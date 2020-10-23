Ошибки в ведении бюджета, которые могут привести вас к банкротству

Жизнь не по средствам

Зачастую люди хотят показаться лучше, чем они есть и всеми способами стремятся продемонстрировать свою финансовую независимость. Так, например, они влезают в долги, лишь бы приобрести себе очередную статусную вещь, без которой вполне могли бы и обойтись. Наверняка вы тоже знаете тех, кто берет кредит под невыгодный процент, лишь бы купить навороченный гаджет последней модели, хотя и предыдущая модель отлично работала, хоть и смотрелась менее статусно. Подумайте, действительно ли вы хотите залезть в долги, лишь бы кому-то что-то доказать.

Трата большей части бюджета на развлечения

Финансисты советуют всем тем, кто мечтает накопить большую сумму денег за короткий срок, не отказываться совсем от отдыха, но пересмотреть формат и сократить статью расходов на развлечения. Единственное, очень важно соблюдать меру. Ведь если вы будете работать без выходных, лишая себя отдыха, ради какой-то глобальной цели, то рискуете получить проблемы со здоровьем и психоэмоциональное расстройство. Поэтому не лишайте себя удовольствия, но не впадайте в крайность.

Отсутствие долгосрочных целей

Несмотря на то, что многие хотят жить «как в сказке», большинство людей имеют весьма смутные представления о том, что могло бы им подарить эту самую сказочную жизнь. Другими словами, они понятия не имеют, что именно хотят получить и каким образом этого можно добиться. Именно отсутствие долгосрочной цели и, соответственно, плана, который помог бы получить желаемое, по мнению финансистов, может сыграть с вами злую шутку и довести до банкротства. Например, вы любите готовить и были бы рады, если ваши кулинарные шедевры могли отведать не только друзья и родные, но и другие люди. Казалось бы, что проще? Ведь можно открыть ресторан (или для начала небольшое кафе) и реализовать там свои кулинарные таланты. Но вместо того, чтобы сесть, расписать поэтапно действия, которые приблизили бы вас к мечте, вы продолжаете ждать, пока кто-то другой придет и сделает большую часть работы за вас и продолжаете тратить средства на то, без чего вполне могли бы обойтись.

Фото: Pexels.com

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