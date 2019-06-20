Недостатки мужчины-миллионера, или Почему так сложно ужиться с «богатеньким Буратино»

Есть у нас друг, который хоть и не афиширует свое состояние, но точно может составить конкуренцию тем, кто занимает лидирующие строчки в Forbes. И хотя надо отдать ему должное, ведь все свое состояние он заработал своим трудом, но ведет он себя порой не совсем так, как, по нашему мнению, должны себя вести мужчины его уровня: то икру черную запустит в официантов, то чаевые разбросает по всему ресторану, то промчится на своем авто, стоимость которого равняется годовому бюджету какой-нибудь небольшой африканской страны, по ночной столице, игнорируя знаки, цифры на спидометре и здравый смысл. Мы надеялись, что когда он встретит достойную девушку, то тут же образумится и начнет вести себя более сдержанно, но не тут-то было. Выяснилось, что супруге как раз достается не меньше: то она случайно сумочкой задела его суперкрутой автомобиль, то не так на него посмотрела (вовремя не встретила/не проводила/подала не то блюдо) и так далее. Да и рождение детей не сгладило обстановку: он все так же выражает свое недовольство по любому поводу, а она лишь пытается подстроиться под его ритм жизни, чтобы лишний раз не накалять обстановку. Мы, если честно, просто диву давались – это сколько же у человека должно быть терпения, раз она терпела все его чудачества и еще подарила двух очаровательных наследников, в которых он души не чает и балует, в отличие от своей второй половинки. Она как-то задумалась о том, чтобы уйти от него, но потом в итоге передумала. «Ради малышей постараюсь сохранить семью», - лаконично высказалась дама, которая в жизни не работала, создавая уют для своего благоверного и воспитывая их совместных детей.
Мы же вместе с психологами решили выяснить основные моменты (черты характера), явно указывающие на то, что обеспеченные мужчины не всегда бывают достойной партией и жизнь с ними совсем не сахар.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Только я знаю, как будет правильно»
Так называемый «комплекс Бога» присущ большинству очень богатых мужчин. Им кажется, что если они сумели добиться таких успехов в бизнесе, то и в других сферах деятельности им тоже нет равных. Иными словами, они хоть и говорят, что готовы к диалогу и адекватно реагируют на критику, но при этом поступают лишь так, как считают нужным и активно навязывают свое мнение окружающим. Возможно, в какой-то момент вам просто надоест тот факт, что вы фактически не имеете права голоса и принимаете те правила игры, которые диктует вам ваш благоверный.
«Все мое – это только мое»
Это только на первый взгляд кажется, что богатый муж будет осыпать вас золотом и выполнять все ваши прихоти. На деле же оказывается, что такие мужчины – те еще скупердяи, считающие каждую копейку. И у них еще сложнее выпросить себе какую-то дорогую вещицу, потому что они, как никто другой, знают цену деньгам и понимают, что их можно потратить на что-то более существенное, чем на очередную безделушку, которая вам скоро надоест. У них есть определенное представление, что у них должно быть, чтобы окружающие правильно «считывали» информацию, но за что-то большее, не входящее в этот список, они платить не готовы. Единственное, на что они не будут жалеть денег – на комфорт и хорошее образование (для себя и своих детей, разумеется).
«Никакого пиара»
В большинстве случаев эти обеспеченные личности стараются лишний раз нигде не «светиться», чтобы не привлекать внимания. Мы имеем ввиду не светскую хронику, где они также стараются появляться как можно реже, а соцсети, где принято выставлять себя (и свою жизнь) напоказ. Этим мужчинам вполне хватает реального общения, чтобы еще тратить свое время, которого катастрофически не хватает, на пустое пускание пыли в глаза виртуальным товарищам. Да и хвастаться своим благосостоянием на просторах Интернета их тоже не прельщает. Другое дело на закрытых мероприятиях, в кругу таких же обеспеченных людей.
«Сначала работа, а потом интимная жизнь»
Связывая свою жизнь с миллионером будьте готовы к тому, что романтизм и сексуальные утехи не будут у него в приоритете. Другими словами, показать «высший класс» в постели он сможет лишь тогда, когда компания приносит прибыль, партнеры вовремя исполнили свои обязательства, фондовый рынок не обвалился, любимая футбольная команда не проиграла и тому подобное. Его настроение будет меняться со скоростью света и, соответственно, вам придется подстраиваться под своего благоверного. Так, например, как в случае с нашим героем, на него желание находило лишь раз в неделю и только ранним утром – до того, как он успевал открыть смартфон и прочитать сводку новостей. В другое время его бесполезно было соблазнять и мотивировать – супруге пришлось смириться с этой странность, если она хотела сохранить семью. Удивительно, как при таком подходе ей вообще удалось подарить ему наследников, однако главе семьи был удобен именно такой расклад, а остальные могли или принять это, или уйти из его жизни.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Мое время стоит дорого»
Дамы обеспеченных мужчин давно привыкли, что для них на первом месте всегда будет стоять карьера и положение в обществе, а потом уже семья. Они в прямом смысле будут пропадать на работе сутками, лишь бы заработать очередной миллион или чтобы не потерять то состояние, которое есть у него на данный момент. Конкуренты не дремлют, поэтому вашему благоверному придется постоянно что-то решать и мотаться по командировкам, оставляя вас (и свои детей, соответственно) на попечение нянь, домработниц и прочих помощников. И, возможно, в самом начале семейной жизни вам это даже будет интересно, но затем вы поймете, что быть замужем, но постоянно чувствовать себя одиноко – это не то, на что вы рассчитывали, когда соглашались выйти замуж за такого делового и занятого человека.
«Рассказывай, как прошел твой день»
Поверьте, такие мужчины задают подобные вопросы не из праздного интереса, им действительно важно понимать, что вы не совершили ничего такого, что в какой-то момент может разрушить их карьеру и лишить статуса. Поэтому они и просят рассказать, чем вы занимались в течение дня, чуть ли не по минутам. Предупрежден, как известно, значит вооружен. И такие люди умеют просчитывать на несколько ходов вперед, чтобы, в случае возникновения непредвиденной ситуации, суметь обратить все в свою пользу. Кроме того, они те еще ревнивцы – даже малейшего повода будет достаточно, чтобы ваш благоверный превратился в настоящего Отелло, придумывающего изощренный вариант мести для провинившейся жены. Поэтому, как говорится, лучше не нарываться.
«Ты помнишь, кем ты была до меня?»
А вот это, пожалуй, удар ниже пояса – напоминать даме о том, что было в ее жизни до того, как она согласилась выйти замуж за достойного (во всех смыслах) человека. И этот самый человек не упустит возможности напомнить своей дражайшей супруге о том, что она в принципе должна быть ему благодарна за ту роскошную жизнь, которую он ей обеспечил. И неважно, что большинство женщин воспринимают эту роскошь как некую золотую клетку, где они не могут чувствовать себя свободно и счастливо. Все что от них требуют такие мужчины – создавать иллюзию семейного благополучия и идиллии.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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