Оставить нельзя забыть: 7 признаков токсичных друзей, которые тянут вас на дно

«Я не хочу слышать никаких возражений»

Если ваш приятель не приемлет никаких возражений и отказывается вникать в вашу ситуацию (потому что считает, что его интересы должны быть в приоритете и никак иначе) то вам стоит поговорить с ним и прямо сказать, что такое общение вы не допустите. Если же и после того человек не изменит своего поведения, то решите для себя что вам важнее – общение с тем, кто не слышит никого кроме себя или же собственное спокойствие. Думаем, что ответ здесь вполне очевиден.

«Зачем мне тратить на тебя свое время, если у тебя свои интересы?»

Понятно, что у каждого из вас могут быть свои увлечения и интересы, и это абсолютно нормально. Вы не обязаны проводить вместе 24 часа в сутки, но при этом стараетесь с уважением отнестись к тому, что доставляет удовольствие вашим близким. Например, если ваши друзья обожают настольные игры и готовы «резаться» в них сутки напролет, а вам данное занятие кажется немного скучным (и вы проведете время с большей пользой, если займетесь чем-то более активным) или, наоборот, ваши подруги терпеть не могут шопинг, а вы готовы тратить на это все свое свободное время, то это не значит, что вам надо отказываться от своих интересов в угоду другим. В какие-то моменты вы будете искать компромиссы и поддержите приятелей, когда им нужно будет ваше присутствие, но в остальное время вы будете заниматься тем, чем считаете нужным, не задумываясь о том, что это может негативным образом повлиять на ваше общение. А вот если ваши близкие начинают от вас удаляться, объясняя свое решение тем, что раз у вас разные интересы, то вам совершенно не о чем разговаривать, то это является признаком токсичных друзей, с которыми вам дальше точно не по пути.

«А что за красавчик был с тобой вчера? Познакомишь?»

Всем известно, что зависть – плохое чувство, способное разрушить даже, казалось бы, самые крепкие отношения. Тем более странно осознавать, что ваш лучший друг (каким вы его всегда считали) вдруг начинает активно вам завидовать и пытается перетянуть одеяло на себя. Психологи предостерегают что если вдруг ваша подруга начала проявлять небывалый интерес к вашему новому кавалеру (работе, выигрышу в лотерею и прочему «везению») то это повод насторожиться, а не готовит ли человек какие-нибудь ответные действия, чтобы насолить вам и прибрать к рукам хотя бы часть вашего блага (вы удивитесь, однако завистливость способна даже адекватных людей превратить в изобретательных мстителей готовых на что угодно лишь бы «утереть вам нос). Психологи напоминают, что настоящие друзья не будут делать ничего «в отместку» а просто порадуются вашему везению или спросят совет что бы и им такое попробовать чтобы изменить свою жизнь к лучшему (согласитесь, что попросить совета и мелко напакостить – две разные вещи). Попробуйте вызывать человека на откровенный разговор и уточнить, что именно побудило в нем чувство зависти. Возможно что у вас получится расставить все точки над «и» и прийти к какому-то компромиссу.