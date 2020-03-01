Неконтролируемая агрессия, безразличие и не только: как выжить в ретроградный Меркурий, согласно знаку зодиака

Так с чем же связано такое повышенное внимание именно к этой планете? По словам астрологов, Меркурий связан с двумя полушариями нашего мозга и когда наступает ретроградный период, то активизируется правое полушарие, и мы все начинаем воспринимать с точки зрения чувств, эмоций и неподдающейся никакому объяснению логики. В результате этого даже в самых простых делах возникают ошибки и недоразумения, рушатся связи, срываются переговоры, заканчиваются отношения и выходит из строя техника. Многие ошибочно полагают, что на время данного периода нужно отступить в тень и вернуться к решению важных вопросов, когда он закончится, однако эксперты утверждают, что за две-три недели до своей «ретроградности», Меркурий уже может внести свои коррективы в вашу жизнь. В этот период «надвигающейся тени» не рекомендуется начинать никаких важных дел, иначе они все завершатся провалом, а вы наживете себе проблем в ближайшем будущем. Если есть возможность, то отложите все до того момента, когда все придет в норму (вот только не следует браться за реализацию своих планов сразу же в день окончания «ретроградности», ведь в самом начале и в самом конце влияние планеты ощущается сильнее всего). В этом году нам предстоит трижды пережить ретроградный Меркурий (17 февраля – 10 марта, 18 июня – 13 июля и 14 октября – 3 ноября), поэтому не лишним будет узнать, как нейтрализовать (или хотя бы смягчить) его влияние, согласно вашему знаку зодиака.

Овен

Вы привыкли не просто шагать в ногу со временем, а даже в чем-то его опережать и быть впереди планеты всей. Но в период ретроградного Меркурия все ваши планы стопорятся, договоренности срываются и даже самые простейшие задачки решаются с трудом. Естественно, что в такой момент вы выходите из себя и готовы крушить все вокруг, вот только звезды не рекомендуют прибегать к агрессии, ведь чем больше вы будете упорствовать, тем хуже будет результат. Позабудьте о раздражении и проявите терпение – от вас все равно ничего не зависит, так зачем же портить нервы себе и окружающим?

Телец

Вы в принципе не отличаетесь оперативностью, а в период ретроградного Меркурия и вовсе возьмете паузу и отойдете в тень, чтобы дать возможность особо нетерпеливым проявить свою активность. Если вы не хотите испытать разочарование, что все валится из рук, а планы срываются один за другим, постарайтесь перенести все важные дела на потом, когда действие планеты закончится. Посвятите это время общению с близкими. Уверены, что они найдут нужные слова, чтобы поддержать вас и уберечь от необдуманных поступков.