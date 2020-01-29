От чрезмерной эпатажности до маниакальной чистоты: ваши странности, согласно знаку зодиака
Овен
Если в юные годы упрямые и авторитарные представители данного знака зодиака обожали ставить людей в неловкое положение и шокировать их своими эпатажными выходками, то, повзрослев, сменили свою тактику и направили энергию в мирное русло. Это не значит, что они забыли о своем «я» в угоду другим, просто с годами Овны стали мудрее и вместо того, чтобы обращать внимание на общественное мнение, предпочли все силы потратить на достижение своих высоких целей.
Телец
Консервативные и последовательные представители данного знака зодиака умело прикидываются «нормальными» до тех пор, пока ваше общение не переходит на новый уровень. Тут они уже показывают себе во всей красе, не забывая напоминать, что все в их жизни должно быть в четкой последовательности: будь то тщательный выбор верхней одежды и затем обуви под наряд или приготовление кулинарного шедевра по своему особому продуманному рецепту. Кстати, у всех вещей в их доме тоже есть свое место и упаси вас боже переставить любимую чашку или сполоснуть тарелки, не дождавшись разрешения хозяина – Тельцы могут обидеться ни на шутку и даже прекратить общение.
Близнецы
Веселым и общительным представителя данного знака зодиака даже не надо специально придумывать нечто такое, чтобы удивить публику. Благодаря своей двойственной натуре они с легкостью могут перевоплотиться из милого интеллигентного человека в эдакую оторву, способную довести до белого каления даже самых терпеливых и понимающих. Поэтому подумайте, прежде чем провоцировать Близнецов – их вторая натура со странными (и порой неадекватными) манерами вам вряд ли понравится.
Рак
Тонкие и чувственные представители данного знака зодиака теряются в сложных ситуациях и начинают паниковать по всякому поводу и без. Очень часто, почувствовав легкое недомогание, они находят подобные симптомы в интернете и затем пугают окружающих жутчайшими подробностями своей «редкой и опасной» болезни. Раки не верят в честность и порядочность, поэтому предпочитают держать дистанцию даже с близкими людьми.
Фото: vostock-photo
Лев
Эпатировать публику? Нет уж, увольте! Львы ни за что не станут переходить грань дозволенного и делать нечто такое, что выставит их в неприглядном (или даже нелепом) свете. Они стараются соблюдать нормы приличия всегда и во всем, потому легко достигают признания и всеобщего обожания. А чудачествами, по мнению представителей данного знака зодиака, пусть занимаются другие.
Дева
Практичные и педантичные представители данного зодиака приходят в ужас, если что-то выходит из-под контроля или кто-то переходит границы дозволенного. Кроме того, Девы настоящие маньяки чистоты – у этих перфекционистов выработались свои особые ритуалы чистоты, которые помогают им поддерживать дом (да и свою жизнь) в идеальном состоянии. Все строго по графику – это точно про них.
Весы
Ценители прекрасного с аристократическими замашками – именно так можно охарактеризовать представителей данного знака зодиака, главной странностью которых является то, что у них практически нет кумиров. Да-да, они считают, что они почти идеальны, поэтому и не хотят быть похожими ни на кого, кроме себя любимых. Весы очень настороженно ведут себя в компании незнакомцев и могут молчать до тех пор, пока не определят, стоит ли им продолжать общение или нет. Если человек им в принципе не интересен, то они спокойно уйдут, так и не проронив ни слова.
Скорпион
Представители данного знака зодиака являются прекрасными манипуляторами, способными вынуть душу из любого, чтобы получить желаемое. Им бесполезно говорить «нет», потому как Скорпионы сами привыкли принимать решения, вне зависимости от того, нравится это окружающим или нет. Кроме того, они постоянно попадают в самые нелепые ситуации и могут обычный вечер превратить в нечто особенное, лишь бы обратить на себя внимание.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Представители данного знака зодиака жить не могут без авантюр и приключений, и могут запросто стать душой компании, даже если видят этих людей впервые. Они отлично приспосабливаются к обстоятельствам и их очень сложно вывести из себя – неунывающие оптимисты-Стрельцы даже из самой запутанной ситуации выйдут победителями. Что касается странностей, то у них их просто нет, если не считать излишнего жизнелюбия и духа авантюризма.
Козерог
Трудолюбивые и обстоятельные представители данного знака зодиака не видят ничего зазорного в том, чтобы задавать неудобные вопросы даже малознакомым людям (с друзьями они вообще не церемонятся, считая, что у близких людей не должно быть тайн друг от друга). Кроме того, с годами Козероги становятся крайне обидчивыми – даже незначительная мелочь способна испортить им настроение надолго.
Водолей
Водолеи, обладающие бурной фантазией и жаждой новизны, являются, пожалуй, самыми странными среди остальных зодиакальных знаков. Они считают себя уникальными и удивляются, что окружающие этого не признают. Для представителей данного знака зодиака нет ничего хуже рутины, поэтому они позитивно воспринимают любые перемены, лишь бы двигаться дальше, а не стоять на месте.
Рыбы
Мечтательные представители данного знака зодиака привыкли витать в облаках, жить в каком-то своем идеальном мире, где нет места обыденности и притворству. Рыбы являются ярыми борцами за справедливость и выходят из себя, если чувствуют, что окружающие к ним несправедливы. Они практически не приспособлены к реалиям, и предпочитают, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность за их судьбу.
Фото: vostock-photo
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