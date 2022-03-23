Независимая и несчастная: как тотальный контроль лишает вас женского счастья

Для женщины быть сильной и держать все под контролем не является отражением ее истинной природы. Это лишь привычка, паттерн поведения, который мы приобретаем вместе с травматичным личным опытом, либо опытом женщин нашего рода.

Например, женщина в юношестве прожила болезненное расставание и теперь подсознательно выбирает для отношений мужчин, с которыми заведомо невозможны серьезные отношения (женатые, не серьезно настроенные мужчины). Или девочка всю свою жизнь смотрела на мать, которая работала наравне с отцом либо одна содержала семью, и постоянно слышала фразу: «Ты должна рассчитывать только на себя».

А если углубиться в историю нашей страны и вспомнить, например, послевоенное время, становится очевидным, почему последние несколько поколений женщин привыкли быть сильными. Они выживали. Но мы с вами живем в другое время, когда женщина наконец может вернуться к своей истинной природе и вспомнить, как это — быть хрупкой, уязвимой и женственной.

Сила, обеспечение безопасности (в прямом и финансовом смысле), достигаторство и контроль — это мужские функции. Взяв их на себя, женщина автоматически переходит в мужские энергии и, как правило, начинает испытывать сложности в личной жизни. Это касается не только новых отношений, но и семейных уз, когда жена занимает позицию главы семьи, тем самым фактически лишая мужа силы.

Кто-то может возразить, сказав, что мужчины сами редко проявляют инициативу, не хотят брать на себя ответственность в отношениях и семейной жизни. Но в этом случае я вам задам лишь один вопрос: а вы сами способны доверять мужчине? Настолько, чтобы отпустить контроль и расслабиться?

Женственность всегда равно доверие. Речь не только о доверии мужчине, но и окружающим: коллегам, родителям, друзьям. Расслабленное состояние, уверенность в том, что мир безопасен, позволяют женщине раскрывать свой женский потенциал, дарить любовь и заботу, вдохновлять на свершения!