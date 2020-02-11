Оправдываете свою некомпетентность и еще 8 признаков, что вы совсем уже заврались (и окружающие вас раскусили)
Вам скучно и хочется привлечь к себе внимание
Некоторые люди признаются, что их жизнь настолько скучна и предсказуема, что они выдумывают разные небылицы, лишь бы как-то разнообразить свой досуг. С одной стороны, они таким образом привлекают к себе внимание окружающих и хоть как-то пытаются оживить свои будни, но с другой, постепенно они завираются настолько, что перестают отличать правду от вымысла, отравляя жизнь не только себе, но и другим. Таким личностям, по мнению экспертов, можно найти более достойное применение своей богатой фантазии – вести блоги, писать книги или придумывать захватывающие сценарии. Вот где благодарная публика и возможность удовлетворить свои интересы.
Вы искренне верите в то, что говорите
Эксперты утверждают, что патологический врун совершенно искренне верит в то, что он говорит. И не важно. придумал ли он эту историю пять минут назад или взял сюжет какого-то фильма, он дополнит рассказ такими подробностями, которые заставят вас усомниться в реальности происходящего. Ведь не зря же говорят, что, если вы хотите убедить окружающих в своей правоте, придумайте историю попроще – а сочинив нечто мало похожее на правду вы рискуете попасться на какой-либо мелочи и поставить свою репутацию под удар (вас внесут в список людей, которым категорически нельзя доверять и перестанут к вам обращаться). Понаблюдайте за собой, возможно и в вашем окружении вас давным-давно раскусили и теперь не воспринимают ваши слова и действия всерьез.
Фото: vostock-photo
Вас не смущает этическая сторона вопроса
Пока одни переживают по поводу того, что нечаянно (или вопреки сложившихся обстоятельств), позволили себе обмануть кого-то, другие мастерски выдумывают все новые небылицы, не заботясь о моральной стороне своего поведения. Они запросто могут распустить слухи о ком-то, существенно испортив жизнь этому человеку, переврать факты и принести убытки компании в которой работают (от их действий может пострадать деловая репутация, что приведет к снижению объемов производства и, соответственно, прибыли). Если вы и за собой стали замечать, что вам абсолютно все равно, как ваши слова (или действия) скажутся на окружающих, то, возможно, стоит вспомнить о том, что рано или поздно другие люди могут ответить вам тем же (или придумают другой способ вас поставить на место). И тогда, как говорится, не обижайтесь.
Вы стараетесь скрыть свою зависимость (или вредные привычки)
Некоторые люди целенаправленно врут всем вокруг, лишь бы скрыть тот факт, что у них есть какая-то определенная зависимость (или вредные привычки, о которых они предпочли бы не распространяться). Речь идет, например, о проблемах с алкоголем, с законом и так далее. И им проще наврать с три короба, лишь бы никто не докопался до сути. Увы, но правда рано или поздно все равно выходит наружу и как бы вы не старались спрятать скелеты в шкафу, о них все равно станет известно. И хуже, если, например, ваши близкие узнают об этом от других людей, а не от вас. В этом случае они могут разорвать с вами отношения и предоставят возможности самостоятельно выпутываться из своей лжи и проблем. Поэтому лучше честно расскажите о своих проблемах и обратитесь за помощью (близкие не оставят вас в беде и сделают все возможное, чтобы вместе с справиться со сложной ситуацией).
Вы оправдываете свою некомпетентность
Вместо того, чтобы честно признаться, что ваши навыки далеки от совершенства и вам еще есть чему учиться, вы всеми правдами и неправдами «маскируете» свою некомпетентность или безграмотность, лишь бы выглядеть достойно в глазах других людей. И вам все равно, что отсутствие у вас должных знаний или навыков может кому-то навредить (прямо или косвенно), главное для вас – не попасться на своем вранье раньше времени. Чтобы не переживать каждый день о том, как бы друзья и коллеги не узнали всю нелицеприятную правду, лучше наберитесь смелости и сами признайтесь в том, что у вас есть слабые стороны, которые вы хотели бы подтянуть (или изменить). Когда человек сам обращается за помощью, это говорит о его желании меняться и готовности сделать все, лишь бы ускорить данный процесс.
Фото: vostock-photo
Вы приписываете себе чужие заслуги
Еще один повод насторожиться и подумать, не слишком ли много вы на себя берете – приписывание себе чужих заслуг. Не важно, касается ли это рабочих или личных отношений, но если вы не видите ничего плохого в том, чтобы присвоить себе чьи-то таланты и успехи, то не удивляйтесь потом, почему окружающие не хотят иметь с вами никаких дел. Как говорят успешные люди – репутация нарабатывается годами, а теряется в один миг. Очень легко испортить со всеми отношения, попавшись лишь пару раз на своем вранье. Вам просто перестанут доверять и предпочтут не иметь никаких дел (а зачем, если потом вы также припишите себе успехи и таланты, которыми вовсе не обладаете). Постарайтесь с достоинством принять тот факт, что кто-то намного удачливее, талантливее и обеспеченнее вас. Ведите честную игру и не словами, а делом докажите, что тоже можете чего-то добиться в жизни (а не просто хвастаться тем, чего у вас нет).
Ваши истории обрастают новыми подробностями
Возможно вы уже не замечаете, что ваши истории с каждым днем становятся все более красочными и захватывающими. Вы, подобно Шахерезаде, придумываете все новые и новые небылицы, лишь бы завладеть вниманием окружающих и заставить их в конечном счете сделать то, что нужно именно вам. И вам все равно, что ваши повествования не имеют ничего общего с реальностью – ведь главное, что вы добьетесь своей цели, пусть даже такой ценой. Эксперты рекомендуют не увлекаться, ведь в противном случае люди легко смогут вывести вас на чистую воду, и вы растеряете все свое окружение.
Вы забываете кому и что уже говорили
Если вы вдруг заметили, что окружающие стали на вас косо поглядывать или вовсе - прерывать на полуслове и заканчивать за вас мысль, то, возможно, вы перестали следить за тем, что и кому вы уже рассказали. «Ну и что тут такого? Пусть послушают еще раз», - могут подумать некоторые упрямцы. На самом деле это не настолько безобидно, как кажется на первый взгляд. Ведь так вы можете не только настроить против себя других людей, но и попасть в по-настоящему неловкие (или даже опасные) ситуации. Попробуйте не подставляться сами и не подставлять других и тогда есть шанс, что к вашим словам будут прислушиваться и вас начнут уважать (а не ругать при каждом удобном случае).
Вы прикрываетесь ложью «во спасение»
Не исключаем что бывают такие моменты, когда действительно лучше утаить правду, чем искалечить, допустим, жизнь другому человеку (или окончательно испортить с ним отношения). Но, если вы каждую свою выдумку оправдываете этой благой целью, и не понимаете, что перестали отличать реальность от своих фантазий, тогда вам стоит остановиться и задуматься над тем, что вы вредите не только окружающим, но и себе самим. Попробуйте изменить свою тактику и начните говорить правду. Это совсем не сложно, поверьте.
Фото: vostock-photo
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