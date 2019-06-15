Очарован, околдован: как понять, что у вашего мужа не просто есть любовница, а его приворожили

Владимир и Ирина (имена героев изменены – примечание редакции) жили, душа в душу. Они познакомились уже не в молодом возрасте – на момент первой встречи ему было 32, а ей 27 – поэтому и к созданию семьи подошли весьма ответственно. Устав от головокружительных, но ни к чему хорошему не приводящих романов, влюбленные решили в этот раз проверить свои чувства и лишь убедившись, что идеально подходят друг другу, отправились в ЗАГС оформлять отношения. Мужчина обожал свою супругу и выполнял все ее прихоти. Она, в свою очередь, отвечала ему тем же обожанием, поэтому дома царили мир и любовь. Подкопив немного средств, они решили открыть, пусть и небольшой, но свой бизнес, и, хотя он был оформлен в равных долях на обоих супругах, Ирина отдала бразды правлению своему партнеру, а сама стала руководить одним из отделов. Стоит отметить, что все решения (и личные, и деловые) они принимали сообща, поэтому и разногласий, ревности или недоверия у них не возникало. Окружающие откровенно им завидовали, а молодые сотрудницы даже пытались соблазнить симпатичного начальника. Увы, но на их несчастье Владимир смотрел только на жену и регулярно устраивал ей романтические свидания.
Так продолжалось ровно до тех пор, пока в коллективе не появилась новенькая. Жгучая брюнетка с озорным взглядом сразу же заприметила статного руководителя и во что бы то ни стало решила его приручить. Жена, замечая интерес новенькой, особо не беспокоилась – она то знала, что эти уловки ни к чему не приведут и Владимир, как прежде, останется ей верен. И правда, Вика (так звали роковую красавицу) испробовав стандартные женские уловки, решила действовать хитрее. Она решила обратиться к знакомой старушке, чтобы та помогла заполучить желаемое, а каким способом – ей было все равно, лишь бы ее замысел удался. Ирина лишь только посмеивалась и не верила, что у этой настырной дамочки что-то получится. Как оказалось, зря. Через какое-то время Владимир начал вести себя не так, как обычно. Мужчина ходил хмурый, подавленный и, хотя по-прежнему проводил большую часть времени с женой, та стала замечать, что мысли его где-то далеко, явно не с ней. Вика, выждав определенный срок, усилила свой натиск, но действовала в этот раз хитрее и ей удалось сделать так, что вскоре ее предмет обожания уже не мог без нее находится. Ирина пыталась вразумить своего супруга, но того словно подменили – то, что раньше его приводило в восторг и мотивировало, сейчас начало раздражать и отталкивать. Он практически забросил дела, целыми днями страдая по темпераментной брюнетке. При этом он понимал, что не может так поступить с Ириной и по-своему даже любит ее, однако какая-то неведомая сила тянула его к той, другой. Ирина, видя, как страдает ее супруг и понимая, что никакие мольбы и уговоры не подействуют, скрепя сердце отпустила его к сопернице. Сама же она решила подождать, пока муж нагуляется и вернется. А в том, что он вернется, она не сомневалась. Такие чувства, по мнению женщины, не могли пройти бесследно. Дни потянулись один за другим, супруги продали общий бизнес и поделили имущество.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ирина страдал без своего любимого, но надеялась, что в новых отношениях он нашел свое счастье. Как оказалось, это не так. Устав от одиночества, дама решила обратиться к экстрасенсу, чтобы выяснить, ждут ли ее позитивные изменения в личной жизни. Во время разговора выяснилось. Что с Виктором их свела судьба и лишь с ним она могла бы быть счастливой. Но вмешалась соперница, которая провела обряд приворота. Экстрасенс отметил, что мужчина не счастлив с этой девушкой, но ничего с собой поделать не может – его туда «тянет». Расстроенная экс-жена попросила как-то помочь ее бывшему супругу, образумить его и вернуть в семью. Эксперт не обещал 100% гарантии, но сказал, что скоро ее жизнь изменится и велел ей ждать новостей. Вскоре женщина столкнулась на одном из мероприятий с их общей знакомой, которая и рассказала, что Вика – новая возлюбленная – практически сразу же от него сбежала. Видимо, наигралась и решила оставить надоевшего мужчину. Виктор, понимая, как сильно обидел жену и все еще испытывавший сильные чувства с новой пассии не смог справиться с переживаниями и в какой-то момент его сердце просто остановилось. Ирина, не помня себя от горя, кое-как добралась до дома, где и прорыдала всю ночь. Женщина так и не смогла себя простить, что не уберегла любимого человека и не забила тревогу сразу, как только почуяла неладное.
Как понять, что вашего мужа приворожили?
Эксперты сходятся во мнении, что как только вы почувствовали неладное (и увидели первые признаки магического вмешательства), то действовать нужно быстро, а не надеяться, что все пройдет само-собой и вы снова станете жить, как раньше. Увы, но этого не будет. Во-первых, приворот является очень сильным воздействием человека, заставляя его подчиняться чужой воле (и, кто знает, что взбредет в голову тому, кто все это затеял), а во-вторых, подобное вмешательство может не только разрушить вашу семью, но и причинить непоправимый вред самому человеку, на которого сделали приворот. Поэтому лучше все это пресечь на корню, а не дожидаться, когда обряд вступит в полную силу и изменит вашу жизнь (не в лучшую сторону).
Основные признаки, которые должны вас насторожить:
- Некогда внимательный и заботливый человек вдруг становится агрессивным и раздражительным.
- Далее агрессия и злость сменяется апатией и равнодушием (у человека возникает лишь одно желание - чтобы его просто оставили в покое).
- Ваш избранник начинает тосковать по тому, кто его приворожил, а оказавшись рядом с соперницей – раздражается и испытывает стресс.
На что еще следует обратить внимание:
- У мужчины возникает осознание, что он поступает неправильно, но ничего поделать он с собой не может - его тянет к тому, кто его приворожил.
- Его перестают интересовать остальные женщины (даже, если раньше он просто позволял себе «провожать» их взглядом, то теперь ему никто, кроме приворожившего, не нужен).
- Появляется непреодолимое желание «забыться», ежедневно увеличивая дозу спиртного (если раньше человек вообще не употреблял крепкие напитки, а тут вдруг начал, то вам стоит предпринимать решительные действия).
- Наблюдается нежелание ложиться в супружескую постель (всеми правдами и неправдами мужчина пытается избежать этого).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как избавиться от приворота?
Для начала можно попробовать справиться с магическим воздействием самостоятельно (и если ситуация не улучшится, то необходимо будет обратиться к специалисту).
- Уговорите супруга на переезд (в другой район/город/страну).
- Окружите партнера позитивными эмоциями.
- Постарайтесь разнообразить супружескую (интимную) жизнь.
Только не вздумайте в этот момент ничего выяснять, ругаться или требовать. Ведь в этот момент человек не вполне адекватно может оценить ситуацию и ваши слова (или действия) могут привести к весьма неутешительному результату.
Чем грозит подобное вмешательство сопернице?
Многие дамы почему-то уверены, что весь «удар» приходится на мужчину и пока они спасают своего благоверного, их соперница, решившаяся на столь серьезный шаг, наслаждается жизнью и уверенно идет к своей цели. Однако, это не совсем так. Эксперты утверждают, что подобный обряд имеет свои негативные последствия не только на того, на кого он был направлен, но и на «заказчика». В большинстве случаев это отражается не только на здоровье соперницы (вплоть до того, что она не сможет иметь детей в дальнейшем), но и на самочувствие ее близких, а также – на финансах (потеря имущества, увольнение, банкротство и так далее). Эдакий закон бумеранга получается.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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