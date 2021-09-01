От избавления от ненужного до страстной любви: астрологические тенденции сентября 2021

15 сентября – Марс переходит в знак Весов

В этот день вы будете нуждаться в одобрении. Вам захочется продемонстрировать все свои самые лучшие качества и произвести хорошее впечатление. Не расстраивайтесь, если ваши старания не принесут нужный результат. Ситуация на небе такова, что вам будет сложно взять себя в руки и проявлять лидерские качества.

21 сентября – полнолуние в Овне

Полнолуние в огненном Овне наделяет людей повышенной эмоциональностью и провоцирует на агрессию. В этот непростой период вы рискуете ввязаться в конфликт, поэтому постарайтесь провести день в одиночестве и спокойствии. Не стоит браться за новые проекты и привносить в свою жизнь перемены – они не оправдают ваших ожиданий.

22 сентября – Солнце переходит в знак Весов

Когда Солнце оказывается в воздушном и коммуникабельном знаке, людям хочется больше общения, впечатлений и развлечений. Соберитесь компанией, сходите в боулинг или устройте пикник на природе. Делайте все, что приносит вам позитивные эмоции.