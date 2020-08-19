Одиночество после 30 лет: почему вы до сих пор не замужем и как это можно исправить

Опыт имеет значение

Причин одиночества в зрелом возрасте, по мнению специалистов, несколько. Во-первых, со временем социальных контактов у нас становится меньше – это факт. Семейные все больше проводят времени с такими же семейными парами. Одиночки ищут компанию в обществе друг друга – у всех общие интересы. Чем старше мы становимся, тем более устоявшимся и предсказуемым становится наш образ жизни. Как правило он строится по принципу: дом, работа, уборка и спорт на выходных. Нам уже сложнее сорваться в поход или тусовку за город. Мы просчитываем во сколько вернемся, успеем ли сделать намеченные на выходные дела... А чем меньше у нас контактов с другими людьми, тем меньше вероятность нового знакомства.

Конечно, значение имеет опыт. Чем больше разочарований и неудачных романов за плечами, тем осторожней мы в новых отношениях. Накапливается усталость, недоверие. Да и примеры вокруг то и дело заставляют снять розовые очки тех, кто еще их носит. Только вспомните, сколько медийных пар за последнее время объявили о разводе. С виду их жизнь была картинкой: крепкая семья, дети, достаток, мотивирующие цитаты. А затем развод и публичное выяснение отношений. И вдобавок выясняется, что разлад в семье начался еще несколько лет назад, но все это время пара упорно работала на имидж счастливой семьи в соцсетях. Поневоле закрадываются мысли: а крепкие семьи в принципе существуют?