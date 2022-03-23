Независимая и несчастная: как тотальный контроль лишает вас женского счастья
О том, как тотальный контроль лишает нас женского счастья, расскажет практикующий психолог, энерготерапевт, тренер по работе с подсознанием Мария Самойлова.
Мария Самойлова
психолог, энерготерапевт
Для женщины быть сильной и держать все под контролем не является отражением ее истинной природы. Это лишь привычка, паттерн поведения, который мы приобретаем вместе с травматичным личным опытом, либо опытом женщин нашего рода.
Например, женщина в юношестве прожила болезненное расставание и теперь подсознательно выбирает для отношений мужчин, с которыми заведомо невозможны серьезные отношения (женатые, не серьезно настроенные мужчины). Или девочка всю свою жизнь смотрела на мать, которая работала наравне с отцом либо одна содержала семью, и постоянно слышала фразу: «Ты должна рассчитывать только на себя».
А если углубиться в историю нашей страны и вспомнить, например, послевоенное время, становится очевидным, почему последние несколько поколений женщин привыкли быть сильными. Они выживали. Но мы с вами живем в другое время, когда женщина наконец может вернуться к своей истинной природе и вспомнить, как это — быть хрупкой, уязвимой и женственной.
Сила, обеспечение безопасности (в прямом и финансовом смысле), достигаторство и контроль — это мужские функции. Взяв их на себя, женщина автоматически переходит в мужские энергии и, как правило, начинает испытывать сложности в личной жизни. Это касается не только новых отношений, но и семейных уз, когда жена занимает позицию главы семьи, тем самым фактически лишая мужа силы.
Кто-то может возразить, сказав, что мужчины сами редко проявляют инициативу, не хотят брать на себя ответственность в отношениях и семейной жизни. Но в этом случае я вам задам лишь один вопрос: а вы сами способны доверять мужчине? Настолько, чтобы отпустить контроль и расслабиться?
Женственность всегда равно доверие. Речь не только о доверии мужчине, но и окружающим: коллегам, родителям, друзьям. Расслабленное состояние, уверенность в том, что мир безопасен, позволяют женщине раскрывать свой женский потенциал, дарить любовь и заботу, вдохновлять на свершения!
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Доверие — это про состояние. Оно живет в теле каждого человека. Это определенная настройка психики. Для того чтобы настроиться на эту волну, важно проанализировать свою жизнь и выявить, в каких сферах вы больше всего испытываете чувство напряженности, страха и контроля, за что вы переживаете больше всего.
Очень часто ситуацию с гиперконтролем я наблюдаю среди молодых мам. Когда у них появляется малыш, они настолько погружаются в заботы материнства, что для них создается иллюзия, что кроме них никто не способен справиться с малышом. Это большая ошибка, ведь у ребенка наверняка есть отец, бабушки и дедушки, которым можно доверить часть забот. Но из-за отсутствия доверия женщина лишает себя такой возможности, что приводит к состоянию тревоги, страхам и неизбежному выгоранию. И по статистике, именно рождение ребенка становится причиной ухудшения взаимоотношений у 35% пар.
Еще одна ситуация — это успешная женщина, руководитель или владелец бизнеса. Понятно, что многие бизнес-процессы требуют контроля, но, привыкая все контролировать, женщина автоматически переносит это и на другие сферы своей жизни. И очень часто такие железные бизнес-леди испытывают большие сложности на личном фронте и глубоко несчастны.
Отдельная категория — удобные женщины. В стремлении угодить всем удобная женщина отодвигает на второй план свои желания и потребности, ее девиз — «Помочь страждущим», при этом «страждущие» — это все окружающие, которых нужно накормить, напоить, обогреть, обстирать и непременно приласкать. При этом о себе удобная женщины будет думать в последнюю очередь, часто так и не добравшись до реализации собственных желаний. В отношениях такие женщины очень напоминают вторых «мамочек», которые пытаются взять под контроль все аспекты жизни мужчины. Ведь без контроля он обязательно опоздает, купит не то и сделает все не так. Не сложно сделать вывод, какой тип мужчин станет долго терпеть такое отношение, но в большинстве случаев мужчины устают от тотального контроля и сбегают.
Главный шаг, который вы можете сделать навстречу женскому счастью, — это научиться доверять. Да, женщина многозадачна, чем, кстати, часто ставит в ступор мужчину, ведь его мозг способен сосредоточиться на решении лишь одной задачи. Но позвольте себе такую роскошь — снимите с себя часть ежедневных рутинных проблем, делегируйте!
Делегирование — это тоже про доверие. Найдите помощников для решения рабочих моментов: дополнительный персонал, фрилансеры, аутсорсинг.
Позвольте мужчине самому решать бытовые вопросы.
Просите бабушек-дедушек ходить с ребенком на прогулку, мужа — готовить обед, если совсем не успеваете, найдите клининговую компанию для помощи в уборке дома. А освободившееся время посвятите себе, своим желаниям и потребностям: в уходе, обучении, духовном развитии.
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Второй шаг — отпустить контроль. Это сделать несложно, если вы доверяете. Когда женщина доверяет, она расслабляется и перестает занимать позицию борца. Она становится притягательной не только для противоположного пола, но и для всех окружающих, ведь в ее поле хочется находиться всем, с ней легко и приятно. Истинная женщина всегда смотрит не на факты, а на тот потенциал, который заложен в окружающих людях и обстоятельствах.
Как научиться отпускать контроль? Есть одна, достаточно простая практика: останьтесь в одиночестве, в месте, где вас никто не побеспокоит. Расслабьтесь и закройте глаза. Подумайте о тех пунктах своей жизни, которые вы вынуждены постоянно держать под контролем. Почувствуйте в теле: где отозвалось? Что вы чувствуете? Напряжение, боль, спазм? Направьте туда все свое внимание и дышите. Глубокий вдох и на выдохе — отпускайте, из тела, из головы. Повторяйте снова и снова, пока не почувствуете легкость. Рекомендую выполнять практику каждый раз, когда чувствуете, что вас снова захватывает чувство гиперконтроля.
Если после практики вы не ощущаете облегчения, а чувство тревоги только нарастает, это может говорить о том, что вы слишком долго жили в этих энергиях и вам сложно самостоятельно перестроиться и выровнять свое состояние самостоятельно. В этом случае вы можете обратиться к специалисту: психологу и энерготерапевту, который поможет увидеть, осознать и проработать точки стресса, стабилизируя вас на уровне психики. Иными словами, поможет вернуть жизненные силы, которые тратились на тотальный контроль. Расскажет, как научиться отпускать деструктивные ситуации и доверять.
Женщина, которая доверяет, высвобождает огромное количество времени, сил и энергии, которые может направить на реализацию глобальных целей. Например, делать счастливым своего мужчину, радовать друзей, близких, родителей, дарить свое внимание и тепло детям.
Это и есть состояние женственности, находясь в котором все задуманное вы реализуете легко и наилучшим образом.
Женщина в доверии и отсутствии необходимости контроля расслабленна, сексуальна, изобильна и… сильна! Мягко, гармонично и по-женски.
Будьте женственны и желанны! В этом и есть наша истинная природа.
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