и путешествия. В период ретроградного движения все эти сферы окажутся под прицелом. Постарайтесь не совершать крупных покупок, не заниматься юридическими вопросами и не планировать поездки, если не хотите попасть впросак. Все свои идеи записывайте, но пока не воплощайте в жизнь.
Фото: Pexels.com
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