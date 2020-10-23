Ошибки в ведении бюджета, которые могут привести вас к банкротству
Игнорирование обязательных платежей
Одна из самых распространенных ошибок, которая может подпортить нервы и пробить дыру в бюджете — перестать оплачивать обязательные платежи. Так, например, если вдруг из соображений экономии вы решите игнорировать коммунальные платежи, то затем вам придется не только вернуть всю сумму, но и выплатить пени за просрочку (таким образом, вы переплатите намного больше, чем если бы оплачивали квитанции точно в срок). К тому же злостным неплательщикам могут отключить воду, свет и газ, что, согласитесь, тоже весьма неприятно. Поэтому постарайтесь распределять свой бюджет таким образом, чтобы сначала вносить обязательные платежи, а оставшиеся средства распределять на все остальные ваши нужды.
Нерациональное использование кредитных карт
В умелых руках это неплохой инструмент, с помощью которого можно не только «занять» у самого себя до зарплаты, но и получить определенные бонусы и привилегии, а также заработать (например, возвращая определенный кешбэк с покупок). Но это лишь в том случае, если не забывать возвращать средства в установленный срок (беспроцентный льготный период) и не превышать лимит кредитных средств. В противном случае можно уйти в минус по кредитной карте и накопить весьма внушительный долг.
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Стремление помочь всем и каждому
Помогать, конечно, нужно, но только с умом. Эксперты в очередной раз напоминают, что давать в долг надо такую сумму, с которой вы готовы будете расстаться, если вдруг должник не сможет вовремя вернуть вам деньги. К сожалению, об этом многие забывают и затем с удивлением обнаруживают, что крупную сумму им возвращать не собираются, а отсутствие расписки и вовсе ставит под сомнение тот факт, что они кому-то что-то передавали. Поэтому если вдруг вы хотите кому-то помочь материально, то дайте ту сумму, с которой вам не жалко будет расстаться или попросите человека написать расписку, которая будет некой гарантией того, что с должника можно будет как-то стрясти средства, если вдруг он по каким-то причинам не сможет (или не захочет) платить.
Большое количество кредитов
Еще одна ошибка, которая может привести к плачевным результатам, по мнению экспертов, — набрать большое количество кредитов, не рассчитать свои финансовые возможности и взять еще одну порцию кредитов для закрытия предыдущих. Многие должники до последнего были уверены в гениальности данной идеи, пока не оказались в долговой яме, из которой выбраться самостоятельно не так уж и просто.
Отсутствие финансовой подушки
Эксперты рекомендуют приучить себя ежемесячно откладывать определенную сумму денег, чтобы формировать неприкосновенный запас на случай возникновения какого-нибудь непредвиденного обстоятельства. По мнению финансистов, сумма равная примерно шести вашим окладам поможет продержаться на плаву определенное время, если вдруг вы окажетесь без работы и на горизонте не будет достойных предложений о сотрудничестве. Кроме того, может случиться какая-нибудь неприятность с родными и близкими, которым не на кого рассчитывать, кроме как на вас, поэтому ваш неприкосновенный запас окажется весьма кстати.
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Жизнь не по средствам
Зачастую люди хотят показаться лучше, чем они есть и всеми способами стремятся продемонстрировать свою финансовую независимость. Так, например, они влезают в долги, лишь бы приобрести себе очередную статусную вещь, без которой вполне могли бы и обойтись. Наверняка вы тоже знаете тех, кто берет кредит под невыгодный процент, лишь бы купить навороченный гаджет последней модели, хотя и предыдущая модель отлично работала, хоть и смотрелась менее статусно. Подумайте, действительно ли вы хотите залезть в долги, лишь бы кому-то что-то доказать.
Трата большей части бюджета на развлечения
Финансисты советуют всем тем, кто мечтает накопить большую сумму денег за короткий срок, не отказываться совсем от отдыха, но пересмотреть формат и сократить статью расходов на развлечения. Единственное, очень важно соблюдать меру. Ведь если вы будете работать без выходных, лишая себя отдыха, ради какой-то глобальной цели, то рискуете получить проблемы со здоровьем и психоэмоциональное расстройство. Поэтому не лишайте себя удовольствия, но не впадайте в крайность.
Отсутствие долгосрочных целей
Несмотря на то, что многие хотят жить «как в сказке», большинство людей имеют весьма смутные представления о том, что могло бы им подарить эту самую сказочную жизнь. Другими словами, они понятия не имеют, что именно хотят получить и каким образом этого можно добиться. Именно отсутствие долгосрочной цели и, соответственно, плана, который помог бы получить желаемое, по мнению финансистов, может сыграть с вами злую шутку и довести до банкротства. Например, вы любите готовить и были бы рады, если ваши кулинарные шедевры могли отведать не только друзья и родные, но и другие люди. Казалось бы, что проще? Ведь можно открыть ресторан (или для начала небольшое кафе) и реализовать там свои кулинарные таланты. Но вместо того, чтобы сесть, расписать поэтапно действия, которые приблизили бы вас к мечте, вы продолжаете ждать, пока кто-то другой придет и сделает большую часть работы за вас и продолжаете тратить средства на то, без чего вполне могли бы обойтись.
Фото: Pexels.com
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