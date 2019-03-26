Невозможное возможно? Реально ли жить на зарплату в 60 тысяч рублей, ни в чем себе не отказывая

В последнее время очень часто можно услышать от различных людей фразу: «мне не хватает на жизнь, хотя зарплата у меня вполне приличная». С чем же это связано и как научиться управлять собственными финансами, не в ущерб мечтам и желаниям? Вот, например, вполне конкретная история девушки, получающей в месяц вполне среднюю зарплату. «Я не представляю, как люди умудряются выживать на 55-60 тысяч рублей? У меня своя квартира, доставшаяся от бабушки, соответственно, мне не нужно, как тем же приезжим, каждый месяц думать о том, где брать деньги на оплату жилья. При этом не могу сказать, что я шикую: каждый день разъезжаю на такси, обедаю и ужинаю в ресторанах или одеваюсь исключительно в бутиках. Вовсе нет! Но мне еле-еле хватает этих денег, чтобы оплатить коммунальные платежи, интернет и сотовую связь, проездной и прочие «обязательные» расходы. Я постоянно экономлю на себе, не позволяя лишний раз помечтать о том, как бы я жила, если бы у меня было чуть больше денег. Вот объясните мне, что я делаю не так? И как другим людям, получающим такую же, или чуть меньше, зарплату удается путешествовать или откладывать на какую-то крупную покупку?».
А действительно, как? С учетом того, что у дамы, например, нет богатого мужа, который возьмет на себя большую часть расходов, обеспеченных родителей или внушительного счета в банке (доставшегося ей, скажем, в наследство). Или это абсолютная утопия и ответ будет лаконичным «никак»? Эксперты по личным финансам советуют не паниковать и уверяют, что выход есть. Нужно лишь следовать нескольким простым советам, пересмотреть свою жизнь и.... перестать забывать о собственных потребностях.
Визуализируйте мечты
Для начала избавьтесь от комплексов, которые, возможно, вам в свое время внушили родители, что жить нужно скромно, ничем не выделяться, а роскошь – это стыдно и говорит о том, что вы, скорее всего, заработали эти средства нечестным путем. Это все пережитки прошлого, с которым можно (и нужно) бороться. Нарисуйте (или напишите) на листке бумаги, как именно вы видите свою идеальную жизнь, что в ней должно быть, к чему вы стремитесь и что уже сделали для того, чтобы хотя бы на шаг стать ближе к своей мечте. И пусть вас не пугает тот факт, что на данном этапе вы получаете около 60 тысяч рублей, а в ваших мечтах, по самым скромным подсчетам, вам нужно не менее 200-300 тысяч рублей в месяц.
Как только вы визуализируете свои желания и поймете, сколько примерно денег вам нужно для счастья, сразу же появятся возможности, силы и энергия на то, чтобы выйти на желаемый уровень. Да, пусть не сразу, но постепенно вы осознаете, что ваше финансовое положение улучшилось и достигло того уровня, о котором вы мечтали. Многие успешные люди признаются, что в самом начале своей карьеры они жили в скромных малогабаритных квартирах и в своих самых смелых мечтах видели себя счастливыми обладателями просторной «трешки» в престижном районе. Стоит ли говорить о том, что эти мечты не просто осуществились, а превзошли все ожидания – теперь эти же самые люди владеют роскошной недвижимостью в разных странах мира и вспоминают о том, как однажды, сидя на кухне в своих скромных апартаментах, мечтали изменить свою жизнь к лучшему.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сведите дебет с кредитом
Выпишите, сколько денег ежемесячно поступает на ваш счет (основной + дополнительный источник дохода, если есть), сколько (и на что) вы тратите, какая сумма у вас остается и что вы обычно с ней делаете (оставляете на счете, копите, складываете в копилку, тратите все до копейки и прочее). Посмотрите статью расходов и определите, что действительно является необходимостью, а что – непозволительной роскошью, от которой можно легко отказаться. И это не экономия на собственных потребностях, а разумное отношение к денежным средствам. Если вы начнете постепенно отказываться от того, что не является для вас важным, ваша жизнь и материальный достаток начнут изменяться в лучшую сторону. И в скором времени вы сможете осуществить все свои мечты (даже те, на которые вам не хватало/или было жалко денежных средств).
Приучите себя к другой жизни
Вопреки расхожему мнению, финансисты рекомендуют не урезать собственный бюджет, откладывая определенную сумму на непредвиденные расходы (или формируя финансовую подушку безопасности), а… тратить больше, приучая себя к тому, что ваши интересы и потребности должны быть в приоритете. Например, распишите вашу текущую ситуацию (сколько вы получаете, сколько у вас уходит на оплату обязательных платежей, продукты питания, проезд и прочие расходы). В следующей графе укажите то, к чему вы стремитесь (регулярно путешествовать, купить квартиру большей площади, приобрести дорогой автомобиль, переехать жить в другую страну и так далее) и обозначьте примерную сумму, которая, как вам кажется, сделала бы вашу жизнь намного приятнее. А в третьей графе, соответственно, будет промежуточный вариант, который (при грамотном подходе) и поможет вам поскорее осуществить те ваши мечты, которые вы указали в графе «желаемых достижений.
И пусть вас не пугают ваши аппетиты – это даже хорошо, что они у вас есть. Гораздо хуже, если бы вы вообще ни к чему не стремились, довольствуясь тем малым, что у вас уже есть. Эксперты рекомендуют приучать себя к новой жизни постепенно – приобретать чуть более качественные (и дорогие) вещи и продукты, но только те, которые вам действительно нужны, а не бросать деньги на ветер, сорваться в поездку туда, где вы всегда мечтали побывать, но не решались, затеять перепланировку или подписать договор на покупку квартиры (да, пусть в ипотеку сначала, но все же). И в тот самый момент, когда вы решитесь, ваш мозг начнет думать, где, собственно, взять недостающие средства на все эти «хочу»? И это правильная позиция, по мнению успешных людей. Пусть вашим принципом станет, «где взять деньги для осуществления мечты», а не «от чего бы еще отказаться и на чем бы сэкономить, чтобы мне хватало на жизнь».
Задумайтесь о подработке
Если вы обладаете какими-то талантами, то вам несказанно повезло. В этом случае вы можете превратить свое хобби в дополнительный источник дохода и забыть о своем затруднительном финансовом положении. Например, в свободное от работы время вы печете изумительные торты. Да такие, что к вам выстраивается очередь не только из друзей и знакомых, но и из соседей, коллег и прочих любителей сладкого. Так почему бы вам в этом случае не основать свою небольшую домашнюю кондитерскую (пусть даже заниматься этим вы сможете лишь по выходным) и не продвигать свою продукцию через тот же инстаграм?
Известны случаи, когда дамы, никак не связанные с кондитерским делом (работали в банковской сфере, юриспруденцией или в недвижимости) вдруг открывали в себе тягу к выпечке и стали создавать настоящие кулинарные шедевры, которые пользовались огромным спросом. Большинство из этих женщин впоследствии оставляли свою основную работу и полностью переключались на развитие собственного небольшого бизнеса. Подумайте, что у вас получается лучше всего и дерзайте.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Простые рекомендации по улучшению своего финансового положения
Допустим, вы уже поняли, что не стоит экономить на собственных мечтах и амбициях, а нужно научиться использовать дополнительные источники дохода. Поэтому для начала возьмите бумагу, распишите пункты из нашего списка и подумайте, какой из них был для вас на данный момент наиболее актуальным (возможно, вы поймете, что вам подходит сразу несколько вариантов, и это прекрасно).
Поговорить с работодателем о возможности повышения. Помните фразу из культового фильма «Служебный роман», что «засиделся человек на мелкой работе»? И в этом действительно есть смысл. Психологи уверяют, что со временем люди теряют интерес к тому, чем они занимаются и начинают выполнять свои обязанности, что называется, на автопилоте. И даже самые опытные работники начинают допускать нелепые ошибки – не по незнанию, а потому, что перестают стараться и доказывать, что они лучшие. Они всем уже давно это доказали и даже самим себе. Поэтому, чтобы профессионал не заскучал, ему периодически необходимо давать новый фронт работ. Если, например, вы чувствуете, что переросли свою должность и способны на большее, тогда поговорите со своим начальством о возможном повышении.
Сменить сферу деятельности. Если, например, вы понимаете, что ваша работа не помогает вам улучить свое материальное положение, так почему бы вам не сменить ее на другую? Не правы те, кто считают, что лучше работать за три копейки, чем пытаться что-то изменить – вдруг еще хуже станет? Хуже уже не станет, считают эксперты по личным финансам, и рекомендуют не довольствоваться малым. Успех приходит к тем, кто не сидит на месте, в ожидании чуда, а целенаправленно движется к своей цели.
Сдать квартиру или дачу (при наличии, разумеется, дополнительной жилплощади). Удивительно, но многие люди, которым посчастливилось обладать несколькими квартирами (достались от бабушек-тетушек-родителей, купили/получили в свое время, выиграли в лотерею и так далее), не используют эту возможность себе во благо. Так, например, одна семья много лет продолжала оплачивать коммунальные платежи в квартире, в которой они не проживали. Но почему-то при всем при этом им было жаль сдавать эту жилплощадь, а о продаже не могло быть и речи – сейчас рынок квартир стоит, адекватную цену никто не предложит, а отдавать дешево мы не хотим. Стоит ли говорить о том, что за много лет сумма коммунальных платежей выросла до таких размеров, что ее спокойно бы хватило на покупку вполне приличной «двушки» в хорошем районе Москвы? Но нет, они продолжали упрямо оплачивать коммуналку и уходить в минус.
Открыть собственное дело. Почему бы и нет, если вы чувствуете в себе силы и потенциал, или у вас есть нечто такое, что может заинтересовать окружающих? Многие успешные люди признавались, что не отступали от своей идеи, если понимали, что из нее действительно может получиться нечто интересное.
Перейти на фриланс. Если, допустим, ваша подработка приносит вам в совокупности гораздо больше средств, чем основная сфера деятельности, так почему бы не воспользоваться данной ситуацией? Ставьте перед собой новые цели и делайте все для того, чтобы достичь их как можно скорее. И еще один совет – ни в коем случае не снижайте свою плану и не соглашайтесь выполнять тот же объем работ за меньшие деньги. Так вы не только не поправите свое материальное положение, но и потеряете веру в себя и собственные силы. Если уж развиваться (в том числе и в профессиональном плане), то лишь в сторону повышения квалификации, приобретения новых навыков и увеличения заработной платы, соответственно. А дауншифтинг только звучит красиво, но на самом деле еще никому толком не помог развиться в финансовом плане.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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