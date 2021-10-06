От любовных баталий до укрепления авторитета: астрологические тенденции октября 2021 года

Вы ощутите прилив сил и желание снести все на пути к цели. Не занимайтесь разрушением. Направьте свою активность в полезное русло. Например, займитесь обустройством своего жилища. Конфликтные ситуации сейчас особенно важно обходить стороной – сгоряча можете наговорить лишнего, а потом будете жалеть о содеянном. В любых спорных вопросах не прибегайте к силовым методам. Любые споры можно решить дипломатическим путем.

6 октября – Новолуние в Весах

Хорошее время, чтобы по-новому взглянуть на свои взаимоотношения с коллективом и близкими людьми. В этот период в людях повышаются дипломатические качества, и они могут найти компромисс и выход из самых сложных ситуациях. Сделайте ставку на свой внешний вид – когда человек элегантно одет, ему проще влиться в коллектив и наладить связи. Не забывайте делать партнерам искренние комплименты – это поможет быстрей расположить к себе человека.

8 и 9 октября — Кармическое время для отношений

Любовные баталии и разборки в стиле бразильских сериалов оставьте для кинематографистов. Если будете излишне эмоциональны, ваш союз может дать трещину. Эти дни – кармическое время для чувств. Непростой период необходимо провести в спокойствии и умиротворении. Чувствуете, что назревает конфликт – уходите от него любыми способами.

С 10 по 13 октября — Благоприятный период для проявления чувств