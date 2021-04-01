От конфликтов до излишней эмоциональности: какие астрологические испытания вас ждут в апреле
Обстановка на небосводе постоянно меняется, а вместе с ней наши желания, настроение и возможности. Именно от положения планет зависит, насколько просто нам будет контактировать с людьми, решать важные задачи и строить романтические отношения. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказывает о самых значимых астрологических событиях месяца, на которые стоит обратить внимание.
Апрель ожидается насыщенным и неординарным. Нужно быть готовыми к тому, что в какие-то дни в вас повысится конфликтность и эмоциональность, а в другие, наоборот, вы будете открыты этому миру. Не вините себя за ошибки и промахи, не обижайтесь на грубые слова и старайтесь держать свое эмоциональное состояние под контролем — особенно в самые «опасные» периоды.
4 апреля Меркурий переходит в знак Овна
Овен — знак шустрый и амбициозный. Он подталкивает людей действовать быстро. Вам захочется в короткий промежуток времени получить как можно больше информации и применить ее на практике. Однако в Овне есть и слабая сторона — вспыльчивый характер. Многие вещи будут восприниматься в штыки. Не нужно мыслить прямолинейно и идти напролом — будьте более внимательными и рациональными.
12 апреля Новолуние в Овне
В 5:30 по московскому времени наступит Новолуние в Овне, которое смело можно назвать «обнулением в квадрате». Овен — первый знак зодиакального круга, который символизирует начало нового цикла. Новолуние — это рождение новой Луны. Наступает благоприятный момент, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях, наметить амбициозные планы и продумать варианты их реализации. Сразу браться за дело не стоит — Луна еще слишком молода, ее энергии не хватит для достижения высоких результатов.
Фото: pexels.com
14 апреля Венера переходит в знак Тельца
Наступает расцвет весны. И природа, и люди выходят из «зимней спячки». Венера, отвечающая за любовь и красоту, переходит в Тельца — страстный знак, который ценит эстетику, домашний уют и романтику. Людям захочется больше любви, красивых отношений как в кино и ярких чувств. В это время повышается вероятность встретить свою вторую половинку.
19 апреля Меркурий переходит в знак Тельца
Меркурий в астрологии отвечает за познание и мышление. В этот день люди станут более находчивыми и основательными в своих выводах и решениях. Вам захочется не просто получать информацию, но и систематизировать ее.
20 апреля Солнце переходит в знак Тельца
С 20 апреля день рождения начинают отмечать Тельцы — один из самых стабильных знаков Зодиака. Это очень практичные, основательные и терпеливые люди, которые готовы добиваться своей цели, даже если на это могут уйти годы.
23 апреля Марс переходит в знак Рака
Раки отличаются своей эмоциональностью и ранимостью. В сочетании с воинственным Марсом получается «бомба замедленного действия». В это время повышается конфликтность, и причины большинства ссор кроются в неконтролируемых эмоциях и недопонимании. Очень важно пережить этот момент максимально спокойно, держать себя в руках и не участвовать в словесных перепалках.
Фото: pexels.com
24 апреля Плутон становится стационарным
Плутон — самая мощная по энергетике планета. Она отвечает за стрессы, трансформации и изменения, в том числе в государственной и финансовой сферах. Многие мировые и экономические вопросы выдвинутся на первый план и привлекут особое внимание общественности.
27 апреля Плутон становится ретроградным
Ретроградный Плутон намного безобиднее всем известного ретроградного Меркурия. Он дает возможность порефлексировать и переосмыслить свои ценности. Переоценка также произойдет в мировых, политических и финансовых процессах. Будьте готовы к некой перестройке — на задний план уйдет все, что уже потеряло значение.
27 апреля Полнолуние в Скорпионе
В 6:31 по московскому времени ожидается Полнолуние в Скорпионе — время начать все с чистого листа. Используйте его с пользой и избавьтесь от всего старого и ненужного в своей жизни. Это могут быть как вещи, которыми вы уже давно не пользуетесь, так и люди, связь с которыми утеряна. Кроме того, Скорпион — знак язвительный, который умеет находить у людей болевые точки. В это время вы, сами того не замечая, можете обидеть близких резким замечанием или неудачной шуткой. В любых ситуациях постарайтесь сохранять чувство такта и деликатность.
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