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Основные правила общения с интровертами, о которых все забывают (и зря)

В последнее время все чаще можно слышать недовольные высказывания людей, уверяющих, что, согласно новому этикету, прежде чем позвонить собеседнику, необходимо отправить ему сообщение и заручиться согласием. И лишь потом набирать нужный номер. Вот только если интровертов вполне устраивает такое положение вещей, то остальным очень трудно смириться с подобными реалиями. О том, как правильно общаться с человеком, который вместо шумных вечеринок предпочитает тихие семейные вечера — в материале Passion.ru!

Не путайте их со скромниками

Не думайте, что если человек во время каких-то активностей вдруг со скучающим видом начинает рассматривать стены/картины/потолок/пейзаж за окном, то он просто слишком скромный и его обязательно нужно «расшевелить». На самом деле интроверты бывают очень открытыми, веселыми и общительными, но только лишь в том случае, если время от времени давать им возможность «перезаряжать батарейки» и не навязывать свое общество. И, если вы видите, что ваш интроверт действительно заскучал, просто оставьте его на какое-то время в одиночестве. Только без лишних слов, иначе ничего не получится.

Не навязывайте свое общество

Данный пункт вытекает из предыдущего. Если вы по натуре экстраверт и вам жизненно необходимо общение, чтобы не заскучать и не потерять интерес к жизни, то интроверту, напротив, для тех же самых целей нужно закрыться в четырех стенах и никого не видеть. И не стоит принимать это на свой счет: как только человек придет в себя, он снова будет очень рад вашей компании.

Фото: vostock-photo

Уважайте чужие границы

Не давите на человека и не демонстрируйте, что лучше знаете, как поступить в той или иной ситуации. Просто не забывайте: что хорошо для вас, может не подходить (или даже быть противопоказано) другому человеку. Поэтому, если знакомый интроверт дает вам понять, что для него неприемлемы те или иные вещи, просто примите это как данность и не настаивайте на своем.

Не судите по себе

Еще одна ошибка, которую многие совершают при общении с интровертами, — судить по себе и делать выводы, которые вообще не соответствуют действительности. Другими словами, если вам говорят, что нужно взять паузу и, например, несколько дней не общаться, то не стоит сразу же себя накручивать, что вас променяли на кого-то другого и отношения закончились. Человеку нужно просто время, чтобы подумать, взвесить все за и против, а заодно решить, как действовать дальше.

Не подгоняйте и не учите

Вместо того, чтобы брать шефство над интровертом, пытаться научить его «уму-разуму» и вообще переделывать на свой лад, уточните, а что нужно самому человеку. Скорее всего, вам дадут понять, что ему вполне комфортно в своем собственном ритме и он готов «выходить в свет и зажигать» в определенный период, после чего ему срочно потребуется передышка. Если вы дорожите отношениями с этим человеком, то вам придется идти на компромисс и считаться с его желаниями (и возможностями).

Фото: vostock-photo/shutterstock

Научитесь слушать и принимать

Самое главное — не болтать без умолку, не давая возможность интроверту даже вставить слово, а прислушаться к тому, что он говорит. Может быть, тогда вы поймете, что он отчаянно намекает вам, что ему некомфортно в данный момент и он хотел бы сменить обстановку на более спокойную. Постарайтесь принять его желания, а не навязывать свои. Например, вы можете пойти на компромисс и отпустить человека домой, если он устал от общества, а сами продолжите весело проводить время.

Дайте время для передышки

Если для вас не представляет труда общаться нон-стоп, то интроверту нужно время, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Насколько бы сильно он ни дорожил вашими отношениями, он все равно будет искать любую возможность побыть наедине с собой. Не вздумайте обижаться и ставить ультиматумы. Все, что вы можете сделать в этой ситуации, — оставить на какое-то время человека в покое. И не переживайте, если на несколько дней интроверт пропадет из поля вашего зрения. Как только он будет готов продолжить общение, то даст вам знать.

Фото: vostock-photo

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