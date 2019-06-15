Очарован, околдован: как понять, что у вашего мужа не просто есть любовница, а его приворожили

Владимир и Ирина (имена героев изменены – примечание редакции) жили, душа в душу. Они познакомились уже не в молодом возрасте – на момент первой встречи ему было 32, а ей 27 – поэтому и к созданию семьи подошли весьма ответственно. Устав от головокружительных, но ни к чему хорошему не приводящих романов, влюбленные решили в этот раз проверить свои чувства и лишь убедившись, что идеально подходят друг другу, отправились в ЗАГС оформлять отношения. Мужчина обожал свою супругу и выполнял все ее прихоти. Она, в свою очередь, отвечала ему тем же обожанием, поэтому дома царили мир и любовь. Подкопив немного средств, они решили открыть, пусть и небольшой, но свой бизнес, и, хотя он был оформлен в равных долях на обоих супругах, Ирина отдала бразды правлению своему партнеру, а сама стала руководить одним из отделов. Стоит отметить, что все решения (и личные, и деловые) они принимали сообща, поэтому и разногласий, ревности или недоверия у них не возникало. Окружающие откровенно им завидовали, а молодые сотрудницы даже пытались соблазнить симпатичного начальника. Увы, но на их несчастье Владимир смотрел только на жену и регулярно устраивал ей романтические свидания.

Так продолжалось ровно до тех пор, пока в коллективе не появилась новенькая. Жгучая брюнетка с озорным взглядом сразу же заприметила статного руководителя и во что бы то ни стало решила его приручить. Жена, замечая интерес новенькой, особо не беспокоилась – она то знала, что эти уловки ни к чему не приведут и Владимир, как прежде, останется ей верен. И правда, Вика (так звали роковую красавицу) испробовав стандартные женские уловки, решила действовать хитрее. Она решила обратиться к знакомой старушке, чтобы та помогла заполучить желаемое, а каким способом – ей было все равно, лишь бы ее замысел удался. Ирина лишь только посмеивалась и не верила, что у этой настырной дамочки что-то получится. Как оказалось, зря. Через какое-то время Владимир начал вести себя не так, как обычно. Мужчина ходил хмурый, подавленный и, хотя по-прежнему проводил большую часть времени с женой, та стала замечать, что мысли его где-то далеко, явно не с ней. Вика, выждав определенный срок, усилила свой натиск, но действовала в этот раз хитрее и ей удалось сделать так, что вскоре ее предмет обожания уже не мог без нее находится. Ирина пыталась вразумить своего супруга, но того словно подменили – то, что раньше его приводило в восторг и мотивировало, сейчас начало раздражать и отталкивать. Он практически забросил дела, целыми днями страдая по темпераментной брюнетке. При этом он понимал, что не может так поступить с Ириной и по-своему даже любит ее, однако какая-то неведомая сила тянула его к той, другой. Ирина, видя, как страдает ее супруг и понимая, что никакие мольбы и уговоры не подействуют, скрепя сердце отпустила его к сопернице. Сама же она решила подождать, пока муж нагуляется и вернется. А в том, что он вернется, она не сомневалась. Такие чувства, по мнению женщины, не могли пройти бесследно. Дни потянулись один за другим, супруги продали общий бизнес и поделили имущество.