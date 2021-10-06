От любовных баталий до укрепления авторитета: астрологические тенденции октября 2021 года

От любовных баталий до укрепления авторитета: астрологические тенденции октября 2021 годаАстрологи рассказали, чем порадует и удивит второй осенний месяц
Инна Любимова
астролог, основатель Школы Астрологии
27 сентября ретроградный Меркурий взял борозды правления в свои руки. Сейчас не лучшее время браться за новые дела и реализацию глобальных планов – маленькая, но шустрая планета будет вставлять палки в колеса и всячески мешать. В конечном итоге вы останетесь недовольны результатом. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах и на решение старых вопросов, которые вы долгое время откладывали в ящик.
С 1 по 6 октября — Время неиссякаемой энергии
Вы ощутите прилив сил и желание снести все на пути к цели. Не занимайтесь разрушением. Направьте свою активность в полезное русло. Например, займитесь обустройством своего жилища. Конфликтные ситуации сейчас особенно важно обходить стороной – сгоряча можете наговорить лишнего, а потом будете жалеть о содеянном. В любых спорных вопросах не прибегайте к силовым методам. Любые споры можно решить дипломатическим путем.
6 октября – Новолуние в Весах
Хорошее время, чтобы по-новому взглянуть на свои взаимоотношения с коллективом и близкими людьми. В этот период в людях повышаются дипломатические качества, и они могут найти компромисс и выход из самых сложных ситуациях. Сделайте ставку на свой внешний вид – когда человек элегантно одет, ему проще влиться в коллектив и наладить связи. Не забывайте делать партнерам искренние комплименты – это поможет быстрей расположить к себе человека.
8 и 9 октября — Кармическое время для отношений
Любовные баталии и разборки в стиле бразильских сериалов оставьте для кинематографистов. Если будете излишне эмоциональны, ваш союз может дать трещину. Эти дни – кармическое время для чувств. Непростой период необходимо провести в спокойствии и умиротворении. Чувствуете, что назревает конфликт – уходите от него любыми способами.
С 10 по 13 октября — Благоприятный период для проявления чувств
Наступает самый благоприятный момент для решения любых вопросов, связанных с личной жизнью. Если вы находитесь в отношениях, проведите работу над ошибками и разговор по душам. Сейчас вы можете легко договориться с партнером. Если же в вашей жизни еще нет того самого человека, не отчаивайтесь. Купидон точно не обойдет вас стороной.
14 и 15 октября – Реализуйте свои амбиции
Посвятите эти дни реализации карьерных амбиций. Берите на себя больше обязанностей, демонстрируйте свои лучшие качества, обзаводитесь поддержкой коллектива и зарабатывайте авторитет. Все это поможет вам в дальнейшем взлететь вверх по карьерной лестнице. Будьте активны и не сомневайтесь в своих силах.
16 и 17 октября – Относитесь проще к происходящему
В этот период вы будете более ранимыми. Любой комментарий со стороны и любая неудача может вывести вас из состояния равновесия. Лучший способ борьбы со стрессами – по-другому взглянуть на ситуацию. Относитесь проще к происходящему и сохраняйте спокойствие.
18 октября – Меркурий становится стационарным (время «гениальных идей»)
Меркурий станет стационарным, и вас посетит множество гениальных идей. Хватайте ручку и блокнот и записывайте каждую из них – они могут стать хорошим фундаментом для будущих проектов. За реализацию задумок браться не спешите – шлейф ретроградного Меркурия еще в действии. Дождитесь благоприятного периода и начинайте дело.
20 октября – Полнолуние в Овне
Не спешите звонить подруге, чтобы высказать свои старые обиды. Вами сейчас движет не холодный рассудок, а эмоции. Наступает очень непростой период, и звезды нарушают душевное равновесие. Это время необходимо провести максимально комфортно для себя. Лучше взять в этот день выходной и сходить на СПА-процедуры.
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С 18 по 21 октября – Воздержитесь от конфликтов
Окружающие так и норовят вывести вас из состояния покоя. Не ведитесь на провокации и не вступайте в конфликты. Избегайте острых углов, чтобы выйти из любой ситуации победителем.
23 октября – Солнце в Скорпионе
23 октября Солнце переходит в знак Скорпиона. Вы почувствуете, как нуждаетесь в признании общества и авторитете. Не бойтесь вступать в полемику и уверенно отстаивайте свою точку зрения. Сейчас у вас есть все возможности для того, чтобы повысить свой социальный статус.
С 27 по 30 октября – Возможны разочарования
В эти дни вы можете испытывать разочарования. После нескольких неудач будут опускаться руки и, возможно, отпадет желание двигаться вперед. Гоните прочь негативные мысли. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо сохранять оптимизм. Даже в самой трудной ситуации не сомневайтесь в своих силах.
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