### В 35-40 лет жизнь только начинаетсяНеправы те кто считают что в 30+ уже бесполезно о чем-то мечтать и на что-то надеяться Помните героиню культового фильма «Москва слезам не верит» которая лишь к 40 годам обрела свое женское счастье даже несмотря на то что уже перестала верить в любовь Психологи напоминают что состояние счастья не зависит от возраста или от того есть кто-то рядом с вами или нет Вы можете чувствовать себя совершенно прекрасно и в одиночестве понимая что сформировались как личность что достигли желаемого и впереди еще есть много всего интересного чем бы вы хотели заняться Вы не страдаете от того что ваши подруги допустим все давно уже выскочили замуж а вы все по их мнению «витаете в облаках» На самом деле лишь вам решать как распорядится своей жизнью а не сдаваться под натиском общественности и не выскакивать замуж за первого встречного лишь потому что к незамужним дамам до сих пор относятся предвзято### Правильная расстановка приоритетовЕсли вы понимаете, что на данном этапе не готовы от чего-либо отказываться, то вам не нужно согласовывать с кем-то свое решение или переживать, как это отразится на вашем избраннике. Вы четко осознаете, что именно для вас сейчас важно, а что может и подождать и действуете, исходя из этих соображений. Другими словами, вы поступаете так, как удобно вам, а не так, как того требуют обстоятельства (или какой-то конкретный человек). Кроме того, вы гораздо мобильнее в принятии решений и можете с легкостью изменить свою жизнь, если посчитаете нужным. В отличие от тех, кто находится в отношениях. Парочкам действительно сложнее решиться на какие-то глобальные изменения просто потому, что им сначала необходимо все обсудить, взвесить все «за» и «против» и найти решение, которое устроило бы обоих партнеров. ### Компромиссы – не про васК определенному возрасту вы уже имеете четкие представления о том, какой человек должен быть рядом с вами и не соглашаетесь на что-то другое. И здесь речь не о завышенных ожиданиях, просто вы становитесь настолько самодостаточны, что просто не понимаете, зачем искусственно создавать себе проблемы и связывать свою жизнь с тем, кто вам не подходит по каким-то параметрам. Другое дело, если вы встречаете на своем пути достойного кандидата, с которым, точно знаете, ваша жизнь изменится в лучшую сторону. И если вы понимаете, что этот человек будет вас вдохновлять и мотивировать, то лишь тогда решаетесь забыть про статус одиночки. В иных случаях вы прекрасно обойдетесь без этих драм – компромиссы нужны лишь тем, кто уже находится в отношениях, а свободные люди не тратят на это свое время, силы и нервы.### Отсутствие финансовых проблемДругими словами, вы никому ничем не обязаны и можете поступать так, как считаете нужным. У вас есть моральный долг перед собой – стать счастливой и именно на этом вы должны сосредоточиться. В том числе и в ведении бюджета. Психологи утверждают, что люди, не состоящие в отношениях, гораздо более ответственно подходят к денежным вопросам, ведь точно знают, что полагаться могут только на себя (и в случае провала спрашивать будут тоже только с себя). Именно поэтому, как бы странно это не звучало, они быстрее приходят к тому, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности, более обдуманно распоряжаются своими деньгами и не испытывают стресс от того, что им придется перед кем-то отчитываться за свои траты. Даже если они, скажем, в этом месяце вышли из своего лимита и позволили себе спустить большую часть поступлений на вещь мечты, то уже в следующем они найдут способ «закрыть дыру» в бюджете. Согласно недавним исследованиям, люди, состоявшие в отношениях, оказались менее защищены финансово, потому как бездумно тратили деньги на ветер, полагая, что в случае необходимости смогут что-то одолжить у своего партнера. При этом большинство из них вообще не были уверены в том, что смогут обеспечить достойное будущее своей второй половинке. «Одиночки» в этом смысле более дисциплинированы – они точно знают, сколько у них есть денег на данный момент, тратят ровно столько, сколько могут себе позволить и обязательно компенсируют в следующем месяце, если вдруг в этом допустили перерасход. ### Ваша жизнь – ваши правилаСекс на первом свидании? Почему бы и нет! Поездка на море прямо сейчас? Тоже приветствуется! Вы не подстраиваетесь под настроение других людей и можете делать то, что посчитаете нужным. Например, поэкспериментировать в постели и определиться, что именно вам доставляет удовольствие, а от чего вы бы с легкостью отказались. И если в паре зачастую партнеры не решаются на какие-то «вольности» в сексе, переживая, как это потом скажется на отношениях (в случае, например, если что-то пойдет не так или одному из них категорически не понравится эксперимент), то вам, как говорится, все карты в руки. Вам не придется отчитываться перед кем-то за свое поведение или переживать о том, что о вас подумают окружающие. Вы позволяете себе то, что не противоречит вашим принципам, нормам жизни и воспитанию. ### Четкое понимание целей и способов их достиженияТем, кто находится в отношениях, наверняка знакомо то чувство, когда приходится подстраиваться под свою вторую половинку, менять свои планы в угоду другим и отказываться от каких-то возможностей. Зачастую дамы добровольно жертвуют своей карьерой и мечтами, чтобы всецело посвятить себя любимому человеку и помочь ему добиться желаемого. И вот когда их партнер добивается определенных высот и меняет свой взгляд на какие-то вещи (в том числе и в отношениях), эти женщины с грустью понимают, что потратили свою жизнь на служение кому-то, вместо того, чтобы реализовать свои планы и исполнить свои мечты. Одиночкам в этом смысле проще – они четко видят цель, используют любую возможность и точно знают, что именно сделает их счастливыми (им просто некогда оглядываться на других и переживать о том, что там говорят окружающие, иначе они просто не добьются тех высот, о которых всегда мечтали). ### Свобода выбора во всемВы единолично распоряжаетесь своим временем, выбирая те занятия и увлечения, которые вам по душе. Вам не нужно менять свои планы или подстраиваться под кого-то еще – вы спокойно можете пробовать несколько вариантов и в конце выбрать тот, который подходит вам идеально. Например, вы можете отправиться в путешествие, пойти в СПА, вместо того чтобы заниматься уборкой или приготовлением семейного ужина или спокойно валяться весь день за просмотром сериалов – это лишь ваше время, и никто не может запретить вам проводить его так, как вы считаете нужным. ### Свой круг общения формируете выС возрастом ваш круг общения проходит тщательную проверку и большинство людей, которых вы раньше считали, допустим, друзьями (или хотя бы приятелями), отсеиваются сами собой. Теперь вам уже не нужно тратить время на общение с теми, кто вызывает у вас неприятные эмоции или переживать по поводу того, какое впечатление вы на них производите. Рядом с вами остаются лишь те люди, знакомством с которыми вы действительно гордитесь, и они отвечают вам взаимностью. Вы с неохотой впускаете кого-то нового в свою устоявшуюся жизнь, предпочитая сначала устроить человеку определенную проверку, прежде чем раскрывать перед ним свою душу. ### Никаких болезненных отношенийТем, кто находится в паре, приходится думать о том, как бы ненароком не задеть чувства своего партнера, если вдруг станет понятно, что любовь прошла и пора расходится. Некоторые люди, согласно исследованиям, предпочитают тянуть бесперспективные отношения, лишь потому, что не хотят ранить своего партнера, пусть даже понимают, что чувства прошли и такое поведение не делает их счастливыми. Тем же, кто выбирает статус «сингл», по тем или иным причинам, подобные переживания не знакомы. В силу того, что они не соглашаются на компромиссы, они просто не доводят ситуацию до того, чтобы тратить свое время впустую. Им проще честно сказать человеку, что чувства прошли и совместное будущее им не светит, чем тешить избранника пустыми надеждами и страдать от собственного бессилия. Психологи напоминают, что нет безвыходных ситуаций – вы сами загоняете себя в определенные рамки и впадаете в депрессию из-за того, что никак не можете принять верное решение. А ведь не зря говорят, что «Человек создан для счастья», поэтому если понимаете, что отношения не клеятся, самое разумное – честно признаться в этом партнеру и заняться тем, что делает вас по настоящему счастливой. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!