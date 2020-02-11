Оправдываете свою некомпетентность и еще 8 признаков, что вы совсем уже заврались (и окружающие вас раскусили)

Вы приписываете себе чужие заслуги

Еще один повод насторожиться и подумать, не слишком ли много вы на себя берете – приписывание себе чужих заслуг. Не важно, касается ли это рабочих или личных отношений, но если вы не видите ничего плохого в том, чтобы присвоить себе чьи-то таланты и успехи, то не удивляйтесь потом, почему окружающие не хотят иметь с вами никаких дел. Как говорят успешные люди – репутация нарабатывается годами, а теряется в один миг. Очень легко испортить со всеми отношения, попавшись лишь пару раз на своем вранье. Вам просто перестанут доверять и предпочтут не иметь никаких дел (а зачем, если потом вы также припишите себе успехи и таланты, которыми вовсе не обладаете). Постарайтесь с достоинством принять тот факт, что кто-то намного удачливее, талантливее и обеспеченнее вас. Ведите честную игру и не словами, а делом докажите, что тоже можете чего-то добиться в жизни (а не просто хвастаться тем, чего у вас нет).

Ваши истории обрастают новыми подробностями

Возможно вы уже не замечаете, что ваши истории с каждым днем становятся все более красочными и захватывающими. Вы, подобно Шахерезаде, придумываете все новые и новые небылицы, лишь бы завладеть вниманием окружающих и заставить их в конечном счете сделать то, что нужно именно вам. И вам все равно, что ваши повествования не имеют ничего общего с реальностью – ведь главное, что вы добьетесь своей цели, пусть даже такой ценой. Эксперты рекомендуют не увлекаться, ведь в противном случае люди легко смогут вывести вас на чистую воду, и вы растеряете все свое окружение.

Вы забываете кому и что уже говорили

Если вы вдруг заметили, что окружающие стали на вас косо поглядывать или вовсе - прерывать на полуслове и заканчивать за вас мысль, то, возможно, вы перестали следить за тем, что и кому вы уже рассказали. «Ну и что тут такого? Пусть послушают еще раз», - могут подумать некоторые упрямцы. На самом деле это не настолько безобидно, как кажется на первый взгляд. Ведь так вы можете не только настроить против себя других людей, но и попасть в по-настоящему неловкие (или даже опасные) ситуации. Попробуйте не подставляться сами и не подставлять других и тогда есть шанс, что к вашим словам будут прислушиваться и вас начнут уважать (а не ругать при каждом удобном случае).

Вы прикрываетесь ложью «во спасение»

Не исключаем что бывают такие моменты, когда действительно лучше утаить правду, чем искалечить, допустим, жизнь другому человеку (или окончательно испортить с ним отношения). Но, если вы каждую свою выдумку оправдываете этой благой целью, и не понимаете, что перестали отличать реальность от своих фантазий, тогда вам стоит остановиться и задуматься над тем, что вы вредите не только окружающим, но и себе самим. Попробуйте изменить свою тактику и начните говорить правду. Это совсем не сложно, поверьте.