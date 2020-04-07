Обычная вежливость или навязчивость? Правила современного этикета между мужчиной и женщиной

Зачем нам гендерный этикет?

⠀ Этикет между мужчиной и женщиной — это не только о том, как не ошибиться дверью, но и как не ошибиться полом. Отношения «на короткой ноге» часто стирают грани гендерного этикета. А они есть. И, если мы не хотим чувствовать себя бесполыми существами, то должны эти правила знать, уважать и доносить до своих мужчин. ⠀ Ученые доказали: чем серьезнее лицо при чтении и декларировании этих правил, тем реже за вас платят в ресторане! Давайте улыбнемся, отвлечемся и станем чуть более подкованными в вопросах этикета. ⠀

Старые песни о главном

⠀ Дамы, дайте мужчинам почувствовать себя сильным полом и джентльменом еще с порога. Не спешите открывать дверь в помещение сами. Им правда приятно. Поверьте. Или проверьте. ⠀ Если женщина оступилась или поскользнулась, не надо действовать на опережение и расчехлять смартфон. Не по этикету, да и просто подло. Хуже только выложить отснятое на YouTube. Лучше подайте руку и помогите встать. Не помешает и поинтересоваться, все ли у дамы в порядке. ⠀ Если быть культурными до конца, то и ходить надо по правилам этикета. Мужчина должен идти слева от дамы. И только лишь мужчина-военный обязан идти справа. Он должен быть готов выполнить воинское приветствие при встрече со старшим по званию. Честно? Только между нами: я считаю, мужчина должен идти с той стороны, с которой дама лучше слышит. Так всем приятнее. ⠀ В общественных местах в гардеробе джентльмен должен сначала помочь раздеться даме, а уже потом бежать в буфет. А дома, вдали от посторонних глаз, мужчина просто должен раздеть женщину. Дальше он уже ничего никому не должен. ⠀ Кавалеры, мы знаем, вы тоже устаете, хоть ваша обувь и не на каблуках.⠀