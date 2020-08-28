Не забота, а абьюз: 9 красноречивых признаков, что вам нужно бежать из этих отношений
Сам термин «абьюз» происходит от английского слова abuse и обозначает «злоупотреблять». Другими словами, если один из партнеров по отношению к другому применяет физическое, эмоциональное или какое-то другое насилие, то его смело можно назвать абьюзером и прекратить с ним любое общение. Но это в теории. На практике же большинство людей просто терпят подобное поведение своей второй половинки, считая его если не нормой, то своеобразной демонстрацией чувств. Рано или поздно к ним, конечно, приходит осознание, что что-то тут не так и чувства не могут приносить боль и разочарование, однако они до последнего надеются, что их партнер одумается и изменится. Увы, но это самое большое заблуждение. Так, например, по данным ВОЗ около 45% женщин страдают от домашнего насилия, боясь рассказать об этом друзьям и близким, чтобы не нарваться на вердикт «сама виновата». Они молча терпят и надеются самостоятельно решить проблему.
Запугивание и подавление воли
Вместо того, чтобы вас поддержать, абьюзер начинает запугивать и подавлять вашу волю. Он запрещает вам рассказывать кому-либо о том, какие порядки царят у вас в отношениях, а заодно не забывают напоминать, что без него вы вообще ничего не представляете и вообще пропадете без него. Им все равно, что вам некомфортно рядом с ним и вы хотите хоть немного абстрагироваться и отдохнуть, они всеми силами будут действовать вам на нервы, лишь бы вы не успели опомниться и предпринять какие-либо действия, чтобы решиться и изменить свою жизнь к лучшему.
Необходимость быть на связи 24 часа в сутки
Прикрываясь благими намерениями и мнимой заботой, ваш партнер требует от вас постоянно быть на связи и сообщать, где вы, зачем вы туда отправились и с кем. Вдруг, что-то случится, поэтому они должны быть полностью осведомлены чем вы занимаетесь в течение дня. Кроме того, ваш партнер без спроса может просматривать ваш смартфон, странички в соцсетях и прочие ваши личные документы, мотивируя тем, что он просто хочет быть к вам ближе и помочь, если вдруг возникнет такая необходимость. Постепенно это перерастает в маниакальное недоверие, и вы сами не заметите, как начнете оправдываться и извиняться за то, что долго не брали трубку, не достаточно оперативно ответили на сообщение или задержались после работы потому, что опоздал общественный транспорт или на дороге образовалась пробка.
Ограничение круга общения
Абьюзеры всеми силами пытаются завладеть вниманием жертвы и стремятся для нее стать центром вселенной. Зачем, скажем, их второй половинке друзья и родные, если есть он – такой близкий и надежный, что ему можно полностью довериться и забыться. Постепенно круг общения жертвы действительно сокращается и рядом с ней остается лишь один человек – домашний тиран. В итоге получается, что и идти со своими проблемами жертве некуда – друзей она растеряла, родные могут не придать значение ее словам и эмоциям (надо же, столько времени не общались, а тут вдруг понадобилась их помощь и участие). Вас просто поставят перед фактом: он или близкие люди и с помощью шантажа или манипуляций заставят вас принять единственно приемлемый для абьюзера вариант.
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Навязывание комплексов и убеждение в его правоте
«Ты не такая», «Да кому ты нужна, кроме меня», «Ты даже не представляешь, как тебе повезло со мной, кто бы еще на тебя взглянул», «Я слишком идеальный для тебя» - подобные фразы часто можно услышать от абьюзеров. Таким образом они пытаются внушить своей жертве одну простую мысль – что если бы они не снизошли до нее, то коротать бы ей век в одиночестве. Потому и должны быть им все обязаны до конца жизни. Также они не забывают подвергать сомнению все слова и действия своей жертвы, постепенно прививая ей мысль, что он один лишь прав, поэтому его нужно слушаться всегда и во всем. Постепенно женщины, оказавшиеся в такой ситуации, теряют веру в себя и собственные силы, начинают сомневаться в своей адекватности и постепенно полностью растворяются в партнере, принимая его внимание как единственный возможный вариант для них.
Запрет на определенные действия
Не ходить на работу, не заниматься любимым делом, не встречаться с определенными людьми, не покупать те или иные товары, не принимать противозачаточные и другие «не», которые всегда найдутся в арсенале абьюзера. Разумеется, это все подается под соусом заботы, но на деле это называется ограничением свободы. Другими словами, вас ограничивают в действиях и диктуют вам как жить, куда ходить и что именно делать. Кроме того, абьюзеры считают своим правом решать, когда вы можете забеременеть (они прячут противозачаточные, портят резинотехнические изделия и так далее, либо наоборот, отказываются заниматься с вами любовью, чтобы вы случайно не забеременели). Подумайте, стоят ли отношения того, чтобы терпеть подобные ограничения и жить по указке партнера.
Ограничение свободы выбора
Еще раз хочется обратить внимание на ограничение свободы. Домашние тираны стремятся взять под контроль все, что с вами связано, держат руку на пульсе и требуют полного послушания. Они не дают вам опомниться и решить, что лучше для вас, они сами диктуют, что и как вам делать и наказывают за отказ подчиниться их воле.
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Ограничение финансовой свободы
Абьюзеры стремятся получить над вами полный контроль, в том числе и над вашими финансами. Они контролируют ваши доходы и расходы, забирают ваши кровно заработанные (якобы в целях безопасности, чтобы сохранить и преумножить ваш капитал, но на деле – чтобы лишить вас каких-либо денег). Это все приводит к тому, что жертвы остаются без копейки и уже не представляют, как (и куда) они могут уйти, кому они будут нужны без денег и с такими проблемами. Поэтому и терпят подобное отношение лишь бы не остаться на улице. Хотя те, у кого все же получилось выбраться из этого круговорота признаются, что как раз с финансами у них проблем не возникло – после расставания денег у них оставалось даже больше, чем во время проживания с партнером.
Принуждение к близости
«Ты – мне, я – тебе» - самый распространенный шантаж среди абьюзеров. Другими словами, они делают нечто такое, за что вы должны быть им благодарны и требуют «расплату» сексом. Другой вариант – они начинают шантажировать, обещая найти кого-то на стороне, если вдруг вы откажетесь делить с ними постель. Не забывайте, что вы никому ничего не должны и если в данный момент вам не хочется близости, то вы не обязаны идти на поводу у своего избранника.
Провокации и чувство вины
Вместо того, чтобы дать вам опомниться и задуматься, а нужны ли вам такие отношения, абъюзеры действуют на опережение, постоянно вас провоцируя и навязывая вам чувство вины. «Это все из-за тебя», «Если бы не ты, ничего бы такого не произошло», «Ты во всем виновата» - излюбленные фразы домашних тиранов. Таким образом они пытаются переложить ответственность за свои поступки на вас, внушив вам, что как только вы поменяетесь, то изменится и их отношение (и вообще, жизнь наладится). Стоит ли говорить о том, что никакие изменения так и не происходят? Вместо того, чтобы наслаждаться общением и строить планы на будущее, вам приходится извиняться снова и снова за то, что вы даже не совершали.
Фото: Pexels.com
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