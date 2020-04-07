Обычная вежливость или навязчивость? Правила современного этикета между мужчиной и женщиной
Придерживать двери для дам или небрежно захлопывать перед носом? Уступать место в транспорте или это унижает женское достоинство? А точно не засудят за харрасмент, если помочь женщине-коллеге донести тяжести?
А жена - это дама, или для нее особые правила? Жив ли этикет у нас в стране и зачем он нужен в отношениях между полами Passion.ru разбирался вместе с автором бестселлера «Нескучный этикет» и популярного онлайн-курса о знакомствах в интернете «Любовь в сети. От анкеты до замужества» Светланой Фатеевой.
Отношения «на короткой ноге» часто стирают грани гендерного этикета. И, если мы не хотим чувствовать себя бесполыми существами, то должны эти правила знать, уважать и доносить до своих мужчин. Надеюсь, вы восполните пробелы в знаниях этикета! Больше нескучных правил можно найти в моей книге.
Зачем нам гендерный этикет?
⠀ Этикет между мужчиной и женщиной — это не только о том, как не ошибиться дверью, но и как не ошибиться полом. Отношения «на короткой ноге» часто стирают грани гендерного этикета. А они есть. И, если мы не хотим чувствовать себя бесполыми существами, то должны эти правила знать, уважать и доносить до своих мужчин. ⠀ Ученые доказали: чем серьезнее лицо при чтении и декларировании этих правил, тем реже за вас платят в ресторане! Давайте улыбнемся, отвлечемся и станем чуть более подкованными в вопросах этикета. ⠀
Старые песни о главном
⠀ Дамы, дайте мужчинам почувствовать себя сильным полом и джентльменом еще с порога. Не спешите открывать дверь в помещение сами. Им правда приятно. Поверьте. Или проверьте. ⠀ Если женщина оступилась или поскользнулась, не надо действовать на опережение и расчехлять смартфон. Не по этикету, да и просто подло. Хуже только выложить отснятое на YouTube. Лучше подайте руку и помогите встать. Не помешает и поинтересоваться, все ли у дамы в порядке. ⠀ Если быть культурными до конца, то и ходить надо по правилам этикета. Мужчина должен идти слева от дамы. И только лишь мужчина-военный обязан идти справа. Он должен быть готов выполнить воинское приветствие при встрече со старшим по званию. Честно? Только между нами: я считаю, мужчина должен идти с той стороны, с которой дама лучше слышит. Так всем приятнее. ⠀ В общественных местах в гардеробе джентльмен должен сначала помочь раздеться даме, а уже потом бежать в буфет. А дома, вдали от посторонних глаз, мужчина просто должен раздеть женщину. Дальше он уже ничего никому не должен. ⠀ Кавалеры, мы знаем, вы тоже устаете, хоть ваша обувь и не на каблуках.⠀
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Сидеть при даме — моветон
⠀ Однако, это не означает, что мужчины еще и наши сумочки должны таскать. Отказывается — вот и молодец. Знаток правил! Можно дать подержать, пока вы высовываете каблук из трещины в асфальте, но нести женскую сумочку — дурной тон. ⠀ Мужчины, помните: курить в присутствии женщины можно только в двух случаях. Если нос дамы заложен, а ваши сигареты с ментолом. Или если вы оба заядлые курильщики, и все происходит по обоюдному согласию. В остальных случаях — это некрасиво и не по этикету. Будьте вежливы по отношению друг к другу! ⠀
Уважайте женский труд и домашний очаг
⠀ Кидайте носки в корзину для стирки, вешайте пиНджаки в шкаф, а не на велотренажер, закрывайте тюбик с зубной пастой, опускайте крышку унитаза, смывайте! ⠀ Убирайте борщ в холодильник, не ешьте перед телевизором. А если очень хочется, то соберите после себя крошки от чипсов и хвосты от желтых полосатиков. ⠀ Не критикуйте по пустякам. У любимой пригорели котлеты, переборщила с солью, переперчила рагу (не пожелаешь врагу)? Терпите. Поверьте, от этого еще никто не умирал. Отношения важнее. Лучше пригласите любимую в ресторан. ⠀ И помните: погладить женщину проще, чем погладить рубашку и брюки ⠀ Вечерами разговаривайте с любимой женщиной, а не с любимой программой на ТВ. Пару слов о том о сем, и вот вы уже ближе друг к другу. ⠀ Цветы без повода, кофе в постель, подарочки не только в день рождения и на 8 Марта, СМС в обед, звонок в конце рабочего дня (особенно если задерживаетесь до утра), пароль от банковской карты — все это мелочи. Но с ними жизнь женщины становится ярче, а ваша — спокойнее. ⠀ Не обсуждайте свою вторую половинку с друзьями. Тем более интимные моменты. Поверьте, есть миллион других тем для душевных разговоров. Например, повышение МРОТа.
Фото: Mark Mook/Pixabay
Уважайте друг друга
Флирт — дело небезопасное. Мужчины, берегите себя, не флиртуйте на глазах у второй половинки. Женщин много, а любимая одна. Нас трудно найти, но легко потерять. ⠀ Спокойно женщине — спокойно вам. Берегите ее душевное равновесие. Убирайте следы помады с белого воротничка и заблудшие волосы с одежды. Тем более если вы лысый и губы не красите. ⠀ Перебивать женщину разрешается только в одном случае: если хотите сделать ей комплимент ⠀ Комплимент - штука тонкая, особенно малознакомой даме. Одно неверное слово и вы - нехороший человек и домогатель! Так что лучше просто не перебивайте.
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