Монетка-талисман в кармане, протирание стола шефа и другие приметы, помогающие быстро продвинуться по службе

Ни для кого не секрет, что на рабочем месте человек проводит большую часть своего времени, поэтому зачастую коллеги становятся лучшими друзьями, а то и вовсе – самыми близкими, практически родными людьми (образно, конечно). Однако если вы не хотите отпугнуть от себя удачу и остаться «с носом», то возьмите себе за правило не обсуждать с сотрудниками нюансы и аспекты (а заодно не участвовать в разборках и интригах) своих обязанностей, а заодно не афишировать без надобности свою личную жизнь. В противном случае вы можете ненароком настроить всех против себя и лишиться счастья из-за зависти окружающих. Поэтому возьмите за правило больше слушать других и меньше рассказывать о себе – счастье любит тишину и с этим не поспоришь.

Помимо этого, считается дурным знаком обзавестись визитками в первый же рабочий день – это сулит испорченные отношения с начальством и скорейшее увольнение. Но зато, если к вам в окно вдруг случайно залетел голубь – не спешите на него шикать и прогонять. Это может свидетельствовать не только о возможном богатстве в ближайшем будущем, но и о продвижении по карьерной лестнице.

Не лишним будет вспомнить и свою дорогу от дома до офиса и обратно. Если выдобираетесь до места работы быстро и не ощущаете при этом никакого дискомфорта, то и в делах у вас все будет спориться и, соответственно, повышение не за горами. А вот если на пути вам постоянно попадаются какие-то препятствия или вы регулярно возвращаетесь домой на полпути, потому что забыли выключить утюг, телевизор и прочее, то и в работе вас могут ожидать неприятности и придирки начальства. Готовьтесь к тому, что вам передадут какой-то сложный проект или прибавят обязанностей (без дополнительной оплаты и бонусов). Но вот если по пути до офиса вы вдруг потеряли деньги, то не расстраивайтесь. Это сулит скорую прибыль и удачу в делах. Если по пути в офис вам попался мужчина, несущий наполненное чем-либо ведро, то вас ожидает хорошая премия и повышение. А если с ведром будет дама, то готовьтесь к похвале от начальства.