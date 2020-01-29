От чрезмерной эпатажности до маниакальной чистоты: ваши странности, согласно знаку зодиака

Овен

Если в юные годы упрямые и авторитарные представители данного знака зодиака обожали ставить людей в неловкое положение и шокировать их своими эпатажными выходками, то, повзрослев, сменили свою тактику и направили энергию в мирное русло. Это не значит, что они забыли о своем «я» в угоду другим, просто с годами Овны стали мудрее и вместо того, чтобы обращать внимание на общественное мнение, предпочли все силы потратить на достижение своих высоких целей.

Телец

Консервативные и последовательные представители данного знака зодиака умело прикидываются «нормальными» до тех пор, пока ваше общение не переходит на новый уровень. Тут они уже показывают себе во всей красе, не забывая напоминать, что все в их жизни должно быть в четкой последовательности: будь то тщательный выбор верхней одежды и затем обуви под наряд или приготовление кулинарного шедевра по своему особому продуманному рецепту. Кстати, у всех вещей в их доме тоже есть свое место и упаси вас боже переставить любимую чашку или сполоснуть тарелки, не дождавшись разрешения хозяина – Тельцы могут обидеться ни на шутку и даже прекратить общение.

Близнецы

Веселым и общительным представителя данного знака зодиака даже не надо специально придумывать нечто такое, чтобы удивить публику. Благодаря своей двойственной натуре они с легкостью могут перевоплотиться из милого интеллигентного человека в эдакую оторву, способную довести до белого каления даже самых терпеливых и понимающих. Поэтому подумайте, прежде чем провоцировать Близнецов – их вторая натура со странными (и порой неадекватными) манерами вам вряд ли понравится.

Рак

Тонкие и чувственные представители данного знака зодиака теряются в сложных ситуациях и начинают паниковать по всякому поводу и без. Очень часто, почувствовав легкое недомогание, они находят подобные симптомы в интернете и затем пугают окружающих жутчайшими подробностями своей «редкой и опасной» болезни. Раки не верят в честность и порядочность, поэтому предпочитают держать дистанцию даже с близкими людьми.