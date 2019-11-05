Офисные бои без правил: как тактично поставить коллегу на место, сохранив при этом свое лицо

Отвечать заботой и внимательностью на нападки

Один из самых действенных способов противостоять агрессору – быть максимально вежливым и сдержанным с ним. Психологи уверяют, что как только лишить человека удовольствия наслаждаться вашей реакцией на его нападки, как интерес его тут же иссякнет. Ведь нет никакого смысла задирать тех, кто спокойно реагирует на его выходки. Будьте уверены, что ваша вежливость и спокойствие выбьют его из колеи, ведь он явно ожидал совершенно другого эффекта и надеялся на противоположный результат. А вы в очередной раз сможете продемонстрировать, что способны четко мыслить и спокойно действовать даже в стрессовой ситуации.

Выявить слабое место обидчика

Возможно, что у человека, который проявляет к вам агрессию тоже найдется немало комплексов и страхов, о которых он предпочитает молчать. Если вам удастся выявить слабое место обидчика, то можете периодически по нему давить, чтобы дать понять человеку, что вы не так-то просты и сумеете за себя постоять. Обычно хватает нескольких дней активного троллинга, чтобы агрессор признал свою вину и ретировался. Если же вам достался «крепкий орешек», не прекращающий свои нападки даже после того, как вы демонстративно прошлись по его комплексам и недостаткам, то подключайте тяжелую артиллерию – найдите главного сплетника офиса и по секрету поделитесь с ней какой-нибудь важной информацией о человеке, попросив, конечно же, никому не говорить. Будьте уверены, что через некоторое время весь офис будет обсуждать приукрашенную версию вашей истории, снабжая ее еще более пикантными фактами. Наверняка обидчик не захочет быть всеобщим посмешищем, потому постарается оперативно исправить ситуацию, переключив свое внимание с вас на тех, кто распускает нелицеприятные сплетни о нем.

Используйте то же оружие

Психологи уверяют, что лучший способ поставить человека на место – отзеркаливать его же действия. Попробуйте делать то же, что и обидчик, уделяя особое внимание его жестам, манере разговора и поведению. При этом не нужно опускаться до откровенного хамства, а лишь тактично использовать против человека его собственные методы. И делать это лучше не демонстративно, а как бы невзначай. Поверьте, он очень быстро уловит смысл подобной акции и, испытав в действии свои же собственные методы, оперативно переключится на кого-то другого.