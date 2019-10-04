Монетка-талисман в кармане, протирание стола шефа и другие приметы, помогающие быстро продвинуться по службе
Ни для кого не секрет, что на рабочем месте человек проводит большую часть своего времени, поэтому зачастую коллеги становятся лучшими друзьями, а то и вовсе – самыми близкими, практически родными людьми (образно, конечно). Однако если вы не хотите отпугнуть от себя удачу и остаться «с носом», то возьмите себе за правило не обсуждать с сотрудниками нюансы и аспекты (а заодно не участвовать в разборках и интригах) своих обязанностей, а заодно не афишировать без надобности свою личную жизнь. В противном случае вы можете ненароком настроить всех против себя и лишиться счастья из-за зависти окружающих. Поэтому возьмите за правило больше слушать других и меньше рассказывать о себе – счастье любит тишину и с этим не поспоришь.
Помимо этого, считается дурным знаком обзавестись визитками в первый же рабочий день – это сулит испорченные отношения с начальством и скорейшее увольнение. Но зато, если к вам в окно вдруг случайно залетел голубь – не спешите на него шикать и прогонять. Это может свидетельствовать не только о возможном богатстве в ближайшем будущем, но и о продвижении по карьерной лестнице.
Не лишним будет вспомнить и свою дорогу от дома до офиса и обратно. Если выдобираетесь до места работы быстро и не ощущаете при этом никакого дискомфорта, то и в делах у вас все будет спориться и, соответственно, повышение не за горами. А вот если на пути вам постоянно попадаются какие-то препятствия или вы регулярно возвращаетесь домой на полпути, потому что забыли выключить утюг, телевизор и прочее, то и в работе вас могут ожидать неприятности и придирки начальства. Готовьтесь к тому, что вам передадут какой-то сложный проект или прибавят обязанностей (без дополнительной оплаты и бонусов). Но вот если по пути до офиса вы вдруг потеряли деньги, то не расстраивайтесь. Это сулит скорую прибыль и удачу в делах. Если по пути в офис вам попался мужчина, несущий наполненное чем-либо ведро, то вас ожидает хорошая премия и повышение. А если с ведром будет дама, то готовьтесь к похвале от начальства.
Фото: vostock-photo
Хотя многие люди уверены, что разбитая посуда – к счастью, разлетевшаяся вдребезги офисная чашка не сулит вам ничего хорошего, кроме как разборки с руководством и зависть коллег.
Постоянное хвастовство своими достижениями может также обернуться испорченными отношениями с сотрудниками и последующим увольнением (просто не забывайте об этом). Если руководство вызывает вас «на ковер» и вы споткнетесь по пути к кабинету, то, прежде чем открыть дверь, нарочно «споткнитесь» о другую ногу или постучите каблуком о порог. Это поможет нейтрализовать неприятности и направит разговор в нужное для вас русло. А чтобы правильно попросить прибавку к зарплате (и повышение должности в том числе), возьмите с собой на аудиенцию к шефу специальную монетку-талисман. И тогда вы добьетесь желаемого. Чтобы закрепить результат, можно аккуратно потереть стол начальника (например, сделайте вид, что стряхиваете какую-то ворсинку со стола), тогда в скором времени вы точно пойдете на повышение. Особо мнительные люди рекомендуют еще присесть в кресло босса, но тут уже решать только вам, что для вас важнее – должность мечты с большим окладом или недоуменный взгляд шефа с последующим указанием на дверь.
Ни в коем случае не выбрасывайте ручку, которой подписали парочку удачных договоров. Она может стать вашим талисманом и поможет в дальнейшем получить еще несколько выгодных контрактов. Чтобы активизировать энергию денег и добиться продвижения по службе, на своем рабочем столе можно собрать «денежную пирамиду» из обычных монеток. И при этом постарайтесь не обсуждать размер своей зарплаты с окружающими – это может привести к тому, что вас просто на просто понизят (или уменьшат оклад).
Фото: vostock-photo
Если сидя на рабочем месте вы внезапно услышали звон в правом ухе, то готовьтесь к хорошим вестям, в левом – к сплетням, ссорам и склокам. А если же кровь прилила к лицу, то не стоит сразу бежать к офисному врачу измерять давление – это может свидетельствовать о том, что очень скоро вас повысят или вы найдете новое перспективное место.
Чтобы ненароком не подсидеть коллег, ни в коем случае не присаживайтесь на их стулья (и не разрешайте им сидеть на вашем). Если же руководство отправило вас на производство с каким-либо поручением, хотя это не входит в круг ваших обязанностей, то будьте готовы к тому, что скоро вам поступит выгодное предложение о работе. Если вы хотите стать более уверенной и ответственной, чтобы начальство отметило вас как ценного работника, то поставьте на свой офисный стол азалию. Это растение поможет вам добиться желаемого.
А вы верите в приметы или относитесь к ним несерьезно?
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!