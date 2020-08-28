Не забота, а абьюз: 9 красноречивых признаков, что вам нужно бежать из этих отношений

Сам термин «абьюз» происходит от английского слова abuse и обозначает «злоупотреблять». Другими словами, если один из партнеров по отношению к другому применяет физическое, эмоциональное или какое-то другое насилие, то его смело можно назвать абьюзером и прекратить с ним любое общение. Но это в теории. На практике же большинство людей просто терпят подобное поведение своей второй половинки, считая его если не нормой, то своеобразной демонстрацией чувств. Рано или поздно к ним, конечно, приходит осознание, что что-то тут не так и чувства не могут приносить боль и разочарование, однако они до последнего надеются, что их партнер одумается и изменится. Увы, но это самое большое заблуждение. Так, например, по данным ВОЗ около 45% женщин страдают от домашнего насилия, боясь рассказать об этом друзьям и близким, чтобы не нарваться на вердикт «сама виновата». Они молча терпят и надеются самостоятельно решить проблему.

Запугивание и подавление воли

Вместо того, чтобы вас поддержать, абьюзер начинает запугивать и подавлять вашу волю. Он запрещает вам рассказывать кому-либо о том, какие порядки царят у вас в отношениях, а заодно не забывают напоминать, что без него вы вообще ничего не представляете и вообще пропадете без него. Им все равно, что вам некомфортно рядом с ним и вы хотите хоть немного абстрагироваться и отдохнуть, они всеми силами будут действовать вам на нервы, лишь бы вы не успели опомниться и предпринять какие-либо действия, чтобы решиться и изменить свою жизнь к лучшему.

Необходимость быть на связи 24 часа в сутки

Прикрываясь благими намерениями и мнимой заботой, ваш партнер требует от вас постоянно быть на связи и сообщать, где вы, зачем вы туда отправились и с кем. Вдруг, что-то случится, поэтому они должны быть полностью осведомлены чем вы занимаетесь в течение дня. Кроме того, ваш партнер без спроса может просматривать ваш смартфон, странички в соцсетях и прочие ваши личные документы, мотивируя тем, что он просто хочет быть к вам ближе и помочь, если вдруг возникнет такая необходимость. Постепенно это перерастает в маниакальное недоверие, и вы сами не заметите, как начнете оправдываться и извиняться за то, что долго не брали трубку, не достаточно оперативно ответили на сообщение или задержались после работы потому, что опоздал общественный транспорт или на дороге образовалась пробка.

Ограничение круга общения

Абьюзеры всеми силами пытаются завладеть вниманием жертвы и стремятся для нее стать центром вселенной. Зачем, скажем, их второй половинке друзья и родные, если есть он – такой близкий и надежный, что ему можно полностью довериться и забыться. Постепенно круг общения жертвы действительно сокращается и рядом с ней остается лишь один человек – домашний тиран. В итоге получается, что и идти со своими проблемами жертве некуда – друзей она растеряла, родные могут не придать значение ее словам и эмоциям (надо же, столько времени не общались, а тут вдруг понадобилась их помощь и участие). Вас просто поставят перед фактом: он или близкие люди и с помощью шантажа или манипуляций заставят вас принять единственно приемлемый для абьюзера вариант.