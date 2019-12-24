Оставить нельзя забыть: 7 признаков токсичных друзей, которые тянут вас на дно
«Поддержка? Не слышали!»
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что друзья нужны как раз для того, чтобы оказывать поддержку в самый сложный момент вашей жизни (ну еще и разделить с вами радость, однако именно сложные жизненные ситуации показывают, кто ваш настоящий друг, а кто так – случайный знакомый). Если же ваши так называемые приятели постоянно вас игнорируют и подставляют (ссылаясь на свою занятость или недомогание) то это повод задуматься, не используют ли они вашу дружбу в своих целях забывая о вас когда вам так нужно их плечо и поддержка. Поговорите с ними, выясните, как они воспринимают ваше общение и после этого делайте свои выводы.
«Сначала решим мои проблемы, а потом подумаем, что делать с тобой»
Вы чувствуете, что всегда остаетесь на вторых ролях и недополучаете той поддержки, которую оказываете другу сами? Возможно ваш приятель просто решил, что его интересы намного важнее, а о ваших проблемах можно не вспоминать (вы ведь сильная и сами справитесь со своими трудностями). Если такое повторяется из раза в раз, то, по мнению психологов, речь идет о токсичном друге, которому абсолютно все равно на ваше мнение. Подумайте, действительно ли вы готовы постоянно жертвовать своими интересами в угоду другим, или лучше сведете общение с таким индивидом на нет и сосредоточитесь на том, что для вас представляет наибольшую ценность.
Фото: vostock-photo
«Я не хочу слышать никаких возражений»
Если ваш приятель не приемлет никаких возражений и отказывается вникать в вашу ситуацию (потому что считает, что его интересы должны быть в приоритете и никак иначе) то вам стоит поговорить с ним и прямо сказать, что такое общение вы не допустите. Если же и после того человек не изменит своего поведения, то решите для себя что вам важнее – общение с тем, кто не слышит никого кроме себя или же собственное спокойствие. Думаем, что ответ здесь вполне очевиден.
«Зачем мне тратить на тебя свое время, если у тебя свои интересы?»
Понятно, что у каждого из вас могут быть свои увлечения и интересы, и это абсолютно нормально. Вы не обязаны проводить вместе 24 часа в сутки, но при этом стараетесь с уважением отнестись к тому, что доставляет удовольствие вашим близким. Например, если ваши друзья обожают настольные игры и готовы «резаться» в них сутки напролет, а вам данное занятие кажется немного скучным (и вы проведете время с большей пользой, если займетесь чем-то более активным) или, наоборот, ваши подруги терпеть не могут шопинг, а вы готовы тратить на это все свое свободное время, то это не значит, что вам надо отказываться от своих интересов в угоду другим. В какие-то моменты вы будете искать компромиссы и поддержите приятелей, когда им нужно будет ваше присутствие, но в остальное время вы будете заниматься тем, чем считаете нужным, не задумываясь о том, что это может негативным образом повлиять на ваше общение. А вот если ваши близкие начинают от вас удаляться, объясняя свое решение тем, что раз у вас разные интересы, то вам совершенно не о чем разговаривать, то это является признаком токсичных друзей, с которыми вам дальше точно не по пути.
«А что за красавчик был с тобой вчера? Познакомишь?»
Всем известно, что зависть – плохое чувство, способное разрушить даже, казалось бы, самые крепкие отношения. Тем более странно осознавать, что ваш лучший друг (каким вы его всегда считали) вдруг начинает активно вам завидовать и пытается перетянуть одеяло на себя. Психологи предостерегают что если вдруг ваша подруга начала проявлять небывалый интерес к вашему новому кавалеру (работе, выигрышу в лотерею и прочему «везению») то это повод насторожиться, а не готовит ли человек какие-нибудь ответные действия, чтобы насолить вам и прибрать к рукам хотя бы часть вашего блага (вы удивитесь, однако завистливость способна даже адекватных людей превратить в изобретательных мстителей готовых на что угодно лишь бы «утереть вам нос). Психологи напоминают, что настоящие друзья не будут делать ничего «в отместку» а просто порадуются вашему везению или спросят совет что бы и им такое попробовать чтобы изменить свою жизнь к лучшему (согласитесь, что попросить совета и мелко напакостить – две разные вещи). Попробуйте вызывать человека на откровенный разговор и уточнить, что именно побудило в нем чувство зависти. Возможно что у вас получится расставить все точки над «и» и прийти к какому-то компромиссу.
Фото: vostock-photo
«Что значит у тебя болит голова? Ты мне нужна прямо сейчас!»
Еще один признак того, что рядом с вами находится токсичный друг – неумение с его стороны слушать вас и соответственно вникать в ваши проблемы. Его абсолютно не заботит тот факт, что, например, в силу плохого самочувствия вы сейчас не можете уделить ему достаточное количества времени. Он уверен, что вы должны быть рядом если вдруг ему что-то срочно понадобилось прямо сейчас. Он в свою очередь не отличается такой оперативностью и находит сотни причин лишь бы не помогать вам, когда вам это действительно необходимо. Другими словами, если вы понимаете, что ваша дружба напоминает «игру в одни ворота» и вы отдаете человеку больше, чем получаете в ответ, то подумайте, действительно ли вы так уж дорожите вашим общением или лучше отпустить человека и пойти дальше своей дорогой.
«Если меня уволят, то по твоей вине! Ты же не хочешь мне помочь»
Токсичные друзья только прикидываются паиньками, но при этом отлично умеют вами манипулировать. По словам психологов, если во время общения со своими приятелями вы постоянно испытываете чувство вины (словно из-за вас у них будут крупные неприятности, если вдруг вы откажетесь выполнить их просьбы, даже в ущерб своим интересам). Например, вы понимаете, что каждый раз бросаете свои дела лишь бы угодить приятелю, в то время как он порой даже не поинтересуется все ли у вас в порядке и не нужна ли вам его поддержка. Дружба же не предполагает никаких «а если ты вот так, то у меня…». Напротив, настоящий друг сам предложит свою помощь и попытается сделать все возможное чтобы решить вашу ситуацию (но не путем манипуляции).
«А почему я обо всем узнаю последней?»
Согласитесь, что друзья для того и существуют, чтобы делиться с ними самым сокровенным (или обсуждать то, что вас гнетет и тревожит). Но если вы понимаете, что не доверяете своим приятелям и не готовы с ними откровенничать, то скорее всего между вами и нет никакой дружбы (и данных людей можно отнести в разряд «знакомых» с которыми вы будете встречаться время от времени, перекидываясь «дежурными» фразами). Правда тут есть одно «но». Психологи уверяют, что токсичные люди очень хорошо маскируются и если в самом начале ваших отношений ваш друг казался самым близким человеком на свете, но при том иногда попадался на вранье или предательстве, то имеет смысл задуматься действительно ли вы хотите продолжать ваше общение или лучше сбережете свои нервы и перестанете тратить время и силы на человека, который того не заслуживает.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!