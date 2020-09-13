Основные ловушки мышления, которые мешают вам накопить на квартиру
«Я буду заниматься нелюбимой работой до тех пор, пока мне за это платят»
По мнению психологов, большинство людей не могут отказаться от бесперспективного дела, признать, что они были не правы и пришло время переключиться на что-то другой и, наконец, бросить все силы на реализацию нового проекта. Им жалко потраченных эмоций, денег и нервов на то, что оказалось убыточным и вместо того, чтобы признать свое поражение и сэкономить хотя бы часть средств, которые можно пустить на что-то другоеm они до последнего будут тешить себя пустыми надеждами. Стоит ли говорить, что все усилия окажутся напрасными? Яркий пример – вы держитесь за свою работу лишь потому, что когда-то вам призрачно намекнули, что у вас есть все шансы войти в руководящий состав или даже занять место партнера. Время проходит, вы всеми силами пытаетесь полюбить то, чем занимаетесь и соглашаетесь на скромную зарплату в счет будущих внушительных премиальных, однако так и остаетесь в итоге с разбитыми мечтами и осознанием, что давно могли бы уйти в другую компанию и получать намного больше. Или другой пример – многие пары предпочитают не расходиться даже после охлаждения чувств, ведь у них общий быт и дети, которых нельзя травмировать. А то, что их наследники будут расти в нервной обстановке, когда папа и мама терпеть друг друга не могут, но продолжают создавать видимость семьи, их мало заботит. Психологи напоминают, что очень важно уметь вовремя признать свои ошибки и выбрать другой путь, который поможет вам обрести счастье и достаток (иначе может быть слишком поздно, вы так и останетесь с несбыточными мечтами и нереализованными возможностями).
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«Мне нужно это, чтобы доказать всем, что я могу себе многое позволить»
Еще одна ловушка, которая заставляет вас расстаться с деньгами – желание приобрести особый статус, подчеркнуть свою значимость и выделиться из толпы. Другими словами, вам нужна не сама вещь, а осознание того, что вы можете позволить себе что-то, чего нет у остальных. И неважно, что вы выложите за покупку последние деньги (или вовсе возьмете кредит), похвастаетесь новинкой, а затем уберете ее на полку в шкаф и благополучно о ней забудете. Попробуйте перестроиться таким образом, чтобы не гнаться за статусом, а брать только то, что вам действительно необходимо (и перед тем, как оплатить товар, возьмите себе время на размышление). Если вы не передумаете его покупать, то берите. А если поймете, что вполне можете обойтись без него, то не тратьте деньги впустую и отложите их до лучших времен (начните формировать финансовую подушку безопасности или откройте счет и получайте проценты).
«Я стала зарабатывать больше, так почему же я не могу порадовать себя шопингом?»
Какие эмоции вы испытываете, когда вам повышают зарплату? Правильно, радость. Вы тут же начинаете прикидывать в уме, сколько всего хорошего теперь можете себе позволить. Точно также считает большая половина людей и попадает в очередную ловушку. Безусловно, их доход увеличился на какой-то процент и подсознательно они уже считают себя вполне успешными и платежеспособными. Однако при этом они не берут в расчет инфляцию, которая как раз и съедает всю прибавку к зарплате, поэтому и накупить товаров сейчас они могут меньше, чем на ту сумму, которую получали в прошлом году. Другими словами, вы воспринимаете номинальную, а не реальную стоимость денег и не осознаете, что ваше благосостояние как раз никак не изменилось (если только не стало чуть хуже, по сравнению с прошлым периодом).
«Если я не приобрету это сейчас, то упущу возможность»
В данную ловушку попадают жертвы рекламы. Помните красивые яркие баннеры, обещающие, что вы можете стать одним из немногих счастливчиков, если потратите деньги сегодня, иначе завтра товара уже не будет и вы останетесь ни с чем. Ваш мозг тут же начинает поддакивать, что это отличное предложение и от него не стоит отказываться и вы уже сами не понимаете, как расстаетесь с определенной суммой денег. Хотя завтра как раз может оказаться, что тот же самый товар (или услуга) будет участвовать в акции и стоить в несколько раз дешевле, чем вы за него отдали вчера. Поэтому не стоит торопиться и совершать импульсивные покупки. Лучше подумайте, действительно ли это то, что вы хотели и не лучше ли подождать, пока начнутся распродажи (или акции) и вы сможете приобрести желаемое по более привлекательной цене.
«Я покупаю это, потому что именно сегодня звезды сошлись»
Люди, склонные находить в общих наблюдениях что-то индивидуальное, присущее их личности, сталкиваются с так называемым эффектом Барнума (эта особенность человеческого сознания активно используется в гороскопах, пророчествах и прочих подобных описаниях). Изучив картину дня, заботливо составленную астрологами, они тут же проецируют ее на себя и, поддавшись какому-то импульсу, совершают необдуманные поступки (например, тратят деньги на что-то, что им совершенно не нужно).
Фото: Pexels.com
«Торговаться? Вот еще!»
Казалось бы, что плохого в том, чтобы попросить скидку, особенно если речь идет о крупной покупке. Однако большинство людей предпочитают безропотно отдать сумму, озвученную продавцом, даже если она завышена в несколько раз, чем попробовать торговаться и получить для себя какую-то выгоду. Они либо не умеют это делать, либо считают это ниже своего достоинства (а вдруг кто-то решит, что у них нет денег, что они считают последние копейки и не могут себе позволить купить все, что им вздумается). Хотя многие богатые и знаменитые личности ничего плохого не видят в том, чтобы торговаться во время покупки и активно сбивают цену, чтобы вложить оставшиеся деньги во что-то еще.
«Если вещь попала мне в руки, то она уже моя»
Данным приемом пользуются продавцы. Они настойчиво предлагают вам подержать (потрогать, пощупать, примерить и так далее) вещь и как только товар попадает к вам в руки, то вы подсознательно начинаете считать его своим (а кто же просто так отдаст свое обратно?) и, соответственно, в большинстве случаев приобретаете. Помните об этом и не спешите брать в руки то, что не планировали приобретать (иначе действительно рискуете потратить деньги на ненужную вещь, хотя могли бы вложить их во что-то, стоящее или отложить на крупную покупку, ту же квартиру).
«Я так долго охотилась за этой новинкой, что не могу ее упустить»
Данная ловушка подстерегает тех, кто стремится обладать новинками (не важно, идет ли речь о новомодном гаджете или вещи из последней коллекции) раньше остальных, несмотря на то, что после ажиотажа та же самая вещь будет стоить на порядок дешевле. Они уверены, что делают неплохие инвестиции, но на деле просто попадаются на крючок рекламы – зачем пользоваться старым (прошлогодним и так далее) товаром, если можно взять стильный и современный? Прежде чем попадаться на эту уловку, подумайте, действительно ли вам так уж нужен смартфон, хотя старый еще неплохо работает, или очередная пара обуви, которая уже просто не помещается в шкаф. Решите для себя, что вам интереснее – поддаться ажиотажу и приобрести втридорога новинку, которая через какое-то время тоже будет считаться устаревшей или все же начать разумно относиться к деньгам и накопить уже на отдельную жилплощадь, о которой вы достаточно долго мечтали.
Фото: Pexels.com
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