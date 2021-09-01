От избавления от ненужного до страстной любви: астрологические тенденции сентября 2021
Ситуация на небосводе будет способствовать благоприятным изменениям. К каким именно событиям необходимо тщательно подготовиться – рассказывает профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова.
Инна Любимова
Астролог, основатель Школы астрологии
7 сентября – новолуние в Деве
В 3:51 по московскому времени произойдет новолуние в Деве. Земной знак повышает у людей концентрацию внимания и педантичность. В этот день рекомендуется навести порядок в доме, финансовой сфере и личных отношениях. Избавьтесь от старых вещей, разложите по полочкам документы и почистите список контактов. Уберите все лишнее, чтобы начать этот месяц с новой главы.
10 сентября – Венера переходит в знак Скорпиона
Планета любви и красоты перейдет в страстного и чувственного Скорпиона – будьте готовы к тому, что вас захлестнут эмоции. Захочется пуститься в авантюру, испытать больше страсти и удовлетворить потребность в азарте. Это прекрасное время, чтобы поработать над отношениями с партнером и заняться вопросами личной жизни, если вы пока что одиноки.
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15 сентября – Марс переходит в знак Весов
В этот день вы будете нуждаться в одобрении. Вам захочется продемонстрировать все свои самые лучшие качества и произвести хорошее впечатление. Не расстраивайтесь, если ваши старания не принесут нужный результат. Ситуация на небе такова, что вам будет сложно взять себя в руки и проявлять лидерские качества.
21 сентября – полнолуние в Овне
Полнолуние в огненном Овне наделяет людей повышенной эмоциональностью и провоцирует на агрессию. В этот непростой период вы рискуете ввязаться в конфликт, поэтому постарайтесь провести день в одиночестве и спокойствии. Не стоит браться за новые проекты и привносить в свою жизнь перемены – они не оправдают ваших ожиданий.
22 сентября – Солнце переходит в знак Весов
Когда Солнце оказывается в воздушном и коммуникабельном знаке, людям хочется больше общения, впечатлений и развлечений. Соберитесь компанией, сходите в боулинг или устройте пикник на природе. Делайте все, что приносит вам позитивные эмоции.
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26 сентября – Меркурий становится стационарным
Время, когда под рукой всегда необходимо иметь блокнот и ручку. Период стационарного Меркурия называют Днем гениальных идей – именно в это время вас посетит вдохновение и интересные мысли. Записывайте все, что придет в голову, но не спешите браться за реализацию. Как говорил Пушкин: «Служенье муз не терпит суеты».
27 сентября – Меркурий становится ретроградным
Меркурий отвечает за сделки, крупные покупки, передачу информации и путешествия. Когда планета начинает ретроградное движение, во всех этих сферах происходит путаница. Постарайтесь в это время воздержаться от поездок и заключения контрактов. Посвятите время себе и самоанализу. Подумайте о том, какие ошибки вы совершили в прошлом, и как их исправить.
Фото: Pexels.com
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