Основные правила общения с интровертами, о которых все забывают (и зря)

Уважайте чужие границы

Не давите на человека и не демонстрируйте, что лучше знаете, как поступить в той или иной ситуации. Просто не забывайте: что хорошо для вас, может не подходить (или даже быть противопоказано) другому человеку. Поэтому, если знакомый интроверт дает вам понять, что для него неприемлемы те или иные вещи, просто примите это как данность и не настаивайте на своем.

Не судите по себе

Еще одна ошибка, которую многие совершают при общении с интровертами, — судить по себе и делать выводы, которые вообще не соответствуют действительности. Другими словами, если вам говорят, что нужно взять паузу и, например, несколько дней не общаться, то не стоит сразу же себя накручивать, что вас променяли на кого-то другого и отношения закончились. Человеку нужно просто время, чтобы подумать, взвесить все за и против, а заодно решить, как действовать дальше.

Не подгоняйте и не учите

Вместо того, чтобы брать шефство над интровертом, пытаться научить его «уму-разуму» и вообще переделывать на свой лад, уточните, а что нужно самому человеку. Скорее всего, вам дадут понять, что ему вполне комфортно в своем собственном ритме и он готов «выходить в свет и зажигать» в определенный период, после чего ему срочно потребуется передышка. Если вы дорожите отношениями с этим человеком, то вам придется идти на компромисс и считаться с его желаниями (и возможностями).