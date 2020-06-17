Об этом не говорят на тренингах: почему в новых отношениях слабый мужчина вдруг становится «орлом»

Кто воспитывает слабых мужчин?

Следующий момент, на который хочется обратить внимание. Далеко не каждый мужчина, который заканчивает отношения с сильной женщиной, становится потом лидером. Нет, поведение диктуют внутренние качества человека. Если мужчина умеет зарабатывать, то он будет это делать. А если не умеет, то никакая женщина его не заставит и не сподвигнет. При этом, если женщина очень важна для мужчины, он будет стараться это делать, чтобы делать ей подарки, чтобы завоевать ее. Важно понимать, что внутренние свойства наши не настолько зависят от взаимодействия с другими людьми. Это миф, что бедный студент рядом с успешной сильной женщиной станет также успешным. Да, мы можем приобрести новые навыки, черты, но кардинально люди не меняются.

На многочисленных курсах, тренингах учат, что женщина должна мотивировать своего мужчину, что за каждым успешным лидером стоит сильная спутница. Но если вы выбрали в партнеры лентяя, который не хочет вкладываться в семью, отношения, то ничего путного не получится.

Некоторые уверены: слабых мужчин воспитывают сильные женщины. Поясню. Инфантильные люди, независимо от пола, воспитываются в гиперопеке, когда им с детства не давали выбирать, решать, - они не привыкли нести ответственность. И другая крайность, когда дети с малых лет сталкивались со стрессовыми ситуациями и никто их не поддерживал. Во взрослом возрасте они быстро впадают в панику в критических ситуациях и боятся ответственности.

Чтобы личность формировалась зрелой, с детства необходимо прививать установку: каждый поступок влечет за собой последствия. Что сделаешь, то и получишь.