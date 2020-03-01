Неконтролируемая агрессия, безразличие и не только: как выжить в ретроградный Меркурий, согласно знаку зодиака
Так с чем же связано такое повышенное внимание именно к этой планете? По словам астрологов, Меркурий связан с двумя полушариями нашего мозга и когда наступает ретроградный период, то активизируется правое полушарие, и мы все начинаем воспринимать с точки зрения чувств, эмоций и неподдающейся никакому объяснению логики. В результате этого даже в самых простых делах возникают ошибки и недоразумения, рушатся связи, срываются переговоры, заканчиваются отношения и выходит из строя техника. Многие ошибочно полагают, что на время данного периода нужно отступить в тень и вернуться к решению важных вопросов, когда он закончится, однако эксперты утверждают, что за две-три недели до своей «ретроградности», Меркурий уже может внести свои коррективы в вашу жизнь. В этот период «надвигающейся тени» не рекомендуется начинать никаких важных дел, иначе они все завершатся провалом, а вы наживете себе проблем в ближайшем будущем. Если есть возможность, то отложите все до того момента, когда все придет в норму (вот только не следует браться за реализацию своих планов сразу же в день окончания «ретроградности», ведь в самом начале и в самом конце влияние планеты ощущается сильнее всего). В этом году нам предстоит трижды пережить ретроградный Меркурий (17 февраля – 10 марта, 18 июня – 13 июля и 14 октября – 3 ноября), поэтому не лишним будет узнать, как нейтрализовать (или хотя бы смягчить) его влияние, согласно вашему знаку зодиака.
Овен
Вы привыкли не просто шагать в ногу со временем, а даже в чем-то его опережать и быть впереди планеты всей. Но в период ретроградного Меркурия все ваши планы стопорятся, договоренности срываются и даже самые простейшие задачки решаются с трудом. Естественно, что в такой момент вы выходите из себя и готовы крушить все вокруг, вот только звезды не рекомендуют прибегать к агрессии, ведь чем больше вы будете упорствовать, тем хуже будет результат. Позабудьте о раздражении и проявите терпение – от вас все равно ничего не зависит, так зачем же портить нервы себе и окружающим?
Телец
Вы в принципе не отличаетесь оперативностью, а в период ретроградного Меркурия и вовсе возьмете паузу и отойдете в тень, чтобы дать возможность особо нетерпеливым проявить свою активность. Если вы не хотите испытать разочарование, что все валится из рук, а планы срываются один за другим, постарайтесь перенести все важные дела на потом, когда действие планеты закончится. Посвятите это время общению с близкими. Уверены, что они найдут нужные слова, чтобы поддержать вас и уберечь от необдуманных поступков.
Фото: vostock-photo
Близнецы
Меркурий является покровителем данного знака зодиака, поэтому не удивительно, что в данный период ваш мир словно переворачивается с ног на голову и все идет кувырком. Постарайтесь не впадать в отчаяние и не вымещать гнев на других, а лучше отнеситесь ко всему философски и постарайтесь использовать данный период как возможность что-то переосмыслить и изменить в своей жизни. Вам, в отличие от других знаков зодиака, в любом случае удастся добиться желаемого во время «ретроградности», пусть и не так быстро, как вы себе наметили.
Рак
Представителям данного знака зодиака звезды рекомендуют морально подготовиться к полной перезагрузке. Другими словами, во время ретроградного Меркурия ваша жизнь превратится в хаос, все будет практически рушиться и изменяться и единственным вашим желанием станет спрятаться в своей раковине, пока этот сложный период не закончится. Постарайтесь в это непростое время оставаться мудрым, заботливым и понимающим человеком, и принять эмоциональную встряску как неизбежность.
Лев
Представители данного знака зодиака просто обожают быть в центре внимания и не откажутся лишний раз «покрасоваться» перед публикой. Однако в период ретроградного Меркурия этих царственных особ словно подменяют и самый страшный кошмар (оказаться в нелепом или непотребном виде на виду у всех) воплощается в реальность – срываются важные встречи, теряются контакты, техника выходит из строя, подводят друзья и партнеры, портится одежда и обувь и вообще все идет кувырком. Попробуйте ограничить посещение светских мероприятий – ретроградный Меркурий закончится, и вы вновь будете сиять в лучах славы и всеобщего обожания.
Дева
Практичных представителей данного знака зодиака вгоняет в тоску невозможность все контролировать в период ретроградного Меркурия. Ведь, как бы они ни старались навести порядок в делах и в своей жизни, все становится только хуже. Чтобы не впадать в отчаяние, прислушайтесь к себе и своей интуиции (а заодно позвольте всему идти своим чередом в данный период – так вы сбережете время и силы перед новыми свершениями).
Весы
Аристократичные представители данного знака зодиака больше всего ценят гармонию и чувство прекрасного (а заодно возможность пообщаться с действительно интересными людьми, которые могут их чему-то научить или хотя бы помочь советом). Однако во время ретроградного Меркурия их словно «отрезает» от внешнего мира - переговоры и важные встречи срываются, техника выходит из строя и окружающие отказываются входить в их положение. Не отчаивайтесь, лучше возьмите паузу и посвятите время себе (займитесь любимым делом или хотя бы разберите важные бумаги и наведите порядок в доме).
Фото: vostock-photo
Скорпион
Пожалуй, это единственный знак зодиака, которому придутся по душе взлеты и падения, которым будет щедр ретроградный Меркурий. Вы достаточно изобретательны, чтобы понять, как вести себя на этих «американских горках», чтобы извлечь выгоду и обернуть ситуацию в свою пользу. Вы весьма мудры и терпеливы, поэтому не ведетесь на провокации, а спокойно ждете, когда закончится данный период и обдумываете планы на будущее.
Стрелец
Ретроградный Меркурий бьет по самому больному месту представителей данного знака зодиака, не давая им возможность двигаться в выбранном направлении и осуществить задуманное. Все, что может произойти с ними в этот период, обязательно произойдет и лишь от их стойкости и умении достойно принимать поражение зависит, как быстро они оправятся и достигнут своей цели. Постарайтесь спокойно реагировать на разного рода сбои и поломки, всегда имейте в голове запасной план и ни в коем случае не отчаивайтесь.
Козерог
Консервативные Козероги страдают от влияния ретроградного Меркурия не меньше, чем остальные знаки зодиака. Эти труженики никак не могут смириться с тем, что в данный период все планы рушатся, договоренности срываются и процесс стопорится. И вместо того, чтобы сделать тот объем работы, который вы себе наметили, вам приходится сидеть сложа руки, ожидая, пока окружающие выполнят свои обязательства, и вы сможете приступить к своим. Невозможность все держать под контролем и убыстрить процесс сводит вас с ума, однако звезды рекомендуют не тратить силы на выяснение отношений, а дать возможность событиям идти своим чередом.
Водолей
Этих новаторов раздражает тот факт, что в период ретроградного Меркурия им не удается утолить жажду к исследованиям в полной мере – все вокруг замедляется, важные проекты переносятся на неопределенный срок и ранние договоренности теряют всякий смысл. Однако вместо того, чтобы впадать в уныние, звезды рекомендуют представителям данного знака зодиака использовать этот период как шанс открыть для себя что-то новое, испытать альтернативные методы и получить яркие эмоции.
Рыбы
Представителей данного знака зодиака сбивает с толку невозможность доверять своей интуиции в период ретроградного Меркурия – в обычное время она их не подводит, но влияние планеты притупляет их чувства и экстрасенсорные способности. И вместо того, чтобы с честью выйти из какой-то ситуации, они вновь совершают одни и те же ошибки, которых раньше могли бы спокойно избежать. Звезды рекомендуют не паниковать, а использовать этот период для медитаций, самообразования или путешествия туда, где вы еще ни разу не бывали, но очень бы того хотели.
Фото: vostock-photo
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