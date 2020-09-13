Основные ловушки мышления, которые мешают вам накопить на квартиру

«Мне нужно это, чтобы доказать всем, что я могу себе многое позволить»

Еще одна ловушка, которая заставляет вас расстаться с деньгами – желание приобрести особый статус, подчеркнуть свою значимость и выделиться из толпы. Другими словами, вам нужна не сама вещь, а осознание того, что вы можете позволить себе что-то, чего нет у остальных. И неважно, что вы выложите за покупку последние деньги (или вовсе возьмете кредит), похвастаетесь новинкой, а затем уберете ее на полку в шкаф и благополучно о ней забудете. Попробуйте перестроиться таким образом, чтобы не гнаться за статусом, а брать только то, что вам действительно необходимо (и перед тем, как оплатить товар, возьмите себе время на размышление). Если вы не передумаете его покупать, то берите. А если поймете, что вполне можете обойтись без него, то не тратьте деньги впустую и отложите их до лучших времен (начните формировать финансовую подушку безопасности или откройте счет и получайте проценты).

«Я стала зарабатывать больше, так почему же я не могу порадовать себя шопингом?»

Какие эмоции вы испытываете, когда вам повышают зарплату? Правильно, радость. Вы тут же начинаете прикидывать в уме, сколько всего хорошего теперь можете себе позволить. Точно также считает большая половина людей и попадает в очередную ловушку. Безусловно, их доход увеличился на какой-то процент и подсознательно они уже считают себя вполне успешными и платежеспособными. Однако при этом они не берут в расчет инфляцию, которая как раз и съедает всю прибавку к зарплате, поэтому и накупить товаров сейчас они могут меньше, чем на ту сумму, которую получали в прошлом году. Другими словами, вы воспринимаете номинальную, а не реальную стоимость денег и не осознаете, что ваше благосостояние как раз никак не изменилось (если только не стало чуть хуже, по сравнению с прошлым периодом).

«Если я не приобрету это сейчас, то упущу возможность»

В данную ловушку попадают жертвы рекламы. Помните красивые яркие баннеры, обещающие, что вы можете стать одним из немногих счастливчиков, если потратите деньги сегодня, иначе завтра товара уже не будет и вы останетесь ни с чем. Ваш мозг тут же начинает поддакивать, что это отличное предложение и от него не стоит отказываться и вы уже сами не понимаете, как расстаетесь с определенной суммой денег. Хотя завтра как раз может оказаться, что тот же самый товар (или услуга) будет участвовать в акции и стоить в несколько раз дешевле, чем вы за него отдали вчера. Поэтому не стоит торопиться и совершать импульсивные покупки. Лучше подумайте, действительно ли это то, что вы хотели и не лучше ли подождать, пока начнутся распродажи (или акции) и вы сможете приобрести желаемое по более привлекательной цене.

«Я покупаю это, потому что именно сегодня звезды сошлись»

Люди, склонные находить в общих наблюдениях что-то индивидуальное, присущее их личности, сталкиваются с так называемым эффектом Барнума (эта особенность человеческого сознания активно используется в гороскопах, пророчествах и прочих подобных описаниях). Изучив картину дня, заботливо составленную астрологами, они тут же проецируют ее на себя и, поддавшись какому-то импульсу, совершают необдуманные поступки (например, тратят деньги на что-то, что им совершенно не нужно).