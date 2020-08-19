Одиночество после 30 лет: почему вы до сих пор не замужем и как это можно исправить
Опыт имеет значение
Причин одиночества в зрелом возрасте, по мнению специалистов, несколько. Во-первых, со временем социальных контактов у нас становится меньше – это факт. Семейные все больше проводят времени с такими же семейными парами. Одиночки ищут компанию в обществе друг друга – у всех общие интересы. Чем старше мы становимся, тем более устоявшимся и предсказуемым становится наш образ жизни. Как правило он строится по принципу: дом, работа, уборка и спорт на выходных. Нам уже сложнее сорваться в поход или тусовку за город. Мы просчитываем во сколько вернемся, успеем ли сделать намеченные на выходные дела... А чем меньше у нас контактов с другими людьми, тем меньше вероятность нового знакомства.
Конечно, значение имеет опыт. Чем больше разочарований и неудачных романов за плечами, тем осторожней мы в новых отношениях. Накапливается усталость, недоверие. Да и примеры вокруг то и дело заставляют снять розовые очки тех, кто еще их носит. Только вспомните, сколько медийных пар за последнее время объявили о разводе. С виду их жизнь была картинкой: крепкая семья, дети, достаток, мотивирующие цитаты. А затем развод и публичное выяснение отношений. И вдобавок выясняется, что разлад в семье начался еще несколько лет назад, но все это время пара упорно работала на имидж счастливой семьи в соцсетях. Поневоле закрадываются мысли: а крепкие семьи в принципе существуют?
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Замуж уже необязательно?
Параллельно женщины все чаще констатируют, что наличие мужчины в жизни совсем необязательно. Если раньше мужчина считался кормильцем семьи и добытчиком, то теперь женщины зачастую сами прекрасно справляются с этой ролью. Немало пар, в которых девушка зарабатывает больше – социальные роли меняются. Чтобы родить ребенка, тоже необязательно идти под венец. Активная, увлеченная работой женщина может заморозить яйцеклетки и стать мамой в тот момент, когда почувствует, что готова морально и материально. Не потому что она карьеристка! А потому что достойный мужчина по той или иной причине не встретился, а стать матерью хочется.
Про секс и говорить не приходится: он стал настолько доступным, что вступать в брак ради того, чтобы иметь регулярные интимные отношения, вряд ли кому-то придет сейчас в голову. Еще неизвестно, у кого секс случается чаще: замученных бытом супругов или у их свободных в поисках друзей.
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Статистика неутешительна
Наконец, любимый пункт многих женщин «на 10 девчонок по статистике 9 ребят». И действительно, по данным федеральной службы государственной статистики, женщин в нашей стране больше, чем мужчин. При том, что рождается мальчиков чуть больше, чем девочек. Примерно до сорока лет соотношение полов соблюдается поровну, а вот после сорока начинает отчетливо формироваться «перекос» в сторону женщин.
Конкретные цифры: в 2017 г. численность женщин составляла 78 760 000, 68 044 000 мужчин; в 2018 году – 78 761 000 женщин и 68 120 000 мужчин. Тенденция налицо. Социологи еще просят учитывать «качество» мужчин. То есть сколько среди них холостых, здоровых, состоявшихся, без «тяжелых» вредных привычек и проблем с законом. Цифра станет еще меньше…
Впрочем, мужчины тоже предъявляют женщинам немало претензий: меркантильные, чересчур независимые, карьеристки или, наоборот, слишком зацикленные на детях. Современные мужчины и женщины боятся доверять друг другу, заранее навешивая ярлыки.
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Работа над собой: поменяйте убеждения
Но если вы не теряете надежды встретить партнера и создать семью, о которой всегда мечтали, стоит прислушаться к советам психологов. Большинство из них советуют перестать тяготиться своего одиночества, а расценивать его как ресурсное время. Факт остается фактом: мужчина не избавит вас от одиночества и чувства неудовлетворенности. Мы можем чувствовать себя одинокими в компании людей.
Если вам хочется общения и вести активный образ жизни, так и делайте! Но если мечтаете провести все выходные дома, не нужно тащиться с подругой в бар в надежде кого-нибудь встретить. Учимся задавать себе вопросы: что я чувствую и чего именно хочу в данный момент? Попробуйте представить сценарий, при котором вы никогда не выйдите замуж. На этом ведь жизнь не закончится, правда? Что еще наполняет ваши будни, что приносит удовольствие, кому хочется быть полезным?
Наконец точно будет полезным выписать все установки относительно личной жизни. «У меня не складывается с мужчинами, потому что я некрасивая», «У нас по женской линии все одиноки», «После сорока замуж выйти куда сложнее», «Кому я нужна с детьми после развода?» Выпишите вечерком привычные мысли, а на следующий день зачеркните каждую, а напротив пропишите новую установку, найдя ей подтверждение в жизни. Этот небольшой анализ позволит убедиться, что мы действуем в соответствии со своими убеждениями. И вы точно знаете примеры, когда замуж выходят с тремя детьми, с внешностью «на любителя», лишними килограммами и точно в любом возрасте! Когда вы это осознаете, перестанете мысленно винить себя за мнимое несоответствие и получать удовольствие от жизни точно станет легче.
Фото: Pexels.com
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