«Нежность»: как фильм с Викторией Исаковой стал новым гимном успешных одиночек
«Нежность» — это короткометражка, которую несколько лет назад сняла Анна Меликян. Успех был впечатляющим, потому последовали еще десять серий истории под названием «Трое». Зрители по достоинству оценили узнаваемый образ Виктории Исаковой — 40-летнюю, застегнутую на все пуговицы бизнесвумен, которая в глубине души боится остаться одиночкой без детей. Критикам пришлась по вкусу стильная, снятая на айфон картинка, вдохновением для которой послужили любимые советские ленты Меликян.
В центре сюжета — Елена Ивановна Подберезкина, кажется, давно махнувшая на личную жизнь. Бойкая подруга вызывает ее на спор: Елене Ивановне нужно провести ночь с мужчиной и прислать утреннее совместное селфи, иначе проигрыш. Оставаться в лузерах Подберезкина не привыкла, поэтому подошла к заданию со всей серьезностью.
Фото: kino-teatr.ru
История стала столь узнаваемой, потому что героиня, как скоро выяснится, живет в мире собственных иллюзий. Ей удается познакомиться с мужчиной и сделать необходимое селфи. Правда, утром избранник (Евгений Цыганов) исчез, оставив лишь номер телефона. Потом оказывается, что номер несуществующий, но Елена Подберезкина уверена, что это какое-то недоразумение, потому нужно любой ценой найти случайного знакомого. Ведь он и есть ее судьба... По словам Анны Меликян, философия фильма проста: бросаясь на поиски партнера, главный персонаж находит себя. И если в начале истории мы видим черно-белые кадры, то в финале картинка становится цветной, а сама Елена Ивановна будто оживает после долгой спячки.
Вопрос в другом: почему самостоятельная, хорошо зарабатывающая женщина не чувствует себя счастливой без мужчины рядом и так ориентируется на общественное мнение, которое по-прежнему говорит нам словами протагониста другого замечательного кино «Родня», что «быть одинокой — неприлично»?
Наталия Тормышова
Практический психолог
Как правило, женщинам мешает встретить партнера несколько вещей. Первое — это страх сближения. Такие люди пережили в своем прошлом эмоциональное (или физическое) насилие, не сумев справиться с собственными чувствами. Поэтому в настоящем они испытывают страх быть отвергнутыми и вместе с тем желание довериться человеку. Сближение в паре — это всегда про уязвимость. Если в детстве отношения в семье были построены на манипуляции, обесценивании, то женщина будет подсознательно стремиться избежать подобных ситуаций, чтобы снова не столкнуться с ощущением «плохости» себя. Поэтому проще и спокойнее оставаться в одиночестве.
Сильными и успешными женщины становятся скорее в качестве компенсации страха близости: я не умею выбирать мужчину, я боюсь довериться, поэтому все силы отдам работе, где смогу почувствовать себя по-настоящему нужной. Стремление избежать душевной боли приводит к тому, что женщина пытается либо вступать в вымышленные отношения, например, становиться любовницей, либо вступает в несерьезные отношения, где отсутствует душевная близость и привязанность. Даже внешность героини Виктории Исаковой говорит о том, что она строгая, ответственная и не готова подпускать к себе других.
Фото: kino-teatr.ru
С возрастом людям сложнее вступать в отношения из-за неспособности этого делать. В основе лежит низкая самооценка, неумение доверять партнеру и договариваться, сталкиваться с негативными чувствами и проживать их. Человек обрастает бОльшими сомнениями в собственных силах, некоторые женщины решают посвятить всю себя карьере или ребенку. Но для того чтобы научиться выстраивать отношения, в них необходимо вступать! Таким женщинам можно посоветовать обратиться к специалисту, чтобы проработать страхи и травмы прошлого.
Фото: kinopoisk.ru
Хочу отметить главную идею картины — это история про самообман. В первой серии героиня встречает, как ей кажется, мужчину своей мечты. Однако, в конце повествования, когда они вновь пересекаются, героиня Исаковой недоумевает: почему же она ничего не чувствует? Где то самое неземное счастье, которые она ожидала испытать от встречи с героем Цыганова? Все было обманом, иллюзией в ее голове.
Увы, немало женщин живут фантазиями и вымышленными идеями об отношениях, не давая шанса подходящим им спутникам жизни. Или начинают играть в игру под названием «найди недостатки» у партнера, который обратил на них внимание. Это все стратегии самозащиты, которые необходимо устранять, если есть желание доверительных и открытых отношений. Мужчины, равно как и женщины, ценят «теплое» общение и открытость. Нам важно, чтобы рядом был человек, который разделяет ценности, может поддержать в самые разные моменты, которому можно довериться. На этой базе основываются по-настоящему крепкие союзы, где пара совместно решает, какое будущее они видят: кто работает и как зарабатывает, какое количество детей будет и будут ли они вообще.
Фото: Kino-teatr.ru, kinopoisk.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram