Как стать незаменимым сотрудником и избежать увольнения после 45 лет

Учитесь на чужих ошибках

Ни для кого не секрет, что в случае сокращения штата или реорганизации компании под горячую руку могут попасть именно «возрастные» сотрудники. Чтобы обезопасить себя и лишний раз показать, что вы еще очень востребованы, постарайтесь учиться не на своих, а на чужих ошибках. Другими словами, подмечайте промахи остальных работников и используйте их в собственных интересах. Конечно, мы не призываем вас начать «рыть яму» молодым и неопытным сотрудникам или специально подставлять их перед руководством, однако их ошибки могут сыграть вам на руку и дадут возможность лишний раз блеснуть своими познаниями, опытом и профессионализмом. Скажем, если ваши коллеги запаздывают с отчетами, презентациями и прочей важной информацией, то вы, в свою очередь, постарайтесь выполнять все четко в срок или вовсе действовать на опережение. Кроме того, внимательно изучайте опыт ваших конкурентов и зарубежных коллег, чтобы использовать какие-то удачные идеи в своей работе. И в любой ситуации постарайтесь быть объективным, ведите себя тактично и не забывайте о том, что вежливость способна творить чудеса. Не вступайте в конфликты, не собирайте сплетни и не плетите интриги – руководство оценит ваше поведение и поймет, что вам можно доверять.

Имейте в запасе несколько гениальных идей

Эксперты рекомендуют не раскрывать свои карты и при передачи своих знаний и опыта более молодым сотрудникам, все же некоторую информацию, что называется, оставить «про запас». Таким образом вы сможете остаться тем самым незаменимым кадром, обладающим ценными знаниями. И тогда, будьте уверены, у начальства не возникнет даже мысли о том, чтобы пожертвовать вами в случае, скажем, сокращения штата. Напротив, вас будут беречь, ведь если вдруг вы уйдете, кто же сможет генерить креативные идеи или выполнять большую часть работы. Чтобы действительно стать тем самым ценным кадром, постарайтесь регулярно повышать свою квалификацию и использовать полученные знания в подходящий момент, постарайтесь наладить хорошие отношения с партнерскими организациями, чтобы заручиться их поддержкой, если вдруг возникнет такая необходимость, не бойтесь иногда нарушать корпоративную этику и поддерживать контакт в том числе и с конкурентами, чтобы обзавестись полезными связями и использовать их для укрепления своих позиций.