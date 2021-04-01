От конфликтов до излишней эмоциональности: какие астрологические испытания вас ждут в апреле

14 апреля Венера переходит в знак Тельца

Наступает расцвет весны. И природа, и люди выходят из «зимней спячки». Венера, отвечающая за любовь и красоту, переходит в Тельца — страстный знак, который ценит эстетику, домашний уют и романтику. Людям захочется больше любви, красивых отношений как в кино и ярких чувств. В это время повышается вероятность встретить свою вторую половинку.

19 апреля Меркурий переходит в знак Тельца

Меркурий в астрологии отвечает за познание и мышление. В этот день люди станут более находчивыми и основательными в своих выводах и решениях. Вам захочется не просто получать информацию, но и систематизировать ее.

20 апреля Солнце переходит в знак Тельца

С 20 апреля день рождения начинают отмечать Тельцы — один из самых стабильных знаков Зодиака. Это очень практичные, основательные и терпеливые люди, которые готовы добиваться своей цели, даже если на это могут уйти годы.

23 апреля Марс переходит в знак Рака

Раки отличаются своей эмоциональностью и ранимостью. В сочетании с воинственным Марсом получается «бомба замедленного действия». В это время повышается конфликтность, и причины большинства ссор кроются в неконтролируемых эмоциях и недопонимании. Очень важно пережить этот момент максимально спокойно, держать себя в руках и не участвовать в словесных перепалках.