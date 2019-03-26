Невозможное возможно? Реально ли жить на зарплату в 60 тысяч рублей, ни в чем себе не отказывая

В последнее время очень часто можно услышать от различных людей фразу: «мне не хватает на жизнь, хотя зарплата у меня вполне приличная». С чем же это связано и как научиться управлять собственными финансами, не в ущерб мечтам и желаниям? Вот, например, вполне конкретная история девушки, получающей в месяц вполне среднюю зарплату. «Я не представляю, как люди умудряются выживать на 55-60 тысяч рублей? У меня своя квартира, доставшаяся от бабушки, соответственно, мне не нужно, как тем же приезжим, каждый месяц думать о том, где брать деньги на оплату жилья. При этом не могу сказать, что я шикую: каждый день разъезжаю на такси, обедаю и ужинаю в ресторанах или одеваюсь исключительно в бутиках. Вовсе нет! Но мне еле-еле хватает этих денег, чтобы оплатить коммунальные платежи, интернет и сотовую связь, проездной и прочие «обязательные» расходы. Я постоянно экономлю на себе, не позволяя лишний раз помечтать о том, как бы я жила, если бы у меня было чуть больше денег. Вот объясните мне, что я делаю не так? И как другим людям, получающим такую же, или чуть меньше, зарплату удается путешествовать или откладывать на какую-то крупную покупку?».

А действительно, как? С учетом того, что у дамы, например, нет богатого мужа, который возьмет на себя большую часть расходов, обеспеченных родителей или внушительного счета в банке (доставшегося ей, скажем, в наследство). Или это абсолютная утопия и ответ будет лаконичным «никак»? Эксперты по личным финансам советуют не паниковать и уверяют, что выход есть. Нужно лишь следовать нескольким простым советам, пересмотреть свою жизнь и.... перестать забывать о собственных потребностях.

Визуализируйте мечты

Для начала избавьтесь от комплексов, которые, возможно, вам в свое время внушили родители, что жить нужно скромно, ничем не выделяться, а роскошь – это стыдно и говорит о том, что вы, скорее всего, заработали эти средства нечестным путем. Это все пережитки прошлого, с которым можно (и нужно) бороться. Нарисуйте (или напишите) на листке бумаги, как именно вы видите свою идеальную жизнь, что в ней должно быть, к чему вы стремитесь и что уже сделали для того, чтобы хотя бы на шаг стать ближе к своей мечте. И пусть вас не пугает тот факт, что на данном этапе вы получаете около 60 тысяч рублей, а в ваших мечтах, по самым скромным подсчетам, вам нужно не менее 200-300 тысяч рублей в месяц.

Как только вы визуализируете свои желания и поймете, сколько примерно денег вам нужно для счастья, сразу же появятся возможности, силы и энергия на то, чтобы выйти на желаемый уровень. Да, пусть не сразу, но постепенно вы осознаете, что ваше финансовое положение улучшилось и достигло того уровня, о котором вы мечтали. Многие успешные люди признаются, что в самом начале своей карьеры они жили в скромных малогабаритных квартирах и в своих самых смелых мечтах видели себя счастливыми обладателями просторной «трешки» в престижном районе. Стоит ли говорить о том, что эти мечты не просто осуществились, а превзошли все ожидания – теперь эти же самые люди владеют роскошной недвижимостью в разных странах мира и вспоминают о том, как однажды, сидя на кухне в своих скромных апартаментах, мечтали изменить свою жизнь к лучшему.