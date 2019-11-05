Офисные бои без правил: как тактично поставить коллегу на место, сохранив при этом свое лицо
Сохранять хладнокровие и выдержку
Порой бывает очень трудно сдержаться и не ответить тому, кто намеренно выводит вас из себя. Однако психологи предостерегают, что как только вы позволите себе нечто подобное, то на вас тут же выльется новый поток негатива, справиться с которым будет не так-то и просто. Чтобы не спровоцировать очередную волну нападок, просто постарайтесь сохранять хладнокровие и выдержку. Это не значит, что нужно становиться мишенью для агрессора, нужно лишь дать понять обидчику, что его действия вас совершенно не задевают. Либо вызвать человека на откровенный разговор и спокойно поинтересоваться, чем же именно вы ему не угодили, пусть выскажет все свои претензии и недовольства. Обычно после такого тет-а-тета конфликт сходит на нет и в коллективе воцаряется мир и покой.
Не реагировать на провокации
Если вы столкнулись с пассивной агрессией, целью которой обычно является лишь выражение конкретных эмоций, то постарайтесь не вступать в перепалку, не поддерживать игру и не давать возможность человеку перейти от выражения неприязни к каким-то конкретным действиям. Просто игнорируйте обидчика, сведите ваше общение на нет, тогда интерес задевать вас пропадет сам собой. Если же нет возможности избегать агрессора, тогда будьте с ним подчеркнуто вежливы и максимально корректны. Поверьте, что это подействует лучше, чем публичные разборки и взаимные подколы. Можете даже сыграть на опережение и при появлении первых признаков недовольства в ваш адрес, просто высказать человеку, что он слишком близко все воспринимает к сердцу и не стоит беспокоиться по пустякам. Тем самым вы пресечете новые нападки и дадите понять, что не будете молчать, особенно если это касается непосредственно вас самих.
Фото: vostock-photo
Отвечать заботой и внимательностью на нападки
Один из самых действенных способов противостоять агрессору – быть максимально вежливым и сдержанным с ним. Психологи уверяют, что как только лишить человека удовольствия наслаждаться вашей реакцией на его нападки, как интерес его тут же иссякнет. Ведь нет никакого смысла задирать тех, кто спокойно реагирует на его выходки. Будьте уверены, что ваша вежливость и спокойствие выбьют его из колеи, ведь он явно ожидал совершенно другого эффекта и надеялся на противоположный результат. А вы в очередной раз сможете продемонстрировать, что способны четко мыслить и спокойно действовать даже в стрессовой ситуации.
Выявить слабое место обидчика
Возможно, что у человека, который проявляет к вам агрессию тоже найдется немало комплексов и страхов, о которых он предпочитает молчать. Если вам удастся выявить слабое место обидчика, то можете периодически по нему давить, чтобы дать понять человеку, что вы не так-то просты и сумеете за себя постоять. Обычно хватает нескольких дней активного троллинга, чтобы агрессор признал свою вину и ретировался. Если же вам достался «крепкий орешек», не прекращающий свои нападки даже после того, как вы демонстративно прошлись по его комплексам и недостаткам, то подключайте тяжелую артиллерию – найдите главного сплетника офиса и по секрету поделитесь с ней какой-нибудь важной информацией о человеке, попросив, конечно же, никому не говорить. Будьте уверены, что через некоторое время весь офис будет обсуждать приукрашенную версию вашей истории, снабжая ее еще более пикантными фактами. Наверняка обидчик не захочет быть всеобщим посмешищем, потому постарается оперативно исправить ситуацию, переключив свое внимание с вас на тех, кто распускает нелицеприятные сплетни о нем.
Используйте то же оружие
Психологи уверяют, что лучший способ поставить человека на место – отзеркаливать его же действия. Попробуйте делать то же, что и обидчик, уделяя особое внимание его жестам, манере разговора и поведению. При этом не нужно опускаться до откровенного хамства, а лишь тактично использовать против человека его собственные методы. И делать это лучше не демонстративно, а как бы невзначай. Поверьте, он очень быстро уловит смысл подобной акции и, испытав в действии свои же собственные методы, оперативно переключится на кого-то другого.
Фото: vostock-photo
Собрать компромат и слить информацию кому следует
Наверняка у того, вас задирает тоже не все так гладко, в противном случае человек бы занимался своими делами, а не доставал вас. Поэтому изучите его соцсети, определите круг общения, узнайте, чем занимается в рабочее и свободное время (некоторые сотрудники даже, находясь в офисе умудряются решать свои личные вопросы, игнорируя дедлайны и важные поручения). Возможно, вы выясните, что ваш обидчик «сливает» информацию конкурентам, активно ищет другую работу, не проинформировав о своем решении руководству, переводит деньги из бюджета себе в карман, запустил свой проект, используя для него наработки вашей компании или вовсе имеет странное увлечение, способное негативным образом сказаться на репутации вашей организации. Вся эта информация наверняка будет интересна шефу или службе безопасности. А заодно и близким людям, которые могут даже не догадываться, c кем им приходится иметь дело.
Испортить отчет, удалить презентацию или подменить нужный файл
Это, конечно, можно расценивать как мелкое хулиганство, однако согласитесь, что если человек не понимает по-хорошему и не желает исправляться, то можно проучить его именно такими способами. Данный метод особенно подойдет тем, кто имеет доступ к рабочим материалам всех коллег. Тогда можно, например, незаметно изменить данные в отчете, перевести файл на какой-нибудь экзотический язык (предварительно сохранив оригинал к себе на компьютер), удалить отчет или презентацию, подменить важный документ на менее значимый, забыть сообщить о дате важных переговорах и поручениях шефа, и так далее. Главное действовать аккуратно, не привлекая к себе внимание. И первой же предлагать свою помощь по устранению ошибок. Тогда вам удастся и лицо сохранить, и отомстить обидчику.
Фото: vostock-photo
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