Недостатки мужчины-миллионера, или Почему так сложно ужиться с «богатеньким Буратино»

«Только я знаю, как будет правильно»

Так называемый «комплекс Бога» присущ большинству очень богатых мужчин. Им кажется, что если они сумели добиться таких успехов в бизнесе, то и в других сферах деятельности им тоже нет равных. Иными словами, они хоть и говорят, что готовы к диалогу и адекватно реагируют на критику, но при этом поступают лишь так, как считают нужным и активно навязывают свое мнение окружающим. Возможно, в какой-то момент вам просто надоест тот факт, что вы фактически не имеете права голоса и принимаете те правила игры, которые диктует вам ваш благоверный.

«Все мое – это только мое»

Это только на первый взгляд кажется, что богатый муж будет осыпать вас золотом и выполнять все ваши прихоти. На деле же оказывается, что такие мужчины – те еще скупердяи, считающие каждую копейку. И у них еще сложнее выпросить себе какую-то дорогую вещицу, потому что они, как никто другой, знают цену деньгам и понимают, что их можно потратить на что-то более существенное, чем на очередную безделушку, которая вам скоро надоест. У них есть определенное представление, что у них должно быть, чтобы окружающие правильно «считывали» информацию, но за что-то большее, не входящее в этот список, они платить не готовы. Единственное, на что они не будут жалеть денег – на комфорт и хорошее образование (для себя и своих детей, разумеется).

«Никакого пиара»

В большинстве случаев эти обеспеченные личности стараются лишний раз нигде не «светиться», чтобы не привлекать внимания. Мы имеем ввиду не светскую хронику, где они также стараются появляться как можно реже, а соцсети, где принято выставлять себя (и свою жизнь) напоказ. Этим мужчинам вполне хватает реального общения, чтобы еще тратить свое время, которого катастрофически не хватает, на пустое пускание пыли в глаза виртуальным товарищам. Да и хвастаться своим благосостоянием на просторах Интернета их тоже не прельщает. Другое дело на закрытых мероприятиях, в кругу таких же обеспеченных людей.

«Сначала работа, а потом интимная жизнь»

Связывая свою жизнь с миллионером будьте готовы к тому, что романтизм и сексуальные утехи не будут у него в приоритете. Другими словами, показать «высший класс» в постели он сможет лишь тогда, когда компания приносит прибыль, партнеры вовремя исполнили свои обязательства, фондовый рынок не обвалился, любимая футбольная команда не проиграла и тому подобное. Его настроение будет меняться со скоростью света и, соответственно, вам придется подстраиваться под своего благоверного. Так, например, как в случае с нашим героем, на него желание находило лишь раз в неделю и только ранним утром – до того, как он успевал открыть смартфон и прочитать сводку новостей. В другое время его бесполезно было соблазнять и мотивировать – супруге пришлось смириться с этой странность, если она хотела сохранить семью. Удивительно, как при таком подходе ей вообще удалось подарить ему наследников, однако главе семьи был удобен именно такой расклад, а остальные могли или принять это, или уйти из его жизни.