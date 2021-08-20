«Нежность»: как фильм с Викторией Исаковой стал новым гимном успешных одиночек

«Нежность» — это короткометражка, которую несколько лет назад сняла Анна Меликян. Успех был впечатляющим, потому последовали еще десять серий истории под названием «Трое». Зрители по достоинству оценили узнаваемый образ Виктории Исаковой — 40-летнюю, застегнутую на все пуговицы бизнесвумен, которая в глубине души боится остаться одиночкой без детей. Критикам пришлась по вкусу стильная, снятая на айфон картинка, вдохновением для которой послужили любимые советские ленты Меликян.

В центре сюжета — Елена Ивановна Подберезкина, кажется, давно махнувшая на личную жизнь. Бойкая подруга вызывает ее на спор: Елене Ивановне нужно провести ночь с мужчиной и прислать утреннее совместное селфи, иначе проигрыш. Оставаться в лузерах Подберезкина не привыкла, поэтому подошла к заданию со всей серьезностью.